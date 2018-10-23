Тайная формула Романа Абрамовича

О драматических откровениях, внимании к подробностям, личном магнетизме и неприязни к обману рожденных 24 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Если что-то происходит вопреки законам природы, следует вспомнить, что еще не все законы природы нам известны", — такую магическую формулу произнес однажды выдающийся швейцарский врач и алхимик Парацельс (фото). Существует много разногласий среди историков относительно точной даты появления на свет этого выдающегося деятеля человечества, но астрологи практически единодушны в его дате рождения. Парацельс появился на свет 24 октября, а вся его деятельность как нельзя лучше соответствует и знаку Скорпиона, и Формуле небес 24 октября.

У Скорпионов, рожденных 24 октября, две главные темы в жизни: драматические откровения, с одной стороны, и болезненное внимание к подробностям — с другой. Поскольку рожденные в этот день в большинстве своем во внешнем имидже являются холодными, аналитическими личностями, у них существует зудящая потребность сообщить остальному миру о своих открытиях, как это ни удивительно, часто в волнующей, напыщенной и страстной форме. Однако люди, чей день рождения — 24 октября, никогда не делают выставок и презентаций, рассчитанных на внешний эпатаж, а, скорее, становятся художниками и профессионалами в различных областях, которые серьезно относятся к своему делу, в частности в том, что касается технического исполнения проектов.

Доктор Парацельс по праву является одним из основателей современной науки. Именно он своим блестящим аналитическим умом подверг критическому пересмотру идеи древней медицины и первый способствовал внедрению химических препаратов в медицину. Изобретенный им самим псевдоним Парацельс в переводе с латыни означает "превзошедший Цельса", древнеримского энциклопедиста и знатока медицины I века до нашей эры.

Болезненное внимание к подробностям и особенностям человеческого организма влекло молодого доктора в многолетние походы по разным странам. Он служил военным хирургом в имперской армии в Италии и принял участие во множестве военных экспедиций того времени. В своих странствиях он собрал много полезных сведений. Причем не только от врачей, хирургов и алхимиков, но и общаясь с палачами, повитухами и предсказателями. Проведя в скитаниях десять лет, то применяя на практике свое искусство врача, то преподавая или изучая, по обычаю тех времен, алхимию или магию, в возрасте 32 лет он приехал в Германию, где вскоре прославился после нескольких удивительных случаев исцеления больных.

Искусство и талант быть въедливым в изучении деталей и тщательном анализе подробностей стали фирменным почерком в работе флорентийского скульптора Андреа делла Роббиа. Именно благодаря работам этого мастера мир узнал скульптурный жанр майолики (разновидность керамики, изготавливаемой из обожженной глины с использованием расписной глазури).

Раскладывал мир на мельчайшие детали и рожденный сегодня нидерландский натуралист Антони ван Левенгук. Мир запомнил этого чудесного Скорпиона тем, что он сконструировал микроскоп и стал основоположником научной микроскопии, исследовавшим с помощью своих микроскопов структуру различных форм живой материи.

Скорпионы дня сегодняшнего, как правило, управляют своим воздействием на тех, кто их слушает или на них смотрит. Не последним из качеств рожденных в этот день является личный магнетизм, позволяющий им заинтересовать других людей тем, что они делают. Рожденные 24 октября умеют доминировать в семье и общественном кругу. Несмотря на то, что многие из них являются очень настойчивыми натурами, у которых всегда есть что сказать окружающим, они могут выразить свои чувства без слов. На самом деле, качество того, что они делают, говорит само за себя без всякой необходимости в дополнительной рекламе для завоевания доверия.

Не нуждался в дополнительной рекламе своих работ в области магнитных явлений и электричества рожденный сегодня немецкий физик Вильгельм Эдуард Вебер. Именно он первым в Германии устроил электромагнитный телеграф, а затем уже вошел в историю установлением абсолютной системы электрических измерений и определением скорости электромагнитной индукции в воздухе.

Основатель хрустальной империи Swarovski австрийский инженер Даниэль Сваровски блистательно реализовал Формулу небес своего дня. В конце XIX века он собственноручно конструирует машину для автоматической огранки кристаллов с беспрецедентной точностью, а затем на родине хрусталя в Богемии основывает завод по производству хрусталя. Со временем качество полученных хрустальных изделий позволило рассматривать их как альтернативу драгоценным камням и бриллиантам. Сегодня украшения с кристаллами Swarovski рассматриваются специалистами как самостоятельный вид ювелирного искусства.

Стремясь все улучшить в своей деятельности, рожденные 24 октября учитывают малейшие детали выполняемой работы. Это в полной мере касается и их личной жизни. Если они являются родителями, то они, несомненно, будут в курсе всех аспектов жизни своих детей, а как друзья и влюбленные они очень внимательны к объекту своего поклонения.

На самом деле, всегда идущие рядом в их жизни драма и щепетильность являются очень тесной парочкой. А умение так убедительно выражать свое мнение основано в их формуле на многолетнем нелегком изучении жизни и, конечно же, личном опыте. Очень редко рожденные 24 октября берутся комментировать вещи, о которых знают мало или ничего не знают. Поэтому они испытывают неприязнь к обману и легко различают притворство и сомнительную информацию.

Настоящим знатоком своего дела остался в истории автор популярных оперетт "Сильва", "Баядера" и "Принцесса цирка" венгерский композитор Имре Кальман. Гениальным актером XX века, воплотившим в своих комедийных героях многие страсти и пороки человечества, остался в памяти неподражаемый Аркадий Райкин (фото). Выразителем идей и страстей целых поколений советских людей вошел в историю литературы советский писатель, автор поэмы "Москва — Петушки" Венедикт Ерофеев. Конструктором криминальных и тайных схем обогащения запомнился современникам российский олигарх и миллиардер Роман Абрамович (фото).

Нельзя не отметить, что с рожденными 24 октября очень трудно существовать бок о бок в течение долгих лет. Те, кто рядом, должны понимать их потребность полностью отдаваться работе, хотя и здесь бывают исключения. Если рожденные 24 октября теряют голову от любви, они охотно перекладывают свои служебные обязанности на других.

А закончить Формулу небес смотрящих вглубь и зрящих в корень героев дня сегодняшнего мне бы хотелось замечательной фразой Венедикта Ерофеева: "Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чти, смотри и не плюй".

На фото: Роман Абрамович

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