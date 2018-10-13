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Автор Соломон Соловьев

Не злоупотребляй спиртным, и станешь агентом 007- Гороскоп дня

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Об умеренности, сдержанности и самообладании рожденных 14 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я не верю, что мораль одного человека важнее морали другого. Какой бы путь не выбрал человек, это его выбор", — так с умеренной сдержанностью произнес однажды учитель легендарного Брюса Ли, мастер китайских боевых искусств рожденный сегодня Ип Ман. О балансе, который умеют выдерживать в своей Формуле небес пришедшие в мир 14 октября, поговорим подробнее.

Умеренность — лозунг людей, рожденных сегодня. Это не означает, что они скучны или консервативны, а лишь свидетельствует о том, что задача найти тропу между опасными крайностями чрезвычайно сложна. Когда рожденные 14 октября сбиваются с прямого пути, это может привести к большим неприятностям. Но именно на таких ошибках они учатся поворачивать события в свою пользу. В определенном смысле рожденные 14 октября связаны рамками жестких ограничений: больше всего им подходит размеренная жизнь, но, соблюдая ее, они лишают себя не только провалов и падений, но и взлетов.

Лучшие из рожденных 14 октября наделены сдержанностью и самообладанием. Для них важно не спешить, и они не любят, когда их торопят.

Сдержанностью и самообладанием отличалась рожденная сегодня немецко-американский философ еврейского происхождения, политический теоретик и историк Ханна Арендт. Наследие Арендт включает в себя более 450 работ, разнообразных по проблематике, но объединенных идеей осмысления современности ("думать над тем, что мы делаем").

Формула небес нашла отражение в главном философском заключении Арендт о том, что центральной характеристикой любого общества является баланс между публичностью и приватностью. Философа по праву считают основоположницей теории тоталитаризма. Арендт была убеждена, что в тоталитарных обществах дисбаланс в пользу публичности предельно расширяет границы вмешательства государства в жизнь человека, до минимума сводя возможности проявления человеком себя в приватной сфере.

Одним из самых гибких и талантливых политиков в современной истории, без сомнения, является рожденный сегодня автор ирландской Конституции Имон де Валера. Став в 1937-м первым премьер-министром Ирландии, он сделал свою страну нейтральной и всю Вторую мировую войну соблюдал нейтралитет. После войны он занимал различные должности в государстве, в том числе дважды избирался президентом. Политик ушел в отставку в возрасте 90 лет и являлся на тот момент самым пожилым действующим главой государства на планете.

Умеренным в словах и поступках остался в памяти американцев 34-й президент США рожденный сегодня Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. На посту президента Эйзенхауэр никогда не переоценивал своих возможностей ни в политике, ни в экономике. "Я никогда не обучался политике, — признавался герой дня. — Я пришел в нее со стороны на самую вершину". Еще более определенно президент высказывался в отношении своей подготовки в области экономических знаний: "Я деревенский парень и мало что понимаю в экономике".

Но зато в области военной стратегии боевому генералу не было равных. И здесь его формула умеренности и взвешенности решала все. Эйзенхауэр был одним из немногих политических деятелей США, которые понимали, что Соединенные Штаты не всемогущи и им не все позволено. Точно так же, как Эйзенхауэр был последним президентом США, признававшим за конгрессом право решать вопрос об обьявлении войны, он же был и последним президентом, признавшим, что даже у Соединенных Штатов ограниченные возможности.

Весы, чей день рождения — 14 октября, редко бывают особо красноречивы и выражают себя в художественных образах, письменных произведениях или музыке. Хотя достоверно известно, что Эйзенхауэр, например, имел страстную привычку рисовать портреты, а многие члены его администрации с удовольствием позировали президенту США. И все же чаще всего свой развитый менталитет герои дня проявляют в передаче знаний, оценке работы других и высказывании общих замечаний о жизни.

Истинная природа и таланты рожденных сегодня могут быть скрытыми и незаметными при первой встрече. Обычно в любых процессах рожденные 14 октября играют не последнюю роль, но не агрессивно или открыто, а чаще находясь в тени или как бы за троном.

За троном многих королей и королев не раз оказывался в качестве модного консультанта один из богатейших людей США и мира американский модельер Ральф Лорен. Он единственный представитель знака Весы в истории моды, который заработал состояние 7,5 миллиарда долларов профессией дизайнера одежды. Умеренная и гармоничная формула моды — это ключ к его успеху. Ральф Лорен заимствует идеи из английского "кантри", вдохновляясь традиционным обликом английских землевладельцев и стилем их усадебной жизни. Другой его источник — американский стиль "вестерн", с его сапогами, джинсами и кожаными куртками с бахромой. Облагороженный, он становится неотъемлемой частью американского имиджа.

Неотъемлемой частью гардероба российских звезд эстрады, кино и телевидения стали изделия из модных коллекций замечательного дизайнера Валентина Юдашкина (фото). В 2016 году модный дом рожденного сегодня кутюрье стал полноправным членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Это первый бренд российской индустрии моды, который удостоился данного членства.

Рожденные 14 октября, как правило, несут стабильность в жизнь своих друзей, коллег, социальной группы. Им нравится участвовать в театре жизни, но не в качестве актера, а скорее режиссера, направляющего действия на сцене. В личной жизни их режиссура менее успешна, чем в социальной. Но Формула небес показывает, что долгосрочные браки у героев дня сегодняшнего не такая и редкость.

Интересным парадоксом также является то, что рожденные 14 октября, оставаясь по натуре статическими личностями, тем не менее большое внимание уделяют теме путешествий. Рожденные в этот день редко живут в зрелом возрасте там, где жили детьми. Для более утонченных представителей этой группы переезды означают не просто физическое перемещение, но являются символом свободы духа.

Таким утонченным представителем дня сегодняшнего остался в памяти современников замечательный советский актер и кинорежиссер Михаил Козаков (фото). В возрасте 57 лет он переехал жить в Израиль, выучил иврит и стал играть на сцене на новом для себя языке. Большинству же российских зрителей он стал близким и родным, благодаря своему бессмертному фильму о Москве 60-х годов "Покровские ворота".

Как и Михаил Козаков, официально состоящий в семи браках, многочисленными браками и романами прославился замечательный британский актер Роджер Джордж Мур. В свободное от своих увлекательных романтических приключений время Роджер Мур успел несколько раз исполнить в кино роль суперагента 007 Джеймса Бонда. Он получил за это космические гонорары, которые позволили ему благополучно дожить до 90 лет.

Ответом Роджера Мура о секрете своего долголетия мы и закончим сегодня формулу умеренных и гармоничных представителей 14 октября: "Своим здоровьем и долголетием я обязан тому, что ни разу не прикоснулся ни к сигарете, ни к рюмке, ни к женщине, пока мне не стукнуло десять".

На фото: Роджер Джордж Мур

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