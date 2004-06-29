Упражнения для снятия стресса

Кто из нас не оказывался в ситуации, когда дел по горло, времени в обрез, а вас расстроил разговор с начальником, конфликт с коллегами или неприятное известие. Или налицо такой "вал" работы, что вы явно не успеваете все сделать и уже начали паниковать. Как справиться с этой ситуацией?

Как избавиться от стресса. Техники управления стрессом

Стрессы нельзя копить в себе. Они старят, глупят, толстят, ускоряют развитие целлюлита и образование морщин, а главное, сильно снижают иммунитет со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Стрессы надо уметь снимать. Причем даже на работе, в условиях, когда не подходят такие методы, как медитация, релаксация, ароматерапия, активные гимнастики.

Снимать производственный стресс категорически нельзя:

перекурами

пирожными

крепким кофе

Можно применить только :

жевательную резинку

таблетки с мятой

маленький квадратик шоколада, причем не жевать его, а рассасывать.

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Упражнения от стресса

Эффективный метод снятия стресса в любых условиях — это маленький незаметный антистресс-фитнес. Приятная сиюминутная разминка на рабочем месте спасет от последствий нагрянувшего стресса!

Разберем несколько упражнений:

Выпрямите спину, расправьте плечи и втяните живот. Сделать это можно и сидя, и стоя — в той позе, в какой застал вас стресс.

Он, как правило, сразу пригибает человека, ухудшает осанку, заставляет обмякнуть, вывалить живот… Именно это мы сейчас и уберем. Выпрямились, подтянулись…

Теперь посидите минуту с закрытыми глазами.

Перестаньте думать о прошедшем разговоре с начальником, о неприятной дискуссии с сослуживцами и о жутком телефонном звонке и плохих новостях. Подумайте о том, как вы сейчас выглядите.

Ну вот, мысли переключили и сейчас основательно займемся лицом. Не волнуйтесь, зеркало доставать не надо.

Сначала расслабьте лицо, снимите с него напряженное и обиженное выражение. Проведите несколько раз языком по зубам, потом оближите губы. Положите руки на лоб и слегка надавите. Нежно похлопайте себя ладонями по скулам. Потрите виски. Ну, стало легче?

Пойдем дальше. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, положив руки на колени и расслабив их. Затем сделайте несколько глубоких вдохов, сцепив пальцы в замок. Если сидите за письменным столом или компьютером, скиньте обувь и тихонечко постучите ногами по полу — всей ступней.

Еще одно "успокоительное" упражнение — удары ребром ладони по твердой поверхности. Это успокаивает и позволяет сосредоточиться, а заодно и укрепляет ребро ладони (так укрепляют ребро ладони каратисты).

В шумном помещении (скажем, на выставочном стенде или в торговом зале), где не слышно постукивания, это упражнение очень кстати. Согласно легенде его использовали амазонки — а они умели противостоять стрессам и никогда не теряли боевого духа!

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Если вас никто не видит в данный момент, можно применить такой способ борьбы со стрессом как попрыгать, помахать руками и ногами.

Просто попрыгать и произвольно помахать. Можно даже агрессивно, ведь все равно вас никто не видит.

Опишу антистрессовые упражнения, которым меня научили в Америке (в штате Мэриленд) и которые по-настоящему помогают в жизни, кишмя кишащей стрессами:

Сядьте повыше — на стол или подоконник (чтобы ноги свешивались). Несколько раз переплетите ноги в одну и в другую сторону: заплетите в одну сторону — расплетите — заплетите в другую сторону. Несколько раз подвигайте сплетенными ногами вправо-влево. Выпрямите ноги, напрягите, потом расслабьте. Слегка согните ноги в колене, поставьте их параллельно друг другу и покачайте ими вправо-влево. Встаньте, выпрямитесь, еще раз глубоко вдохните носом, выдохните ртом — и обратно за компьютер (за руль, к стойке, барьеру, станку и. т. д.)!

Помните, что помогает снять напряжение и раздражение, и является хорошим средством борьбы с усталостью — дыхательная гимнастика. Итак, успокоились, слегка подзарядились и возвращаемся к работе с новыми ощущениями, хорошим настроем и умными мыслями. Вы в отличной рабочей форме!

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