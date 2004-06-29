Кто из нас не оказывался в ситуации, когда дел по горло, времени в обрез, а вас расстроил разговор с начальником, конфликт с коллегами или неприятное известие. Или налицо такой "вал" работы, что вы явно не успеваете все сделать и уже начали паниковать. Как справиться с этой ситуацией?
Стрессы нельзя копить в себе. Они старят, глупят, толстят, ускоряют развитие целлюлита и образование морщин, а главное, сильно снижают иммунитет со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Стрессы надо уметь снимать. Причем даже на работе, в условиях, когда не подходят такие методы, как медитация, релаксация, ароматерапия, активные гимнастики.
Снимать производственный стресс категорически нельзя:
Можно применить только :
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Эффективный метод снятия стресса в любых условиях — это маленький незаметный антистресс-фитнес. Приятная сиюминутная разминка на рабочем месте спасет от последствий нагрянувшего стресса!
Разберем несколько упражнений:
Он, как правило, сразу пригибает человека, ухудшает осанку, заставляет обмякнуть, вывалить живот… Именно это мы сейчас и уберем. Выпрямились, подтянулись…
Перестаньте думать о прошедшем разговоре с начальником, о неприятной дискуссии с сослуживцами и о жутком телефонном звонке и плохих новостях. Подумайте о том, как вы сейчас выглядите.
Ну вот, мысли переключили и сейчас основательно займемся лицом. Не волнуйтесь, зеркало доставать не надо.
В шумном помещении (скажем, на выставочном стенде или в торговом зале), где не слышно постукивания, это упражнение очень кстати. Согласно легенде его использовали амазонки — а они умели противостоять стрессам и никогда не теряли боевого духа!
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Если вас никто не видит в данный момент, можно применить такой способ борьбы со стрессом как попрыгать, помахать руками и ногами.
Просто попрыгать и произвольно помахать. Можно даже агрессивно, ведь все равно вас никто не видит.
Опишу антистрессовые упражнения, которым меня научили в Америке (в штате Мэриленд) и которые по-настоящему помогают в жизни, кишмя кишащей стрессами:
Помните, что помогает снять напряжение и раздражение, и является хорошим средством борьбы с усталостью — дыхательная гимнастика. Итак, успокоились, слегка подзарядились и возвращаемся к работе с новыми ощущениями, хорошим настроем и умными мыслями. Вы в отличной рабочей форме!
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