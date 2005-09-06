Как подготовить ребенка к детскому саду

С сентября в детские садики приходит новая волна малышей. Как с наименьшими переживаниями войти в новую ситуацию? Советует частный педагог-психолог из г. Москвы Наталья Сергеевна Быковская.

Адаптация в детском саду: советы психолога

Сад ребенку необходим

Отдавать ребенка в детский сад все же стоит. Сад готовит детей к школе в:

интеллектуальном плане

психологическом аспекте

помогает выстроить отношения в социуме.

В детском саду ребенок учится строить отношения с детьми и взрослыми, участвовать в коллективной деятельности.

Если вас не тяготит пребывание с ребенком и нет срочной необходимости выхода на работу, то лучше отвести его в детский сад в 4 года.

Ясельный возраст характеризуется сильной привязанностью к маме. Разлука с мамой в это время дается малышу очень тяжело и травматично, нарушается безмятежное и спокойное существование, столь необходимое для гармоничного развития.

В результате затягивается процесс адаптации. Малыш сопротивляется разлуке с мамой всеми силами, болея всю зиму и капризничая.

В возрасте 3 лет ребенок начинает строить новые отношения с миром, со взрослыми, ломая сложившиеся старые. Поведение малыша резко меняется. Он все чаще проявляет такие качества, как:

негативизм

упрямство

строптивость

своеволие

чаще спорит и бунтует.

Это кризис выделения своего "Я". Эти изменения даются ребенку нелегко. От взрослого требуется:

мудрость

спокойствие

выдержка.

Малышу необходимо чувствовать понимание, поддержку и любовь. Кардинальные перемены в жизни ребенка нежелательны. Лучше немного выждать.

Семья — лучшее место для формирования неповторимой индивидуальности. Во сколько лет бы вы ни повели ребенка в садик, его лучше подготовить. И чем малыш младше, тем тщательнее к этому надо готовитьcя.

Подготовка и адаптация к саду

Наверняка вы хотите выбрать своему крохе хороший детский сад и хорошую воспитательницу. Надо отметить, что последнее важнее, так как именно человек, с которым будет находиться малыш целый день, создает атмосферу в группе, и от него в большей мере зависит благополучие детей, а не от сада.

Ситуация новизны является для любого человека тревожной. Адаптационный период длится приблизительно 6 недель.

На первые три недели приходятся наиболее бурные реакции, проявляющиеся в:

нарушениях сна

капризности

возможны респираторные заболевания.

У ребенка могут возникнуть проблемы мокрых штанишек, он может стать более плаксивым и привязанным к матери. Малыш быстро утомляется, становится непослушным, невнимательным. В этот период важна спокойная атмосфера дома.

Подготовив ребенка, можно избежать этих неприятностей:

Прогулки в детском саду Хорошо бы иногда гулять на территории детского сада с его друзьями, чтобы в будущем все было уже знакомо. Знакомство с воспитателем Познакомьтесь заранее с воспитателем группы. Расскажите об индивидуальных особенностях вашего ребенка, что ему нравится, что нет, обратите внимание на элементы самообслуживания, каковы его умения и навыки, в какой помощи он нуждается. Режим дня Постарайтесь заранее подготовить ребенка к режиму дня детского сада. За полгода до поступления в детский сад организуйте свой образ жизни так, чтобы ваш ребенок общался с разными людьми. Учите его общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с ним детские парки, площадки, приучайте к игре в песочнице, ходите в гости к друзьям и родственникам.

Сказкотерапия помогает адаптироваться в саду

Но самое мощное и доступное средство — это волшебство сказки. Есть целое направление в психологии — сказкотерапия.

Сказка увлекает за собой и ненавязчиво учит, помогает понять многое. Сочините для своего малыша историю о том, как малыш пошел в садик, и поиграйте в эту историю. Маленькие дети больше откликаются на персонажей зверей и легче себя с ними идентифицируют.

Пусть малыш сам подскажет вам персонажа или используйте то животное, которым вы ласково называете своего кроху:

зайчонок

котенок

мышонок

Сочиняйте с ребенком, фантазируйте так, чтобы рассказ был ближе к вашей семье. Говоря о детском саде, будьте объективны, дабы не сложились ложные ожидания.

Отдавать ребенка в сад лучше в 4 года

В первый раз можно привести ребенка только на прогулку, побыть с ним какое-то время. Не опаздывайте, хотя бы первое время забирайте его вовремя. Говорите ребенку, что в то время, пока он в саду, вы будете:

о нем думать

скучать

зарабатывать денежки для того, чтобы потом пойти вместе в детский клуб, купить его любимое лакомство, долгожданную игрушку.

Рассказывайте ему иногда, как вы спешили за ним. Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад, когда он уже будет ходить в него.

Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что говорит, помогите вместе с малышом найти ей друзей или решить сложившуюся проблему, конфликт. Ориентируйте игру на положительный результат.

Когда малыш пойдет в сад, дайте ему с собой игрушку и постарайтесь уговорить его оставить ее в группе переночевать, чтобы утром снова с ней встретиться. Если ребенок на это не соглашается, пусть игрушка ходит вместе с ним ежедневно в сад, ведь с другом веселей и спокойнее.

Но это средство подходит не всем: кому-то игрушка лучший друг, а для кого-то не играет важной роли в таких ситуациях. И последний штрих.

Не уходите "втихую". Ребенок воспримет это как предательство, а наша цель — вселить в него спокойствие и уверенность в нашей любви и в том, что во всем происходящем нет ничего плохого, наоборот.

Каждый день будьте:

спокойны

настойчивы

доброжелательны

придумайте ритуал прощания. Ребенок чувствует ваше настроение. И ваше спокойствие обязательно ему передастся.

Читайте также:

Материнские страхи. Конкретные рекомендации психолога

Усталый ребенок? Что вы должны знать