Влажный холодный компресс: применение, правила и показания

Новые методики лечения всевозможных заболеваний с помощью холодных компрессов получают все большее распространение в домашней физиотерапии. О них рассказывает заведующий терапевтическим отделением московской поликлиники № 122 Александр Александрович ГРИГОРЬЕВ.

Как правильно делать холодный компресс

Влажные холодные компрессы: показания к применению

— Александр Александрович, чем объясняется эффективность холодных компрессов?

— Они вызывают местное охлаждение, которое вскоре компенсируется реакцией организма на раздражитель: на этом участке тела расширяются малые артерии, и благодаря увеличенному притоку крови больной ощущает уже не холод, а приятное целебное тепло. Это происходит примерно через пять — восемь минут после наложения компресса.

Если спустя это время больной продолжает чувствовать озноб, то, значит, сосуды не отреагировали на холод — в организме больного недостаточно энергии, чтобы восстановить тепло. Поэтому данный метод физиотерапии нельзя использовать для лечения истощенных или сильно ослабленных людей.

Холодные компрессы не только оказывают местное действие — расслабляют мышцы, снижают ощущение боли, но и благотворно влияют на состояние организма в целом, способствуют излечению многих острых и хронических заболеваний.

Не следует, однако, рассматривать холодные компрессы как панацею от всех недугов. Они хороши главным образом как дополнение к лечению, которое назначил врач.

— Чем объяснить, что эта эффективная методика лечения появилась лишь в последнее время, неужели до нее не могли додуматься раньше?

— Действительно, она нова только в нашей российской медицине. Холодные компрессы "изобрел" еще в прошлом веке немецкий монах и врачеватель Себастьян Кнейпп, и с тех пор их успешно применяют его последователи в некоторых клиниках Германии. Надо полагать, у нас их стали использовать благодаря участившимся в последние годы поездкам российских медиков за рубеж.

Сыграло свою роль и то обстоятельство, что лекарства сегодня далеко не всем россиянам по карману — вот врачам и приходится обращаться к нелекарственным методам — вспоминать хорошо забытое старое, интересоваться опытом зарубежных коллег.

Ставим влажные холодные компрессы самостоятельно

— Как делать холодные компрессы в домашних условиях?

— Компресс состоит из двух основных полотен:

влажного внутреннего, которое накладывается на тело, сухого внешнего, назначение которого — сохранять тепло.

А некоторые врачи рекомендуют располагать между двумя этими слоями водонепроницаемую полиэтиленовую пленку.

Внутренний слой должен быть из тонкого материала, хорошо впитывающего влагу. Для него обычно используют старые простыни, которые уже не жалко разрезать.

Для внешнего слоя годятся более плотные ткани — бумазея, фланель. Вместо них можно воспользоваться сложенным легким спальным одеялом. Внешний слой должен выступать за края внутреннего на один — два пальца.

Перед тем как наложить компресс, нужно соблюсти очень важное условие: прогреть больного. Для притока тепла принимают местные ванны с постепенно повышающейся температурой, прикладывают к ногам теплые грелки. Этого, разумеется, не требуется, если у больного высокая температура и компресс ставится для того, чтобы ее понизить.

Внутреннее полотнище компресса смачивают водой из-под крана и немного выжимают.

Для умеренного компресса его нужно отжать посильнее — организму легче разогреть ткань, в которой содержится не слишком много воды, чем совсем мокрую.

Наиболее частое положение больного при наложении компресса — лежачее.

Сначала на постели расстилают внешнюю ткань, сохраняющую тепло, и хорошо ее разравнивают.

Затем на нее укладывают увлажненную ткань.

Больной на них ложится, и ту или иную часть его тела быстро и плотно заворачивают, не допуская образования складок и "воздушных карманов", во влажную ткань, а затем в утепленную сухую.

Края ее закалывают двумя английскими булавками поперек натяжения материала.

После этого больного хорошо укутывают.

После снятия компресса ту часть тела, на которую он был наложен, обмывают теплой водой и обтирают кожу насухо.

Обычно компресс накладывают на 45 минут — 1 час, но бывают и исключения из этого правила. Для более интенсивного отвода тепла следует лишь немного отжать простыню, чтобы воды в ней осталось побольше, и через четверть часа наложить на это место свежий компресс. А для расслабления на длительное время компресс держат несколько часов и, если он не слишком обременителен для больного, даже оставляют на ночь.

