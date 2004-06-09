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Автор Петр Дерябин

Солнечная крапивница: как с ней бороться?

Здоровье » Красота » Дерматология

Какими современными средствами лучше всего бороться с кожной аллергией — крапивницей? Советует ассистент кафедры дерматовенерологии Воронежской государственной медицинской академии Ольга Демьянова.

Солнечная крапивница: как с ней бороться?

Причины появления крапивницы

Самое главное в борьбе с крапивницей — установить и устранить причины, которые вызвали развитие или обострение болезни. К крапивнице предрасположены люди с хроническими воспалительными заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, почек.

Нередко аллергия возникает на фоне хронических инфекций, грибковых и глистных заболеваний. Могут спровоцировать появление сыпи контакт с некоторыми растениями, прием медикаментов, вакцинация и, конечно же, пищевые продукты.

Иногда крапивница возникает под действием психоэмоциональных перегрузок. Летом многие страдают от солнечной крапивницы. Особенно подвержены ей женщины. Сыпь появляется на открытых участках кожи под действием даже кратковременного пребывания на солнце. После того как причина недуга выяснена, можно прибегать к медикаментам.

Антигистаминные препараты

Универсальными средствами при крапивнице любого происхождения являются антигистаминные препараты. Лучше применить новые современные средства, обладающие длительным эффектом и не угнетающие нервную систему. К таким препаратам относятся:

  • кларитин,
  • кестин,
  • телфаст,
  • эриус.

Их применяют по 1 таблетке в день до полного исчезновения сыпи. Но эти лекарства нельзя употреблять при беременности и кормящим мамам.

Существуют и антигистаминные препараты для нанесения на кожу. Это фенистил-гель и совентол. Их используют 2-3 раза в день. При лечении возможно легкое чувство жжения, которое быстро проходит. Эти средства эффективны при всех видах крапивницы, кроме солнечной.

Если заболевание вызвано пищевым продуктом, то можно принять препарат из группы энтеросорбентов. Самым известным из них является активированный уголь. Более эффективные препараты — полифепан, полисорб. Энтеросорбенты способны выводить из кишечника пищевые аллергены.

Кортикостероиды

При выраженном воспалении и зуде приходится использовать местные гормональные препараты, содержащие кортикостероиды. Предпочтение лучше отдать мазям и кремам последнего поколения. Они обладают высокой эффективностью и минимальным побочным действием, потому что не содержат атома фтора. К таким средствам относятся адвантан и элоком.

Современные кортикостероидные кремы разрешено использовать у детей, так как они относительно безопасны. Адвантан можно применять с шестимесячного возраста, элоком — детишкам старше двух лет. При острой крапивнице предпочтительнее адвантан и элоком в виде крема. Достаточно наносить их на кожу один раз в день.

Можно применить и давно известные мази:

  • "Целестодерм",
  • "Лоринден",
  • "Ультралан",
  • "Флуцинар".

Они так же, как и современные препараты, снижают отечность, уменьшают зуд, покраснение. Однако эти мази могут всасываться с поверхности кожи, поэтому их лучше использовать непродолжительное время. Их не применяют при беременности, кормлении грудью и у детей.

Все кортикостероидные мази и кремы нельзя использовать, если воспаление кожи вызвано:

  • бактериальной,
  • грибковой
  • или вирусной инфекциями.
Крапивница
Крапивница

Определить наличие инфекции и некоторые другие противопоказания может только специалист. Поэтому при применении гормональных мазей нужна консультация врача. Практически не имеет побочных эффектов и противопоказаний гомеопатическая мазь "Ирикар". Она хорошо подходит для беременных и кормящих женщин. Более быстрому заживлению расчесов способствует мазь календулы, обладающая противомикробным и ранозаживляющим действием.

Лечение без повторения

Вылечить крапивницу — это полдела. Теперь важно предупредить ее повторное появление. Для этого используют средства, которые направлены на устранение проблем в организме. Нередко крапивницу вызывают не полностью расщепленные в кишечнике продукты питания. Для более полного их переваривания используют ферментные препараты:

  • фестал,
  • панзинорм,
  • креон,
  • мезим форте.

При дисбактериозе кишечника применяют средства для восстановления нормальной микрофлоры. "Правильными микробами" кишечник заселяют давно известные:

  • бификол,
  • лактобактерин,
  • бифидумбактерин,
  • колибактерин,
  • линекс,
  • бифиформ.

Для профилактики крапивницы, связанной с повышенной нервной возбудимостью, можно применить экстракт корня валерианы, ново-пассит и другие средства, обладающие успокаивающим действием. Чтобы не стать жертвой солнечной крапивницы, следует носить одежду с длинными рукавами, применять солнцезащитный крем. В случае возникновения солнечной крапивницы на фоне приема таблеток нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности замены лекарства.

Ольга МУБАРАКШИНА

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Крапивница. Как лечить? Жить здорово! (24.05.2018)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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