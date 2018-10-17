Они придумали лампочку и отдали "Оскар" - Гороскоп дня

О незаурядной активности, страсти к познанию нового, прямоте, безупречной репутации и честности рожденных 18 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Люди, которые приходят меня слушать, радуются, потому что они помнят лучшие времена. А я надеюсь, что мне удается возбудить в них эти воспоминания, потому что для меня самого они уже как в тумане", — так написал в свои 90 лет пришедший сегодня мир пионер рок-н-ролла легендарный американский музыкант Чак Берри (фото).

Чак Берри остался в истории одним из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен Чак Берри занял пятое место. Быть пионером в своих областях — это органично Формуле небес, рожденных 18 октября. Раскроем эту формулу детальнее.

Представителям знака Весы, рожденным сегодня, часто суждено играть важную активную роль в великих драмах жизни — не только как участникам, но и как могущественным руководителям того, что происходит вокруг.

Герои дня сегодняшнего любят быть в гуще событий. Но даже вокруг тех, кому нравится выставлять себя напоказ, царит атмосфера интроверта. Несмотря на то что они иногда могут выполнять функции руководителя, им, как правило, не следует слишком сильно напрягаться. Главным их интересом является собственно работа и личная жизнь, и они не могут с ними расстаться надолго, чтобы не заскучать.

Личная жизнь и семья всегда были основой для всех свершений рожденного сегодня русского ботаника, лесовода и философа Андрея Болотова. Он являлся отцом девятерых детей и прожил 94 года, что было редчайшим явлением для XVIII века.

Андрей Болотов вошел в историю активной пропагандой сельскохозяйственных культур. Он первый предложил широко вводить севооборот и определять приемы возделывания культурных растений. Его интересовало все: от борьбы с сорняками на пшеничных полях до получения крахмала из картофеля с помощью машин.

Особенно Болотов любил садоводство, занимаясь в своем имении разведением плодовых садов. Опыт садовода, природное любопытство, страсть к познанию нового, острый глаз и тщательность исследований позволили Болотову стать первым русским ученым-помологом, давшим описание более 600 сортов яблонь и груш и создавшим ряд новых сортов плодовых культур.

Рожденный сегодня автор эпистолярного романа "Опасные связи" французский писатель Пьер Шодерло де Лакло большую часть своего времени занимался изобретательством. Написав в свободное от изобретательства время свой знаменитый роман, он, сам того не подразумевая, создал новый литературный жанр — психологический роман. Мировые энциклопедии отмечают: "Лакло — мастер аналитического романа, трезвого психологического анализа. Стендаль считал роман Лакло значительнейшим произведением французской литературы XVIII века".

Но сам Лакло, несмотря на свои достижения, считал литературу лишь своим хобби. А своей настоящей страстью и призванием талантливый герой дня сегодняшнего считал изобретательство в области артиллерии. Лакло организовал массовое производство полых разрывных ядер нового образца для революционной армии, что заложило основу для лидерства французской артиллерии в Европе. Снаряды Шодерло де Лакло стали прообразом современных артиллерийских снарядов.

Логическое и прагматичное мышление героя сегодняшнего дня подарило современному Парижу и многим другим городам новую систему нумерации домов: четные на одной стороне, нечетные на другой, — в отличие от габсбурской системы, где номера домов присваивались по мере возведения новых строений.

Список пионеров новых форм и пространств продолжает рожденный сегодня немецкий химик Кристиан Фридрих Шёнбейн (фото), автор названия для науки геохимии. В историю ученый попал тем, что открыл озон и пироксилин. Шёнбейн описал химический метод получения озона и дал ему название от греческого слова ozo ("пахну") из-за его характерного запаха.

Пироксилин, по признанию Шёнбейна, он открыл случайно. Во время экспериментов с азотной кислотой он разлил ее на фартук жены и стал сушить его у печки, но фартук внезапно взорвался. При взаимодействии хлопка фартука с азотной кислотой образовалась нитроцеллюлоза, по своим взрывчатым свойствам превосходящая порох.

