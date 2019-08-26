Народные средства против мигрени

Головные боли бывают разных видов, но, пожалуй, самые беспощадные и изматывающие объединяют в понятие "мигрень".

Приступы мигрени, как правило, возникают систематически и характеризуются сильной головной болью, которая чаще всего локализуется в одной половине головы. Спровоцировать приступ может хроническая усталость, нервное и физическое истощение, стресс, перенапряжение, а также смена климатических условий. Частыми спутниками мигрени являются светобоязнь и высокая чувствительность к громким звукам.

С мигренью вполне возможно справиться при помощи народных средств. Если головные боли не вошли в полную силу, облегчить состояние поможет массаж головы, контрастный душ и полноценный сон. В борьбе с мигренью немаловажная роль отводится правильному питанию. Если вы страдаете сильными головными болями, из рациона следует исключить такие продукты, как сладкие газированные напитки, алкоголь, маринованные продукты, орехи, какао и шоколад, молочные продукты с повышенным содержанием жира, а также все виды копченостей и солений.

Народные средства против мигрени

Листья белокочанной капусты можно использовать в виде компрессов, прикладывая их ко лбу на 15-20 минут.

Душица, плоды шиповника, листья подорожника, мята и крапива в равных пропорциях (по 2-3 столовые ложки каждого компонента) измельчаются и завариваются одним стаканом крутого кипятка. Отвар процеживается и принимается по полстакана дважды в день перед приемом пищи. В отвар можно добавить мед.

Если травяные отвары не по вкусу, их можно заменить привычным зеленым чаем с добавлением листьев мяты, мелиссы и лаванды. Пить такой чай эффективнее всего перед сном.

Хорошим средством от мигрени является известный нам всем с детства десерт под названием "Гоголь-моголь". Для его приготовления понадобится пара желтков свежих куриных яиц, которые нужно взбить блендером в плотную пену и залить подогретым молоком. Единственное отличие от известного рецепта в том, что в наш коктейль мы не будем добавлять сахар. Принимать целебную версию гоголь-моголя рекомендуется каждый день утром и вечером на протяжении недели.

Эффективно от мигрени красное сухое вино. В один литр вина нужно добавить 150 грамм мелко натертого хрена, полкило апельсинов, измельченных в блендере вместе с цедрой, и триста грамм сахара. Полученную смесь необходимо довести до кипения на водяной бане, процедить и принимать по четверти стакана через два часа после приема пищи.

Полезны ингаляции с яблочным уксусом. Чтобы их приготовить, необходимо соединить уксус и воду в одинаковых пропорциях, довести до кипения и осторожно вдыхать полученные пары.

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