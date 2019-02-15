От демона до пророка - один шаг - Гороскоп дня

О широте души, глубине натуры, бурной активности, спонтанности и страсти к подсчетам и измерениям рожденных 16 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Не тот богаче других, кто имеет более дарованного золота, а тот, кто лучше других умеет довольствоваться и пользоваться тем, что имеет", — с такой простой формулой шел по жизни рожденный сегодня русский писатель Николай Лесков. Его называли самым национальным писателем России и признавали самым русским из русских писателей, который глубже и шире знал русский народ таким, каков он есть.

О широкой и глубокой Формуле небес рожденных сегодня подробнее.

Водолеи, рожденные 16 февраля, являются яркими, импульсивными, бесшабашными личностями, способными вдохнуть жизнь во все, чем бы они ни занимались. Действия этих людей отличаются спонтанностью. Многие из них не признают полутонов. Если гулять, так с размахом, если смеяться, так до слез, если петь, так в полный голос — вот девиз тех, кто родился в этот день.

"Страдания есть нирвана только тогда, когда человек постигает, что сущность жизни на протяжении бесчисленных циклов рождений и смертей не возникает и не исчезает", — такую формулу сущности жизни проповедовал рожденный сегодня японский монах Нитирэн, вошедший в историю Вселенной как выдающийся буддийский пророк, основатель собственного течения в буддизме и автор "Трактата об установлении, исправлении и умиротворении государства".

Множество полезных формул оставил потомкам рожденный сегодня английский исследователь Фрэнсис Гальтон. Круг вопросов, которым сэр Гальтон посвящал свое время, был чрезвычайно широк. Он был очень эрудированным человеком, что позволило ему сделать серьезный вклад во многих областях науки, включая метеорологию (антициклон и первые общедоступные погодные карты), статистику (регрессия и корреляция), психологию (синестезия), биологию (природа и механизмы наследственности) и криминалистику (отпечатки пальцев).

Гальтон известен также своими исследованиями человеческого интеллекта. Ему он посвятил целую книгу "Исследование человеческих способностей и их развитие", в которой описаны основы психологического тестирования. В своей практике Гальтон высоко ценил и широко применял математические методы. Многие открытия были сделаны им именно благодаря его склонности к подсчету или измерению. Известна и знаменитая формула Фрэнсиса Гальтона: "Все, что возможно сосчитать, — считайте!"

Формулой подсчета и измерения реализовался в своей жизни пришедший сегодня в мир французский физик и астроном Пьер Бугер. Он известен трудами по теории корабля, геодезии, гидрографии, а также как основатель фотометрии, науки о количественных измерениях энергетических характеристик поля излучения.

Несколько сотен шрифтов, из которых примерно 80 были кириллическими, оставил миру в наследие итальянский художник-шрифтовик и гравер Джамбаттиста Бодони. Его легендарная книга "Типографическое руководство" содержит более 600 нарезок, латинские и экзотические шрифты, тысячу орнаментов и гравюр.

Подробной систематизацией живых организмов занимался герой дня сегодняшнего немецкий естествоиспытатель Эрнст Генрих Геккель. Благодаря его исследованиям морского планктона было обнаружено 120 новых видов одноклеточных организмов. Ученому принадлежит теория происхождения многоклеточных и формулировка биогенетического закона, согласно которому в индивидуальном развитии организма как бы воспроизводятся основные этапы эволюции. Геккель построил первое генеалогическое древо животного царства и стал автором терминов "петикантроп", "филогенез" и "онтогенез".

Тем не менее с Водолеями, рожденными 16 февраля, связана одна проблема, суть которой заключается в том, что бурная активность этих людей на поверку нередко оказывается ширмой, скрывающей робкую, неуверенную в себе натуру, склонную культивировать в себе страдания.

Без остатка посвящая себя дружеским отношениям, работе, семье, детям, они очень болезненно переносят тот факт, что иногда им приходится поступать даже вопреки собственному "я". Зачем? Хотя бы для того, чтобы поддержать свое реноме в глазах окружающих.

Люди, чей день рождения — 16 февраля, не любят, а главное, не умеют проигрывать. Поражение, особенно публичное, для них равносильно смерти. Эти люди способны на большую грубость и большую нежность, а также на большие взлеты. А что касается падений — они все же предпочитают их избегать.

Им трудно придерживаться золотой середины, поэтому общение с ними часто напоминает пирушку на пороховой бочке: и весело, и страшно, но всегда опасно. Наверное, именно по этой причине люди, чей день рождения — 16 февраля, часто остаются в одиночестве.

Формула одиночества у героев дня сегодняшнего часто находит свое воплощение в религиозных, философских или политических течениях, которые они сами же и возглавляют. Упомянутый уже нами сегодня пророк Нитирэн стал основателем собственного религиозного течения в буддизме. Американский религиозный деятель Чарльз Тейз Рассел основал движение Свидетелей Иеговы. Адмирал Франции Гаспар II де Колиньи во время Религиозных войн был одним из вождей гугенотов. Российский политический деятель Сергей Удальцов стал лидером коммунистической большевистской организации "Авангард красной молодежи". А Солнце и Судьба нации, Великий маршал, северокорейский лидер Ким Чен Ир ставил эксперименты на выживание над собственным народом.

Водолеи-мужчины, рожденные в этот день, несомненно, имеют задатки руководителя, так как они способны увлечь своими идеями любой коллектив. Женщины, будучи натурами сверхэмоциональными, обычно привлекают к себе пристальное внимание противоположного пола. И те, и другие крайне изобретательны в вопросах секса, однако в интимных отношениях рожденные 16 февраля предпочитают устойчивые, годами проверенные связи.

Основной принцип в общении с людьми, рожденными 16 февраля, сводится к естественному уважению их жизненной позиции независимо от того, к какому классу они принадлежат или какую политику разделяют. Если рожденные в этот день вдруг почувствуют, что их точка зрения не вызывает достаточного сочувствия, они способны надолго уйти в себя.

Иногда, правда, в такой ситуации у них срабатывает инстинкт сопротивления, как правило, открыто проявляющийся во вспышках необузданного гнева. Хотя в целом эти люди добродушны, зачастую их непредсказуемые реакции могут раздражать окружающих, поэтому герои дня должны держать свои эмоции под контролем.

Вспышки необузданного гнева привели к трагическому финалу рожденного сегодня одного из первых маршалов Советского Союза Михаила Тухачевского.

Способность контролировать свои необузданные эмоции превратила рожденного сегодня американского теннисиста Джона Макинроя в одного из лучших игроков в истории этого вида спорта. Он удерживал титул первой ракетки мира на протяжении 170 недель и 17 раз становился победителем турниров Большого шлема. Хотя практически каждая игра спортсмена сопровождалась бурным выплеском эмоций на теннисном корте.

В фильме "Билли-лжец" рожденного сегодня замечательного британского кинорежиссера Джона Шлезингера есть фраза, которая прекрасно подходит к Формуле небес героев сегодняшнего дня. Ей и закончим сегодня: "Иногда хочется сбежать из города, от людей. Не люблю, когда меня все знают, все видят. Иногда хочется стать невидимкой, чтобы никому ничего не объяснять".

На фото: Ким Чен Ир

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