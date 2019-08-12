Сильная головная боль у беременных: в чем опасность

Если у беременной женщины внезапно развивается головная боль на фоне повышенного давления, и она быстро усиливается, это может привести к осложнениям, включая преэклампсию, которая подвергает опасности и мать, и будущего ребенка. Результаты нового исследования, проведенного в системе здравоохранения Montefiore и медицинском колледже Альберта Эйнштейна Университета Иешива, предлагают первые клинические рекомендации для принятия диагностических решений о головных болях у беременных женщин.

«Головные боли во время беременности довольно распространены, но не всегда легко отличить повторяющееся, ранее существовавшее состояние мигрени от головной боли, вызванной осложнением беременности, - говорит ведущий автор исследования Мэтью С. Роббинс, доктор медицинских наук. - Наше исследование показывает, что врачи должны уделять пристальное внимание, когда беременная женщина испытывает сильную головную боль, особенно если у нее повышенное кровяное давление или отсутствие головных болей в прошлом. Эти пациенты должны быть немедленно направлены для нейровизуализации и мониторинга преэклампсии».

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Преэклампсия (ранее называемая токсемией) обычно возникает во втором или третьем триместрах беременности и может быть связана с аномальным взаимодействием кровеносных сосудов, которые снабжают плаценту. Симптомы и признаки могут включать высокое кровяное давление, головные боли, ухудшение зрения или боли в животе, хотя у некоторых пациенток симптомы могут отсутствовать. В зависимости от тяжести и возраста плода лечение варьируется от постельного режима при легкой преэклампсии до преждевременных родов, если состояние тяжелое.

Доктор Роббинс и его коллеги проанализировали записи о каждой беременной женщине с головной болью, которая была направлена ​​на неврологическую консультацию в больницу Вейлера в течение пяти лет. В исследовании приняли участие 140 женщин со средним возрастом 29 лет.

У большинства - 91 из 140 женщин - были первичные головные боли, 90 процентов из которых регистрировались как мигрени. Среди 49 пациентов со вторичной головной болью у 51 процента был диагностирован высокий уровень артериального давления, связанный с беременностью, включая 38 процентов женщин, у которых была преэклампсия.

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Наиболее значительным показателем вторичной головной боли среди беременных женщин оказалось высокое артериальное давление. «У большинства этих пациентов повышенное кровяное давление было вызвано преэклампсией», - сказал доктор Роббинс.

Исследователи обнаружили, что если раньше голова у женщин не болела, это явилось еще одним фактором, к которому надо относиться серьезно. Другими предупреждающими признаками были повышение температуры, судороги и головные боли при отсутствии фонофобии (чувствительности к звуку) и психиатрические проблемы.

Фото: pillsman.org

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