Куда накладывать компресс: правила

— На какие части тела чаще всего накладывают холодные компрессы?

— Это зависит от недуга, которым страдает больной.

При остром или хроническом бронхите, воспалении легких, болях в спине, возникающих из-за заболевания позвоночника, компрессы накладываются на грудную клетку.

Для внутреннего слоя требуется полоса ткани шириной 35 см и длиной, в зависимости от комплекции пациента, от 125 до 180 см. Очень важно добиться правильного ее натяжения. Лучше всего накладывать компресс на полувыдохе — тогда он не будет сильно стеснять грудь при вдохе и слишком ослабляться после выдоха. Надо позаботиться и о том, чтобы верхний край компресса не врезался в подмышечную впадину.

В некоторых случаях делают компрессы, которые охватывают не только грудь, но еще и плечи. Это требуется при заболеваниях в области верхушек легких или при болезненном напряжении мышц плечевого пояса, нередко случающемся у людей, долго сидевших в напряженной позе за компьютером или рулем автомобиля.

И тогда поверх грудного компресса накладывают плечевой и соединяют их булавками. Если такие компрессы приходится делать часто, к середине полосы внутренней ткани грудного компресса пришивают специальные плечевые "бретельки" — полоски шириной 15 и длиной примерно 80 см.

А можно поступить иначе: вместо внутренней ткани использовать старую мужскую рубашку с короткими рукавами, обрезав ее до середины груди, а поверх нее надевать теплый пуловер.

Компрессы на живот накладываются при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалениях желчных протоков и поджелудочной железы, слизистых оболочек желудка и кишечника.

Для них используются тканевые полосы шириной 25 см. Именно их накладывают на длительное время, в том числе и на ночь. Помимо основного назначения, такие компрессы оказывают на организм общее расслабляющее действие и, как показали результаты исследований, довольно существенно снижают повышенное артериальное давление.

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При болях в крестцовой области холодные компрессы накладываются на бедра, а при воспалительных заболеваниях малого таза, воспалении геморроидальных узлов и прямой кишки, возрастных воспалительных процессах в женских половых органах они дополняются полоской ткани шириной 10 см и длиной 50 см, то есть делаются Т-образными.

Икроножные компрессы приносят значительное облегчение при варикозном расширении вен, воспалительных процессах в сосудах ног, на коже или в более глубоко лежащих тканях.

Если кожа больного слишком чувствительна и склонна к аллергическим и язвенным воспалениям, то внутреннюю ткань компресса лучше смачивать не в воде, а в охлажденном хвощевом чае.

Полосы ткани шириной 25 см накладывают по спирали от щиколотки вверх по ноге и скрепляют под коленями двумя булавками. Вместо специальной ткани можно использовать длинное полотенце, половину которого смачивают в воде, а сухую половину наматывают поверх влажной. Такие компрессы хорошо помогают и при высокой температуре, когда прилив крови вызывает пульсирующую боль в голове.

Компрессы на больные локти и колени делаются из полосок тонкой ткани шириной 10 см, на которые сверху наматывается эластичный трикотажный материал, не слишком сковывающий подвижность сустава. Лучше всего для этой цели использовать длинный шерстяной чулок, которым можно обмотать сустав в один или два слоя.

Для того чтобы наложить компрессы на стопы или на кисти рук, из холщевой ткани вырезают косынки или складывают ее куски треугольником. Однако и в этих случаях можно воспользоваться вспомогательными средствами — хлопчатобумажными и теплыми шерстяными носками и перчатками.

Важно только, чтобы внешний слой компресса выступал за края внутреннего на 2 — 3 см, иначе края влажной ткани будут охлаждаться и это нарушит тепловой режим в тканях.

Точно так же для утепляющего слоя компресса, который накладывают на горло, можно использовать шерстяную шаль редкой вязки спицами или крючком, которая хорошо прилегает к шее и не давит на нее во время движений.

Такие компрессы применяют при ангинах, болезненных явлениях в голове, воспалениях носоглотки и придаточных пазух носа.

При хронических заболеваниях их накладывают на ночь в течение нескольких месяцев. А для лечения заболеваний среднего уха оборачивают не только шею, но и голову.

