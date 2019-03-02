Мечты и сны, воплощенные в реальность - Гороскоп дня

О богатом воображении, прагматизме, умении вычленить главное, способности увидеть мельчайшие детали бытия и проницательности рожденных 3 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"В конце концов не важно, чего я достиг в жизни? — важно, что я каждую минут жил. Я мало что знаю о жизни. Мне больше всего нравится, что в ней есть звери, большие и маленькие, что в ней есть звtзды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, и еще многое и многое", — такую трогательную и немного детскую картинку жизни нарисовал для себя рожденный 3 марта замечательный русский писатель Юрий Олеша, автор незабвенной чудесной сказки "Три толстяка".

О Формуле небес героев дня сегодняшнего, 3 марта, поговорим подробнее.

Рыбы, рожденные 3 марта, обычно имеют четкое представление о том, что именно они хотят совершить и чего хотят добиться. Несмотря на то, что они щедро наделены воображением, у них, без сомнения, есть жилка прагматизма, которая позволяет этим людям воплощать свои идеи в жизнь. В отличие от тех, кто ищет шумного одобрения или наград еще до того, как их заслужит, люди, чей день рождения — 3 марта, умеют вычленить главное и лишь тогда пускают в ход все свои таланты, чтобы добиться этого главного. Рожденные 3 марта обладают способностью не только увидеть целостную картину событий, но также хорошо сфокусироваться даже на мельчайших деталях. Возможно, это удается им потому, что их проницательность хорошо развита.

Способность увидеть мельчайшие детали бытия позволила рожденному 3 марта немецкому химику Андреасу Сигизмунду Маргграфу первому в истории получить сахар из сахарной свеклы, что в дальнейшем привело к возникновению свеклосахарной промышленности в Европе. Ученому также принадлежат разработка способа получения фосфора из мочи, получение цианида калия, а также внедрение микроскопа как устройства исследования в химии.

Открытие Маргграфом способа получения сахара помогло его русскому космическому собрату рожденному 3 марта Алексею Абрикосову во второй половине XIX века основать крупнейшую в России кондитерскую фабрику "Фабрично-торговое товарищество Алексея Абрикосова и сыновей" (ныне "Концерн "Бабаевский").

Фабрика товарищества к началу XX века представляла собой огромное по тем временам предприятие (1900 работников), где производилось около четырех тысяч тонн карамели, конфет, шоколада и бисквитов в год. В 1899 году товариществу было пожаловано почетное звание "Поставщик Двора Его Императорского Величества". Для своих внуков Алексей Абрикосов с супругой построили усадьбу под Москвой, которую так и назвали — Внуково. Усадьба впоследствии дала название одноименному поселку, району Москвы и крупному столичному аэропорту "Внуково".

Предприимчивой Формулой небес запомнился Вселенной рожденный 3 марта американский изобретатель и промышленник Джордж Мортимер Пульман, создавший крупнейшую компанию "Пульман", которая производила вагоны для железных дорог. В 1867 году компания Пульмана первая в мире начала серийный выпуск спальных вагонов и изготовила первый вагон-ресторан.

Примечательно, что компания "Пульман" не продавала вагоны, а сдавала их в аренду железным дорогам. Благодаря высокому уровню комфорта слово "пульман" стало синонимом наивысшего удобства на транспорте. "Тепло, уютно, комфортабельно, как в купе пульмановского вагона", — такой фразой было принято определять комфорт в конце XIX века.

Повышенное состояние комфорта своим изобретением обеспечил человечеству шотландский ученый и бизнесмен Александр Белл. Герой дня сегодняшнего, 3 марта, изобрел телефон, стал одним из основоположников телефонии и основателем American Telephone and Telegraph Company, определившей все дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США.

"Сосредоточьтесь на том деле, которым вы занимаетесь. Солнечные лучи не могут ничего прожечь, пока их не сфокусируешь", — такую рекомендацию давал своим ученикам гениальный изобретатель.

Рыбы, рожденные 3 марта, обычно с головой поглощены работой. Многие из них посвящают ей гораздо больше времени, чем требуется. Однако они могут ощущать необходимость в уединении, даже скрытной жизни, жизни вне своей карьеры. Некоторые люди, чей день рождения — 3 марта, могут быть склонны к фантазиям, когда они теряются в земном мире чувств или в романтическом мире красивых иллюзий. Тем не менее эти удачливые люди вполне способны уравновесить и общественные, и частные интересы, не допуская, чтобы одни доминировали над другими.

Герои сегодняшнего дня, 3 марта, часто успешно проявляют себя в общественной и политической деятельности. Почти 85 процентов граждан Румынии дважды голосовали за рожденного 3 марта президента Румынии Иона Илиеску. Внушительной поддержкой среди населения пользовался рожденный 3 марта один из лидеров Организации украинских националистов украинский публицист и адвокат Лев Ребет. Стал основателем либеральной политической философии и анархизма английский политический философ Уильям Годвин. Активно участвовали в политической жизни своих стран один из руководителей оппозиции в период существования Польской Народной Республики, польский политик Яцек Куронь и первый избранный демократическим путем президент Республики Болгарии, занимавший этот пост два раза подряд, болгарский философ и политический деятель Желю Желев.

Большинство Рыб, рожденных 3 марта, независимо от того, к более замкнутому или к более открытому типу личности они принадлежат, заранее обдумывают свои планы и перспективы. Необходимость тщательно подготовиться к случайностям — характерная особенность этих людей.

Иногда, правда, некоторым из них планирование предстоящих действий доставляет гораздо большее удовольствие, нежели их выполнение. Но, вкладывая чересчур много энергии в формальности, они могут столкнуться по крайней мере с двумя опасностями. Первая — это безнадежно застрять на стадии планирования. Вторая — потерять ценное чувство спонтанности.

Так как рожденные 3 марта не всегда могут сразу определить, в каком направлении нужно двигаться, они часто предпочитают просто принять какое-нибудь решение и остаться при нем, а не взвешивать бесконечные альтернативы. Рожденные 3 марта зачастую чрезмерно увлекаются тем, чем они занимаются. Однако в любом случае их деятельность приносит им огромное удовлетворение.

Удовлетворенными результатами своей деятельности остались в истории: советский химик-органик Алексей Фаворский и советский филолог и педагог Лев Щерба; норвежский экономический аналитик, лауреат Нобелевской премии Рагнар Антон Киттиль Фриш и изобретатель синхрофазатрона, один из основоположников ускорительной техники советский физик Владимир Векслер; величайший футболист в истории, бразильский нападающий и футбольный тренер Зико и российский рок-музыкант, лидер группы "Рондо" Александр Иванов, а также один из самых влиятельных фотографов XX века, создатель жанра портретной съемки в естественной обстановке американец Арнольд Ньюман.

Формулой Арнольда Ньюмана, которая близка и органична Формуле небес 3 марта, закончим сегодня, 3 марта:

"Многие фотографы считают, что если они купят лучшую камеру, то смогут снимать лучшие фотографии. Лучшая камера не будет работать за вас, если в вашей голове или в сердце ничего нет".

На фото: Арнольд Ньюман

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