Уже после смерти ученого два его последователя Фредерик Абель и Джеймс Дьюар на основе нитроцеллюлозы и нитроглицерина разработали кордит, который использовался в качестве порохового элемента в огнестрельном оружии и артиллерии.

Рожденный сегодня русский электротехник Александр Лодыгин (фото) стал первым в истории, кто предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали. Также ученый первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз.

В 1906 году патент на лампу с вольфрамовой нитью купила известная компания General Electric, в которую позднее влилось предприятие Томаса Эдисона. Сам Эдисон в то время экспериментировал еще с угольными лампами накаливания, чья конструкция не выдержала проверкой временем. Таким образом, именно русский изобретатель является автором современных ламп накаливания.

Кроме легендарной лампы, Лодыгин оставил после себя придуманные им водолазный скафандр, индукционную печь и электрический обогреватель для отопления.

Весы, рожденные 18 октября, не стесняются расчищать себе дорогу наверх, однако несмотря на то, что их желание стать королем или королевой порой несоизмеримо велико, при необходимости они могут довольствоваться и более скромными достижениями.

И все-таки едва ли можно считать тех, кто родился 18 октября, типичными лидерами — у них много других интересов в жизни… Многие люди, чей день рождения — 18 октября, после назначения на ответственный пост с нетерпением ждут тот день, когда они смогут вернуться к своим прежним главным интересам.

Когда они уходят, сотрудникам не хватает их прямоты, безупречной репутации и честности. Рожденным в этот день нравится входить как в ближайшие, так и в перспективные планы своей семьи или социальной группы. И их очень огорчает, когда они остаются за бортом. Но поскольку эти люди презирают жалость к себе, они не спешат выставлять напоказ эмоциональные травмы.

Но иногда герои дня сегодняшнего создают впечатление всезнаек или надменных, чопорных личностей. Им необходимо по возможности сохранять свое достоинство и скромность и не допускать проявления превосходства или же чрезмерной самоуверенности, раздражающей других.

Таким непубличным характером и своеобразным отношением к кинонаградам остался в памяти современников рожденный сегодня американский актер Джордж К. Скотт. Как и полагается формуле пионеров дня сегодняшнего, он стал инициатором новой традиции в американском кинематографе. Скотт первый из актеров в истории получил престижную премию "Оскар" и торжественно от нее отказался, сославшись на то, что не может конкурировать с другими актерами, выдвинутыми в этой же номинации. На самом деле, это, конечно же, был протест Скотта против правил самой церемонии.

Пионером русского литературоведения остался в истории пришедший сегодня в мир замечательный литературный критик Юрий Тынянов (фото), оставивший после себя уникальные исследования по жизни и творчеству великих русских писателей XIX века.

Свое имя Сергей рожденный сегодня замечательный актер Сергей Безруков (фото) получил в честь любимого поэта своего отца Сергея Есенина. Ну а Формула небес распорядилась по-своему. Впервые в кино роль поэта Есенина, рожденного под знаком Весы, исполнил именно актер-Весы Сергей Безруков. И эта роль в карьере актера единодушно признана лучшей и зрителями, и критиками.

Потребность в изобретательстве, которая так необходима рожденным сегодня людям, не обошла стороной и Сергея Безрукова. Свои смелые эксперименты он сегодня проводит на сцене Московского губернского драматического театра, чьим художественным руководителем он является.

А для души Безруков недавно собрал свою рок-группу "Крестный папа", и, как любой рок-н-рольщик, он поет о себе и про себя. Мир его героев — реальность, в которой главное место занимают человеческие чувства и отношения.

Прекрасным высказыванием талантливого конструктора своей формулы Сергея Безрукова и закончим сегодня: "Силы прибавляет то, что твое дело кому-то нужно, кто-то в этом нуждается, кому-то это необходимо, как воздух. Это главное — быть нужным".

На фото: Джордж К. Скотт

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