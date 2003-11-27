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Автор Петр Дерябин

Опыт читателей Pravda.Ru: 20 рецептов от простуды

Здоровье » Здоровье и профилактика

В холодное время года, как ни старайся, большинству из нас не удается избежать простуды. И хотя существуют патентованные современные средства против вирусов и бактерий, в каждой семье хранится свой собственный рецепт, как поскорее избавиться от хвори. Наши читатели делятся своим опытом.

Опыт читателей Pravda.Ru: 20 рецептов от простуды

Чай с пряностями против кашля и лихорадки

"Если я простудилась, уменьшить неприятности острого периода болезни и скрасить пребывание дома мне очень помогает чай с пряностями. Чтобы приготовить его, положите в литровый термос:

  • ромашку,
  • шалфей,
  • мяту,
  • лавровый лист,
  • корень валерианы,
  • одну-две гвоздики,
  • щепотку молотого имбиря и кориандра,
  • чуточку молотого черного перца,
  • чайную ложку меда,

и залейте все крутым кипятком. Травы надо класть по одной чайной ложке. Через час чай готов. Процедите его через ситечко и пейте в течение дня понемногу маленькими глотками, следя за тем, чтобы он был умеренно горячим.

Такое питье:

  • снимает жар и лихорадочное состояние,
  • уменьшает кашель,
  • успокаивает,
  • помогает быстрее поправиться.

Анна Илларионовна Старкова, Пермь

Солёная вода против насморка

"Почувствовав первые признаки насморка — першение в носу, небольшой избыток жидкой слизи — я немедленно делаю промывание соленой водой. Для этого заварочный чайник наполняю чуть теплой, почти прохладной кипяченой водой, растворяю в ней чайную ложку поваренной соли.

Наклонив голову над раковиной так, чтобы одна ноздря "смотрела" вверх, заливаю в нее потихоньку соленую воду через носик чайника. Постепенно вода начинает вытекать из другой ноздри. Так опорожняю половину чайничка.

Затем, повернув голову в другую сторону, повторяю то же самое с другой ноздрей. Если сделать эту процедуру вовремя, повторяя ежедневно пару раз, то удается совершенно избавиться от насморка за день-другой".

Елена Замятнова, Кировоград

Ингаляции при кашле

"Моя бабушка когда-то научила меня, как нужно делать ингаляции при кашле, и с тех пор я пользуюсь этим рецептом для себя и своих детей.

Налейте кипящий отвар лекарственных трав в небольшой тазик. Лучше это делать в ванной комнате, где воздух предварительно согрет обогревателем или струей горячей воды из крана. Затем разденьтесь до пояса и накройтесь над тазиком большим махровым полотенцем. Подышите десять-пятнадцать минут душистым горячим воздухом.

Одновременно с вашими дыхательными путями этот воздух нагревает:

  • грудь,
  • шею,
  • лицо.
20 рецептов от простуды. чай с медом
Травяной чай с малиной и медом спасет от первых симптомов простуды

Так что прогревание идет с двух сторон. Затем быстро ополоснитесь теплым душем (можно до пояса), наденьте чистое сухое белье, тепло закутайтесь — и в постель. Хорошо, если туда же вам подадут чашку горячего травяного чаю с медом. Или приготовьте чай заранее в термосе и поставьте его у своей постели, чтобы не ходить по дому после ингаляции. После этого остается только заснуть. А утром вы почувствуете себя гораздо лучше".

Людмила Гнездинская, Таллин

Лук и чеснок против гриппа и простуды

"Очень простой и эффективный рецепт помогает избежать простуды и гриппа, даже если вокруг бушует эпидемия. Каждый день, придя вечером домой, проделайте следующую процедуру. Ополосните крутым кипятком чистый заварочный чайник и положите в него мелко нарезанный:

  • чеснок
  • или лук.

Закройте крышку и через носик чайника подышите испарениями. Можно и слегка подогреть чайник, например, в микроволновой печи или поставив его на секунду на маленький огонь плиты. Эта небольшая хитрость поможет "расправиться" с болезнетворными микроорганизмами в дыхательных путях и избежать заражения".

Андрей Соколов, Москва

Морская галька спасет от затяжного кашля

"Чтобы победить затяжной кашель, мой дед всегда советовал такое средство: приложиться спиной к нагретой печке и посидеть так полчаса, а то и час. Наутро он вставал практически здоровым. Я следую его примеру, когда удается выбраться на дачу, где у нас есть печка.

А если простуда застает меня дома, то делаю так: нагреваю в духовке гальку, привезенную с моря, заворачиваю в плотную салфетку и прикладываю пониже ключиц, там, где у нас трахея и бронхи. Когда галька остынет, нагреваю ее снова.

Проделав несколько прогреваний, закутываюсь и ложусь спать. К утру кашель проходит или становится меньше".

Августа Поликарпова, Вологда

Свекла и сода против боли в горле

"Моим детям хорошо помогает от насморка разведенный сок свеклы. Чтобы приготовить его, я натираю небольшую свежую свеклу на мелкой терке, отжимаю из нее сок и наполовину его развожу кипяченой водой. Закапываю в нос несколько раз в день".

Диана Важинова, Астрахань

20 рецептов от простуды. лук и чеснок
Ингаляции с луком или чесноком помогают при кашле

"Если у меня заболело горло и чувствую, что простуда подступает, то начинаю несколько раз в день делать такую процедуру.

