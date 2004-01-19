Без операции: уменьшить объём талии и увеличить грудь можно в тренажёрном зале

Существует распространенное мнение о том, что силовые тренировки делают из хрупкой женщины накачанную культуристку. На самом деле занятия в тренажерном зале очень эффективны как раз для формирования изящных линий тела.

На вопросы читательниц о том, как с помощью силовых тренировок приобрести стройную изящную фигуру, отвечает инструктор тренажерного зала московского фитнесс-клуба "Носорог" Алексей Анфилов.

"Я начала заниматься в тренажерном зале, чтобы немного подкорректировать фигуру. Почему после полугода тренировок мои ноги, особенно коленки, стали выглядеть толще?" Эльвира Кумачева, Ставрополь

— С этой проблемой сталкиваются многие женщины. Дело в том, что большинство инструкторов в клубах и тренажерных залах советуют выполнять упражнения для бедер с очень большой амплитудой. Мышцы передней части бедра у всех нас достаточно развиты, так как участвуют в беге и ходьбе. При этих движениях ноги сгибаются очень незначительно. Поэтому те мускулы, которые разгибают ноги, хорошо развиты в верхней части, а вот нижняя больших нагрузок не испытывает. Во время занятий в тренажерном зале мышцы нижней части бедра, подвергаясь непривычным нагрузкам, начинают к ним адаптироваться, увеличиваясь в объеме. Особенно интенсивно и быстро мышечная ткань развивается как раз в области коленей.

Если в результате тренировок вы пришли как раз к такому результату, постарайтесь как можно скорее найти ошибку в тренировочной программе. Сгибая ноги во время приседаний, разгибаний, жимов, не стоит опускаться до прямого угла в коленях. Тем, кто действительно хочет улучшить форму ног, я не советую сгибать ноги в коленях больше чем на 45-60 градусов. Тогда нагрузку получат именно те мышцы, которые и отвечают за формирование красивых стройных ножек.

"Я сильно похудела, но моя талия так и осталась невыраженной. Что сделать, чтобы фигура превратилась в "песочные часы"?" Калинина Екатерина, Рязань

— Красота фигуры зависит от пропорций, а не объемов или размеров. Если говорить о талии, то у обладательниц большого бюста она всегда смотрится тоньше, чем у дам с небольшим размером груди. При этом обхват вашей талии не так важен. Некоторые женщины доводят себя до состояния дистрофии, зачастую жертвуя объемом и тонусом груди ради того, чтобы потерять несколько килограммов. Поэтому, решив худеть, позаботьтесь об улучшении тонуса нижней части грудных мышц, ответственных за красивую форму груди. Занятия в тренажерном зале в этом случае — лучшее решение. И еще один важный момент: обязательно надевайте на тренировки специальное белье, поддерживающее грудь.

фитнес

Но не стоит переживать или нести последние деньги пластическому хирургу, если природа не наделила вас бюстом четвертого размера. С помощью грамотно спланированных тренировок вы сможете и уменьшить объем талии, и приподнять и визуально увеличить грудь. В частности, увеличить тонус нижней части грудных мышц, отвечающих за форму бюста, можно с помощью специальных отжиманий.

"Я хотела с помощью упражнений в тренажерном зале уменьшить талию и сделать живот более плоским. А в результате талия увеличилась. В чем здесь дело?" Светлана Анохина, Москва

— Очень часто, придя в тренажерный зал или зал аэробики с целью уменьшить объем талии, дамы начинают активно выполнять упражнения для косых мышц живота. Почему-то считается, что именно они и "отвечают" за узкую талию. Эти мышцы в обычной жизни задействованы мало, поэтому в ответ на непривычную и достаточно серьезную нагрузку они начинают очень быстро увеличиваться. Таким образом, талия становится толще, причем происходит это гораздо раньше, чем с нее сходит жир. Если на полтора-два месяца оставить увеличившиеся косые мышцы в покое, чрезмерный объем уйдет, и обхват талии уменьшится.

Подводным камнем в этой ситуации является то, что при этом нельзя будет работать и над прямой мышцей живота, которая всегда действует в комплексе с косыми. Но не стоит расстраиваться: плоский живот формируют совсем другие, внутренние поперечные мышцы живота. Тренировать их очень просто: нужно ритмично, с силой втягивать живот, не задерживая дыхание. Если ежедневно проделывать это движение три раза по 10 повторов, через месяц ваш живот значительно подтянется, а мышцы укрепятся.

Ольга Дёмина

"Женское здоровье"

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