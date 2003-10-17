Страхам в глаза: боремся с причинами материнского беспокойства

Каждой маме знакомо чувство тревоги и страха за своего ребенка. О наиболее распространенных переживаниях на эту тему и лично ею изобретенных методах борьбы с ними рассказывает психолог Татьяна Ролько.

Страх брать ребёнка на руки

Первое время, когда дочка только что родилась, я боялась брать малышку на руки. Мне казалось, что она такая хрупкая, что у нее в любой момент может все сломаться. Или, что еще ужасней, она может выскользнуть у меня из рук.

Решение

В первую очередь я заглянула в специализированную литературу о грудных детях. Прочитав о том, как "устроен" младенец, и переговорив с хорошим детским врачом, я поняла, что мои страхи напрасны. Ничего и ни у кого не ломается. Кроме того, существуют элементарные правила, как брать и держать младенца. Нельзя хватать его резко.

Прежде чем поднять малыша из кроватки, нужно наклониться и прижать кроху к себе, поддерживая головку рукой. А еще лучше соорудить что-то вроде подголовника и пеленать вместе с ним. В таком случае голова младенца не будет болтаться.

Страх мыть малыша

Еще мне было страшно мыть крошку. Мне казалось, что она наглотается воды и перестанет дышать.

Решение

Чтобы перестать бояться, можно перепоручить эту серьезную процедуру мужу или бабушке. Существуют и специальные салазки для купания младенца. Это не просто железный каркас и кусок материи. Современные салазки сделаны из крепкой пластмассы с прорезиненными устойчивыми ножками, со снимающимся матерчатым ковриком.

Удобный подголовник крепко, но в то же время очень аккуратно фиксирует и придерживает головку младенца. Таким образом, ваш малыш не сползет с салазок и "не уйдет" под воду.

Страх делать что-то неправильно

Мне постоянно казалось, что я что-то упускаю, забываю или делаю не вовремя.

Решение

В один прекрасный момент я поняла: все начнет получаться только тогда, когда я перестану:

спешить

и суетиться

Спокойно и уверенно себя чувствует та мама, которая умеет все правильно организовать вокруг себя. Ведь именно в результате полнейшего нон стопа и появляется ощущение: "что-то не так". И еще я разложила листочки, куда можно записать, что и когда нужно сделать:

на холодильнике,

в прихожей,

на письменном и кухонном столах.

И еще я завела ежедневник и перевела часы на десять минут вперед.

Страх за ребёнка

Мысли о том, что что-то может произойти с моим ребенком, преследовали меня еще до родов. С рождением это не только не прошло, а усилилось. В голову лезло все подряд:

захлебнется, когда будет срыгивать во сне,

голова застрянет в прутьях кроватки.

Дальше — больше. Поползет и засунет пальцы в розетку, прищемит пальцы дверцей шкафа. И так далее и тому подобное.

Решение

С ребенком ничего не случится, если вы изначально отнесетесь с полной серьезностью ко всем предметам детской безопасности. Я купила специальный валик, который подкладывают малышу под спину, чтобы во сне кроха не перевернулся и не подавился слюной, отрыжкой.

Младенец не ударится о кроватку, если вы прикрепите мягкую арматуру на кроватку: и красиво и безопасно. Силиконовые уголки для остроконечной мебели, заглушки на розетки, защелки для дверей — все это также сделало мой дом безопасным для крохи. Очень помогла такая полезная вещь, как беби-фон.

Находясь в любом уголке квартиры, я всегда слышала, чем занята моя дочь: спала ли она в коляске на балконе, играла ли в манеже.

Страх оставить ребёнка

Когда пришлось выходить на работу, я измучилась. Все время думала о том, где и с кем будет мое чадо. Мне чудились злые тетки, которые похищают мою крошку, старые бабульки, которым становится плохо. А воспитательницы в детском саду казались слишком беззаботными.

Решение

Естественно, к выбору людей, которые в ваше отсутствие будут с малышом, нужно подойти с особой ответственностью.

Не разрешайте никому "заводить" вас, поскольку ничем нельзя заразиться так быстро, как тревогой

Как вы уже поняли, речь идет о няне и сотрудниках детского сада. Сделать выводы о том, что эти люди собой представляют, основываясь на первом впечатлении, трудно.

Поэтому я предпочла руководствоваться советами и рекомендациями друзей, родственников и знакомых. Я оставляла дочку только на таких людей, в которых я была уверена. Когда знаешь, что рядом с ребенком надежный, ответственный, добрый и обладающий необходимыми знаниями человек, можно успокоиться.

Страх отпустить ребёнка

Когда я уже 100 раз отпускала дочь добежать до ближайшей булочной, брошенная бабушкой фраза "что-то она долго" очень быстро повергала меня в нервозное состояние и заставляла метаться от плиты к окну.

Решение

Не разрешайте никому "заводить" вас, поскольку ничем нельзя заразиться так быстро, как тревогой. Возьмите себя в руки. Я старалась отгородиться и не вступать в спор с родственниками. Людей, проживших долгую, порой нелегкую жизнь:

невозможно переубедить,

заставить смотреть на мир по-другому.

Да это и не нужно. Если они хотят переживать за своих внучат и внучек — пусть они это делают, только без вас.

И еще один важный момент. Помните: чувство, которое называют материнским страхом, на самом деле никуда не исчезает. Это основной инстинкт, с которым женщине нужно научиться сосуществовать. Не травмируя при этом ни себя, ни окружающих, ни своего ребенка.

Нужно постараться свести к минимуму ситуации, которые могут нанести вред малышу. Но полностью страх не исчезнет. Это нормально. Необходимо просто взять себя в руки и сказать себе, что все предусмотрено, беспокоиться не о чем. Получилось? Замечательно. Нет? Тогда напоследок еще один совет. Если вы ничего не можете с собой проделать и начинаете нервничать, потеряв ребенка из поля зрения, попробуйте обратиться к квалифицированному психотерапевту. Безусловно, хороший врач стоит дорого — от 15 долларов в час. Но разве спокойствие, отсутствие нервозности в доме в отношениях с ребенком менее ценны?

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.