Антистрессовый массаж: точки скорой помощи организму

Массаж помогает против стресса, снимает усталость и нервозность. Как его делать, рассказал кандидат медицинских наук, иглотерапевт, доцент Московской Медицинской академии им. И. М. Сеченова Валерий Иванченко.

Массаж при бессоннице, стрессах и неврозах

можно рекомендовать следующую методику. Утром после умывания на определенные точки и вокруг них наносится масло зверобоя. Подождав одну минуту, эти места надо нежно растирать зубной щеткой в течение 1,5 мин.

- А почему надо начинать с умывания? И на какие точки наносить масло?

— Потому что умывание — это, собственно, гидромассаж, а он лучше всего помогает против стресса. Он проводится так.

Начать следует с середины нижней челюсти. При этом ладони, наполненные водой, скользят по направлению к ушам. Движения должны быть очень энергичными. Потом надо перейти к умыванию лба — от середины к вискам. Далее от основания носа — к кончику, от крыльев носа и углов рта — к вискам, ушам. Эту процедуру надо делать 3-4 раза, а потом повторить ее же в обратном направлении.

Она очень важна, так как на лице находятся сильнейшие антистрессовые точки. Одна — в середине лба, а другая — на переносице. Именно с этих точек всегда нужно начинать самомассаж, особенно если болит голова. Тогда массируйте висок от уголков глаза к верхней части уха. Если голова заболела из-за напряженной работы, то надо постараться найти болевые точки на лице. Очень эффективен массаж серии точек справа от темени и на затылке. Очень часто можно обнаружить участки затвердевшей кожи. Их нужно сильно щипать, а потом растирать. И обязательно помассируйте весь лоб.

Массаж при утомлении глаз

Нередко к головной боли присоединяется утомление глаз. Острота зрения значительно снижается, порой даже начинаются рези в глазах и они начинают слезиться. В таких случаях можно рекомендовать следующий способ.

Прежде всего приложите к глазам полотенце, смоченное холодной водой. Затем снимите полотенце и проведите 5-минутный массаж: большим и указательным пальцами надавливайте на симметричные точки в конце брови, а указательным и средним — на симметричные точки у наружных углов глаз и под глазами. При надавливании на точки под глазами и на бровях желательно одновременно вращать подушечками пальцев от 30 секунд до минуты.

Утомление глаз

Массаж точек на шее: влияние на общее самочувствие

Массаж этих точек помогает создать рабочее настроение, поднять тонус.

Поставьте указательные пальцы рук на боковые поверхности шеи и с силой надавливайте 3-4 раза. Потом поставьте четыре пальца на заднюю поверхность шеи, чтобы мизинец находился на границе роста волос. Надавливайте поочередно обеими руками то справа, то слева. Нажатие не должно длиться более трех секунд, так как на шее нервы и сосуды проходят очень близко к поверхности кожи.

После утомительной работы за столом становится трудно поворачивать голову. Найдите на утомленной стороне шеи те мышцы, которые стали тверже. С силой сожмите их пальцами или всей ладонью. При этом боль может усилиться, но надо немного потерпеть.

самомассаж шеи

Массируйте болезненную зону глубоким давлением двумя пальцами до появления ощущения тепла. Одновременно двигайте шеей вперед, назад, вбок. Для большего эффекта можно нанести разогревающие кремы или мази. Если движения шеи все еще остаются болезненными, то проведите обычный массаж. Сначала делайте поглаживание ладонями сверху вниз, затем растирайте пальцами наиболее усталые места затылка.

— А что делать при общей утомляемости?

Для этого найдите так называемые точки жизни. Очень эффективна точка под коленкой. Она находится так: сядьте, положите руку на колено, соедините вместе большой и указательный пальцы. Между ними образуется кожная складка. Самая выступающая ее часть и будет искомой точкой. Вторая точка находится над указательным пальцем. Эти точки массируют большим или указательным пальцем правой руки, надавливая им и одновременно вращая по часовой стрелке. Нужно около 100 таких вращений. Делается такой массаж в первой половине дня.

Массаж "точек скорой помощи"

На Востоке считают, что на ладони и на пальце есть "точки скорой помощи". Их массируют при обмороке, потере сознания, шоке. Первые две находятся на мизинце по обеим сторонам от ногтя. А третья находится на среднем пальце на 3 мм внутрь в сторону указательного. Необходимо надавливать на них в течение 2-3 минут. Есть и специально возбуждающая точка, которая обнаружена совсем недавно. Она находится между первой и второй фалангой мизинца.

