Экстрасенс: 2020-й год был предтечей тяжелой шестилетки

Невероятные, казавшиеся всем просто невозможными, предсказания знаменитого ученого-математика, автора алгоритма просчёта событий Мохаммада Сидика Афгана сбылись и продолжают сбываться с невероятной точностью. Он рассчитал будущее многих стран и событий на долгие годы, его прогнозы и предсказания о будущем многих стран обладают высокой точностью.

Как ко всему этому относиться? Что с этим знанием делать? Можно ли минимизировать потери на глобальном и личном уровне? Какие этапы планетарного кризиса мы уже прошли и в какие войдём в ближайшие годы? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Игоря Буккера ответил нумеролог, экстрасенс, рунический мастер, финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов.

Читайте начало интервью: Предсказания Сидика Афгана: центром зарождения Нового Мира станет Украина

— Григорий, Сидик Афган в своих прогнозах говорил не только о судьбе стран, но и о глобальных явлениях. Упоминал ли он конкретно коронавирусную инфекцию и процессы, которые с этим связаны? Ваши расчеты в нумерологии на это указывали?

— Сидик Афган упоминал коронавирус и так называемую пандемию. Он вывел формулу и графическое пояснение противоядия этому вирусу. Конечно, нумерология тоже многое может подсказать по этой теме.

Здесь я тоже готов дать срез на несколько лет. Я о нем уже говорил достаточно давно и открыто, публиковал прогнозы 2020-2026 годы. Вся эта шестилетка будет по-настоящему очень сложной.

От кары до манны

Открывает ее 2020 год, который с нумерологической, математической точки зрения символизирует собой здоровье и все, что связано со здоровьем, трансформацией организмов и кризисом в области тела и здоровья. Это момент и точка входа для проблем, но и для возможностей, для дальнейшего состояния тел и здоровья.

Но не стоит рассматривать весь этот коридор только как проблематичный. Для кого-то это будет кара небесная, но для других — манна небесная. Поэтому мы будем наблюдать, что определенная часть населения будет выкашиваться.

Я не знаю насколько возможно и правомочно называть происходящее пандемией. Но то, что это кризис здоровья, однозначно да, и многие проблемы, связанные с этим тоже будут. Но я рассматриваю все-таки эти процессы более как позитивные, нежели чем негативные.

Настоящий и последующие кризисы

Но 2021 год больше важен именно тем, что это время кризиса и трансформации крупнейших сообществ, в том числе государств, и вообще всех сообществ в целом. В 2022 году всех уже больше будут волновать более практические вопросы, потому что начнутся проблемы нехватки ресурсов, дефицита продовольствия и так далее.

Во всяком случае лично я прогнозирую такие проблемы. Они будут связаны с давно накопившимися противоречиями и несоответствиями, а также, вполне возможно, и с погодными условиями. Недополучение ожидаемого уровня урожая как следствие вызовет появление дефицита.

— А питьевая вода?

— Возможно, что с питьевой водой тоже будут проблемы. Я этого не оценивал, но к этому дело уже давно идет, были уже серьезные звоночки по этому вопросу. В общем и целом будет дефицит разных видов продовольствия, включая воду.

В 2023 году кризис больше будет затрагивать все духовные институты. Мы его будем чувствовать и наблюдать очень хорошо. Будет происходить и появление радикальных групп, но и не только.

В целом, люди будут ждать очень большой поддержки в институте духовности, но большинство не получит ее в нужном им виде, либо это будет как-то деформировано.

Соответственно, постепенно уже наступает кризис всего и во всем — глобальный кризис общества как таковой.

Мы будем испытывать его по-настоящему, во всех "прелестях" уже в 2025 году. Это как раз то, что предсказывал Сидик Афган. Это сильно коррелирует с тем, как я это прогнозировал с помощью цифр.

Глобальный перелом близится к апогею

Я думаю, что это будет касаться не только России, а вообще всего мира, поскольку все процессы, которые сейчас происходят и будут происходить, выражаются в схватке глобально и тотально, поэтому практически никто от них скрыться не может.

В принципе мы это наблюдаем последние десятилетия, а особенно остро и ясно именно сейчас. Проблемы со здоровьем были и продолжаются тотально по всему миру. Кризис сообществ прогнозировался, и мы в этом году его видим на всех уровнях.

Определенно, что сейчас крайне мало доверия к властям по всему миру. Мы это наблюдаем и в Америке, и в Европе, и в России. Кризис, связанный с государственными органами управлениями как институтами, которые призваны защищать либо хотя бы учитывать интерес больших групп населения, сегодня очевиден для всех.

То есть наступило очень непростое и судьбоносное время, переломный момент в истории человечества. Это всегда сопряжено с большими трудностями и серьезными опасностями. А от того, как трансформируется все общество и отдельные его компоненты зависит будущее всех стран, народов и всего мира в целом.