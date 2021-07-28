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Автор Игорь Буккер

Творец Вселенной — великий математик

Гороскоп

Все мироздание начинается с точки. В последнее время наука все чётче подтверждает существование Бога. Смыкаются библейские тексты и другие древние тайные знания с современными научными открытиями. Почему в мире нет ничего случайного? Как всё это взаимосвязано? И если это так, то можно просчитать будущее. Действительно ли это так?…

Творец Вселенной — великий математик

Сбывающиеся со страшной точностью предсказания Сидика Афгана свидетельствуют, что — да! Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру рассказал нумеролог, экстрасенс, рунический мастер, финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов.

Читайте начало интервью:

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— Григорий, вы сказали, что сейчас наступило сложное судьбоносное время, переломный момент. От того как трансформируется общество и его компоненты зависит будущее всех стран и мира в целом.

Это было просчитано и описано, например, Сидиком Афганом. Такие же результаты дали и ваши методы. Как все это коррелируется? Можно ли нумерологию сочетать и дополнять астрономическими наблюдениями, Книгой Перемен и другими подобными источниками? У них есть что-то общее?

— Да, конечно, есть. Это вообще в целом — все общее. Мы должны для себя исходно понять, что первична все-таки цифра: все разделы математики, включая геометрию.

Мироздание начинается с точки

Фактически вся концепция мироустройства, все процессы мироздания начинаются от точки в пространстве, от клеточного ядра как точки. С этого же начинается процесс биологии и дальше всей эволюции, создания всех форм жизни. Это и ядерная структура заряженной частицы. Все идет оттуда.

Астрология фактически занимается тем же, чем и нумерология. Они очень сильно взаимосвязаны между собой, потому что в нумерологии цифра главное значение, и в астрологии расчет ведется от цифры. Ведь мы имеем входную цифру и с нее начинаем расчеты космологических процессов.

По сути это все математика. И как все движения тел во Вселенной между собой строго связаны, так и здесь, у нас на Земле, тоже все с этим связано и математически просчитано. Книги Перемен "И цзин" являет собой так же форму геометрии, выраженную особым языком.

Всё заложено в цифре

Но здесь все-таки можно и нужно разделить две немножко разные истории. Если цифры это основы жизни, оцифровать можно абсолютно все, начиная от человека, листочка, цветочка, так и любого события, поскольку все это — матричная структура, там все записано.

Это некоторая последовательность действий, алгоритмы. Эмбриональное развитие человека, его рождение и развитие это все некоторые процессы, которые так же оцифровываются.

И событийность, которая выстраивается стратегически, тоже оцифровывается, ее можно оцифровать с помощью нумерологии, астрологии и другими способами. "И цзин" это, скорее, уже язык. Надо знать исходный код матричной структуры и язык символов.

По этой символической системе построены руны, чем я серьезно занимаюсь. И это больше такой особый древний язык программирования. Уже в древние времена посвященные люди имели доступ к изначальному, исходному языку программирования. Причем, алгоритмы там совершенно те же, что и в современном программировании.

— Сидик Афган и вы пользуетесь одними базовыми кодами и алгоритмами, известными с глубокой древности? Или все-таки каждый находит свое и хранит это в секрете?

— Я думаю, что все имеет место быть. Есть какие-то общие наработки для многих. Для нас, во всяком случае, дошла традиция Пифагора, хотя и очень ограниченно. Это малые крупицы знаний, но они фундаментально заложили основу для развития многих областей науки, и дальше можно научно их рассматривать и развивать.

Пути и алгоритмы

Я в своей деятельности, во всяком случае, делаю это самостоятельно и подхожу к этому научно. Я думаю, что, помимо меня, существуют и многие другие люди, которые проделывали этот же или подобный наукоемкий путь на уровне цифр и самостоятельно делали какие-то открытия, формировали свои системы.

Возможно, кто-то делал это больше по наитию, а другие работали в каком-то коллективе, сообществе, использовали только им доступные материалы. Есть же какие-то тайные закрытые знания, которые посвященные люди могут получить только в закрытых сообществах.

Но некоторые из них постепенно открываются, попадают разными путями в открытый доступ. Мы ее получаем в интернете, из архивов что-то публикуется. То есть все тайное постепенно становится явным.

Мой путь был чисто научным, собственным эмпирическим путем. Сопоставляя огромное количество, просто тысячи человеческих жизней, записывая их через цифру, таким образом я учился программировать какую-то событийность.

Мне неизвестны система, алгоритм и методы Сидика Афгана. Но определенно все это он рассчитывает математически. Я думаю, что он достаточно сильно должен быть связан с цифрами и с нумерологией. Но точно на этот вопрос может ответить только он сам.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы вселенная сидик афган нумерология григорий кузнецов
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