Спектр холодных компрессов очень широк — от небольших накладок на небольшие участки тела, например в области сердца или живота, до так называемого укутывания на три четверти, при котором больной заворачивается от плеч до стоп. Существуют компрессы-подстилки — их расстилают под спиной больного, чтобы стимулировать дыхание и циркуляцию крови при воспалении легких.

Холодные компрессы как часть медикаментозного лечения

— Как сочетаются холодные компрессы с другими методами лечения?

— При тяжелых заболеваниях, без сомнения, в первую очередь нужно полагаться на лекарства, которые вам выпишет врач, а компрессы могут лишь дополнить лечение — снять боль, облегчить состояние организма. В любом случае, прежде чем применять эту методику самостоятельно, нужно проконсультироваться со специалистом.

А вот при насморке, кашле, других симптомах простудных заболеваний холодные компрессы могут быть полезны и без медикаментов. Очень эффективными бывают их сочетания.

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Если, например, у вас ослаблены легкие и кашель сухой, лающий, то после ножной процедуры, оттянувшей кровь от бронхов, нужен компресс на грудь — с его помощью вы притянете к бронхам свежую кровь. Повторяйте попеременно ножной и грудной компрессы 2 — 3 раза в день. Кашель уменьшится, станет влажным и через несколько дней прекратится. При острых стадиях стенокардии полезно чередовать перчатки и холодные накладки на грудь.

— А нет ли опасности усугубить холодом болезненное состояние или что-либо застудить?

— Мы уже говорили о том, что если через несколько минут после наложения компресса больной не начнет ощущать приятного тепла, то процедура на него не действует, а значит, может ему и повредить. В таком случае нужно удалить компресс и принять согревающие меры.

Как и любое лечение, наложение холодных компрессов требует предельного внимания и осторожности.

В медицине применяются и гораздо более низкие температуры — от -5 до -20оС, но это уже другой класс процедур, относящийся к криотерапии.

С их помощью, например, снижаются чувствительность к сильной боли и напряжение мышц при воспалительных процессах в суставах или повреждении мягких тканей. Нередко такое местное обезболивание помогает преодолеть трудности, тормозящие процесс заживления. Особенно хорошо поддаются лечению с использованием глубокого охлаждения тканей воспаления геморроидальных узлов, сопровождаемые назойливыми болями в области заднего прохода.

В принципе, это лечение мало чем отличается от наложения холодных компрессов.

Махровую или фланелевую ткань складывают несколько раз до необходимого размера и обильно смачивают в двухпроцентном растворе поваренной соли.

Компрессы помещают в полиэтиленовые мешочки и кладут на 5 — 7 часов в морозильную камеру.

Перед наложением компресс вынимают из полиэтиленовой упаковки и смачивают холодной водой из-под крана, чтобы он стал мягким.

А затем накладывают его на больной участок так, чтобы он плотно прилегал к телу.

Для того чтобы не замерзали руки, при использовании таких компрессов часто надевают перчатки. Процедура длится одну минуту, затем делается двух-трехминутный перерыв и на больное место накладывают новый компресс. Так повторяют 2 — 3 раза, после чего кожу насухо вытирают.

Применение низких температур требует особой осторожности: длительность воздействия компресса измеряется с помощью часов с секундной стрелкой. Такие процедуры, безусловно, лучше проводить в медицинском учреждении или дома при участии врача, знакомого с этой методикой.

ВИДЫ КОМПРЕССОВ Компресс Действие Показания Согревающий Сосудорасширяющее, рассасывающее, болеутоляющее Холодный Сосудосужающее, болеутоляющее. Время наложения до 5-ти минут в течение часа Ушибы (первые сутки), 2-ой период лихорадки, носовое кровотечение и др. Горячий Сосудорасширяющее, рассасывающее, болеутоляющее. Время наложения от 5 до 15 минут. Температура воды - 60-70 градусов. Ушибы (вторые сутки) и др. Масляный Время наложения до 24 часов. Камфорное масло и др. местные воспалительные процессы на коже, в подкожном жировом слое, суставах, среднем ухе Лекарственный Согревающий. С применением димексид, меновазина, камфорного спирта, борного спирта местные воспалительные процессы на коже, в подкожном жировом слое, суставах, среднем ухе

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