Массировать ее нужно так: зажмите мизинец правой руки между указательным и большими пальцами левой руки и кончиком большого пальца давите на эту точку от 30 мин до одного часа. Можно повторить на другой руке после паузы в несколько часов.

массаж кистей рук

На руках немало очень важных точек. Если их знать, можно справиться с любыми стрессовыми ситуациями. Одна из них — точка "экзаменационного невроза" — находится на три пальца выше кисти. Над ладонью со стороны мизинца на внутренней поверхности кисти находится зона истерии. В нее входят все складки, которое образуются при сгибе ладони. Успокаивающий массаж на этом месте поможет обрести нормальное состояние при приступе истерии, нарушении сна, снижении памяти.

— А как именно нужно нажимать на точки? Вероятно, существует какая-то специальная техника?

Вариант 1. При тормозящем или успокаивающем массаже это делается следующим образом: установите большой или указательный палец руки на выбранную активную точку, затем осуществляйте круговое поглаживание кожи подушечкой пальца, потом круговое растирание. После этого надавите до появления чувства онемения. Такое надавливание надо продолжать 25-30 секунд. Затем все повторяется в обратном порядке. Палец вращается в противоположном направлении. Вначале массирует кожу по кругу, затем поглаживает. Продолжительность массажа одной точки от 1,5 до 5 минут.

Обычно выбирают не больше 2-4 точек. И эти точки через некоторое время желательно поменять, так как организм быстро привыкает к давлению на одни и те же точки. Чтобы сохранить и усилить воздействие, можно использовать массаж с применением охлаждающих мазей, гелей и кремов.

Вариант 2. Но иногда стресс сказывается иначе. Апатия и вялость мешают трудиться. Тогда нужен возбуждающий массаж. При этом методе на точки нажимают быстрым вращательным движением в течение 30-40 с до появления онемения. В этом случае наносятся мазь "Финалгон", бальзам "Золотая звезда", живичная сосновая мазь, зверобойное масло.

— А когда нет возможности тратить много времени на самомассаж, можно ли быстрее восстановить бодрость?

Если у вас мало времени, сделайте так:

Потрите друг о друга пальцы рук.

Теперь быстро потрите разогретыми пальцами щеки вверх-вниз 5 секунд.

Постучите барабанной дробью по макушке головы.

Сожмите руку в расслабленный кулак, им поглаживайте внешнюю и внутреннюю сторону предплечья.

Осторожно надавите 3 раза на щитовидную железу ниже кадыка.

Найдите на шее сонную артерию и несильно надавите на нее, сосчитав до пяти.

Большим пальцем нащупайте впадину у основания головы в месте соединения черепа с позвоночником. Нажмите, сосчитав до 3. Освободите, дышите глубоко. Снова нажмите.

Массаж ног: а) помассируйте подушечку большого пальца, если заметите болезненную точку — разотрите ее; б) быстро потрите верх ступни рукой.

Раскрытой ладонью похлопайте ногу спереди, сбоку и сзади, двигаясь снизу вверх.

- Как узнать, верно ли мы нашли нужную точку?

— Во-первых, надавливание на любую верную точку вызывает слегка болезненные ощущения. Это должно являться главным ориентиром при поиске точки. Но, конечно, вам придется какое-то время потратить на то, чтобы научиться чувствовать свое тело. В конце концов, вы достигнете желаемого результата — хорошего расслабления утомленных мышц.

Многие важные точки для массажа расположены в ухе

Надо знать еще, что многие важные точки расположены в ухе. Массаж точек ушной раковины помогает быстрее привести все резервы организма в оптимальное состояние. Стресс у беременных можно снять и такими упражнениями: сожмите руки в кулаки, и косточками больших пальцев, сильно надавливая, разглаживайте брови от переносицы к вискам. Второе упражнение заключается в круговых движениях языка по губам с внутренней стороны. Таких движений надо сделать 30 в одну и 30 в другую сторону. После завершения самомассажа вы почувствуете, как по телу разливается приятная теплота, значит, цель достигнута.

Елена ФРОЛОВА

"Женское здоровье"

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