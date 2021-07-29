Экстрасенс: Кризис — это хорошо

Сейчас идёт время глобальных перемен. Всё старое и привычное рушится и уходит в прошлое. Ещё действующие законы и технологии работают всё хуже. Ковид — механизм и показатель всемирного кризиса. Но зря мнящие себя архитекторами нового мира под себя ощущают себя вершителями судеб мира и человечества. Они сами тоже лишь послушные инструменты, а алгоритм их действий примитивен и легко просматривается, тут даже считать не надо. А о методах профессиональных предсказателей ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру рассказал нумеролог, экстрасенс, рунический мастер, финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов.

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Творец Вселенной — великий математик

— Григорий, Сидик Афган держит в секрете свой алгоритм и другие методы расчета событий?

— Держит в секрете. Я нигде не встречал информации о том, как он работает, считает, раскодирует и так далее. У меня есть своя собственная технология подсчета. Но точка входа для него и для всех — все-таки математика. Она первична как наука и для программирования.

Фактически Сидик Афган просто все прорабатывает достаточно детально, вплоть до географии. Я географией не занимался, не ставил такой задачи. Но в принципе, все остальное в его и моих расчетах имеет общий план, очень сильно коррелируется. Перспективы получаются одинаковые.

— Вы сами слышали об его предсказаниях еще до того, как они сбылись, или уже постфактум? Ведь обычно широкую известность пророчества получают только тогда, когда событие уже случилось. Но именно поэтому далеко не все люди в них верят.

— О башнях-близнецах я слышал до этого трагического события. Это было зафиксировано. Он и прославился как раз благодаря этому. Про все остальное я лично, наверное, узнавал уже после. Но я не могу сказать, что его или чьего-то другого заблаговременного предсказания не было, просто я этим не интересовался.

— Во всем этом, видимо, все-таки есть еще много рекламы, саморекламы, раскрутки. Как вы считаете?

— Я думаю, что сейчас это уже действительно в большей степени вопрос рекламы, саморекламы и раскрутки. К тому же я уверен, что ни он один этим занимается. Как минимум у него есть помощник, а может быть, что большой коллектив все это просчитывает, просто это не афишируется. Они глубоко сидят в этих процессах, но не декларируют этого.

— Тем более, что сейчас такие расчеты стало делать намного проще. Активно используются компьютеры и другая современная техника.

— Я не исключаю, что используются. Я в своей работе, к счастью или к сожалению, этого не использую… Нет, вру, конечно. Я тоже могу использовать таблицы, базы данных, могу использовать какой-то Excel элементарно для удобства подсчета. Но все-таки преимущественно мои инструменты это карандаш и листочек бумаги. Большего мне ничего не требуется.

— Почему у предсказателей преобладают страшные, трагические прогнозы?

— Человек психологически больше готов воспринять трагическое известие. Допустим, если кто-то скажет, что опять рухнут какие-то известные знаковые здания как башни-близнецы или какой-то случится государственный переворот, на это все обратят внимание, об этом будут говорить и запомнят.

Что-то такое сказать, доброе и хорошее, конечно, даже проще, но это больше приятней в личной жизни. И видимо, просто психологически мы и так на это надеемся, а если нам об этом еще кто-то говорит, то это мало запоминается.

Новое время и пространство

Хотя даже очередные кризисы надо по-разному воспринимать, и главное — не опускать руки. Ведь в итоге через кризисы часто получаются положительные изменения, а если кризис заморозить, то в будущем он может разразиться с гораздо большей силой.

Само время кризиса, конечно, для кого-то это действительно кара, но для кого-то — манна. Потому что это же время новых возможностей, одни двери закрываются, зато открываются другие.

В любом случае это время можно и нужно использовать. Это всегда возможность изменить то, что давно мешало, занять какое-то новое место, начать движение в другом направлении.

Сейчас во всем мире происходят просто тектонические сдвиги. Изменения уже очевидны, а в перспективе трех лет всем станет понятно, что мы вступили в новое время и в новое пространство по-настоящему.

Старые законы и привычные технологии уже сейчас плохо работают, а скоро перестанут совсем, все будет по-новому. Это касается всех сфер и уровней жизни. Не работают старые тренды и технологии, не работают стандартные принципы установления отношения, развития бизнеса, каких-либо систем и так далее.

Не работают действующие законы и правила вообще везде тотально. Это подтверждает, что сейчас все рушится. Тотально все наше представление на уровне парадигмы мышления, которое существует последние тысячу лет, не работает.

Потому что новое пространство, новое время характеризуется экологией во всех смыслах этого слова: экология взаимоотношений людей, экология взаимоотношений с природой, с пространством и так далее, и так далее.

Мы уже наблюдаем и будем наблюдать крах всех систем, потому что создается возможность для создания нового пространства. Нам необходимо очень быстро переориентироваться, поймать дух времени в бизнесе, в творчестве, в науке, в политике — везде, чтобы занять свое место в этом новом пространстве. Это — позитивно.