Сначала полощу горло теплой водой, в которой разведена чайная ложка поваренной соли и ложка чайной соды плюс несколько капель йода. Затем беру столовую ложку растительного масла, лучше всего оливкового, и полощу им рот так долго и интенсивно, что между зубов образуется пена.

Когда масло станет совсем жидким, как вода, можно закончить полоскание. После такой процедуры любая боль в горле смягчается, а выздоровление происходит гораздо быстрее".

Василиса Черкасова, Керчь

"Во время кашля хорошо помогает такое питье. Сварите в 0,5 литра молока средних размеров луковицу и добавьте ложку меда.

Употреблять эту смесь нужно на ночь. Молоко делается очень вкусным, луком совсем не пахнет, и его легко пьют даже дети. Сухой кашель после него становится более мягким и быстрее проходит".

Галина Налетова, Саратов

"Пирог" из горчичников

"Чтобы "пробить" заложенный нос, изобрела такое средство: в стакан свежеприготовленного кипятка добавить на кончике ножа вьетнамского бальзама "Золотая звезда". Накрыть голову полотенцем и подышать носом паром, поднимающимся из стакана. Через несколько минут насморка как не бывало, хотя со временем нос опять заложит. Средство зверское, но очень действенное. И все же злоупотреблять им не следует".

Светлана Ременникова, Дмитров

"Когда у меня долго не проходит кашель, я делаю себе "пирог" из горчичников на всю ночь.

Для этого кладу на свернутый в восемь раз лист газеты шесть горчичников "действующей" стороной вверх, предварительно слегка смочив их. На этот "пирог" ложусь всей спиной и засыпаю. В течение ночи горчичники испускают постоянное, но слабое тепло, которое основательно прогревает бронхи, но через восемь слоев газеты не обжигает кожу.

Иногда среди ночи просыпаюсь и снимаю их, если они начинают пощипывать кожу. Такую процедуру нельзя повторять на следующий день, лучше подождать несколько дней. Но обычно одной-двух бывает достаточно, чтобы началось заметное улучшение".

Лариса Синельникова, Казань

"Когда я заболеваю, мама начинает лечить меня немедленно и всеми доступными средствами: посадит в кресло, ноги засунет в таз с горячей водой, в которой растворена горчица, грудь разотрет нутряным салом, одновременно закапает в нос масло с луком, а затем даст горячий чай с малиной и медом. Потом еще на ночь горчичники на спину. Выдержать все это нелегко, но наутро я обычно здоров".

Антон Шемятов, Калининград

Ударная доза витаминов защитит от простуд

"В период эпидемии гриппа очень помогает регулярный прием больших количеств аскорбинки. Я покупаю ее в порошках по 0,5 г:

  • растворяю в воде,
  • добавляю мед и сахар,

пью после еды по 1-2 г утром и вечером. Очень часто удается не заболеть, когда все вокруг чихают и кашляют".

Лидия Лосева, Архангельск

"Раньше я часто заболевала простудой сразу после месячных, видимо, происходило какое-то ослабление организма. Врач посоветовала в критические дни и после них пить препараты с:

  • кальцием
  • и магнием,

а также есть орехи, особенно фундук. Действительно, это помогло мне стать более устойчивой к простуде".

Орехи
Орехи

Алла Гаврилова, Челябинск

"Мне помогает бороться с простудой и гриппом моя любимая настойка эхинацеи, американского подсолнечника.

Я начинаю пить ее сразу, как только услышу о приближении эпидемии. По двадцать капель в день для профилактики и по сорок — если уже почувствовала признаки нездоровья.

Это помогает избежать заражения, а если уж болезнь не прошла стороной, выздороветь гораздо быстрее".

Юлия Зеленчук, Москва

"Чтобы вылечить начинающийся насморк, а заодно и предупредить осложнения в виде отита, я надеваю на ночь теплую лыжную шапочку и закладываю в уши тампоны, слегка смоченные борным спиртом. За ночь уши хорошо прогреваются, а пары спирта дезинфицируют внутренние носовые пазухи. Утром насморка как не бывало".

Ольга Тихоновна Юрченко, Александров

Сок редьки спасет больное горло

"Против длительного кашля прекрасно помогает сок редьки с медом.

Готовить его нужно так: возьмите крупную редьку, тщательно вымойте ее, срежьте верхушку, сделав в этом месте углубление. В углубление положите мед. Редьку поместите на блюдечко, чтобы вытекающий сок не разлился.

Через день блюдечко будет полно целебного питья. Употребляйте его по столовой ложке перед едой три раза в день".

Зоя Углова, Гжель

20 рецептов от простуды. горчичники
"Пирог" из горчичников помогает при длительном кашле

"Если озябли и чувствуете приближение простуды, то, придя домой, сделайте себе перед сном глинтвейн: хорошее красное вино, лучше:

  • кагор
  • или крымский портвейн.

Нагрейте на маленьком огне, добавьте:

  • гвоздику,
  • корицу,
  • имбирь,
  • мускатный орех,
  • ложку меда.

А перед тем как снять питье с огня, влейте столовую ложку лимонного сока. Пить глинтвейн нужно горячим, а потом тепло укутаться и лечь спать. Утром вы почувствуете себя значительно лучше".

Нина Орленко, Красноярск

"Когда у меня болит горло, я весь день держу во рту кусочек свежего листа алоэ. Если не нужно выходить на улицу, делаю на горло спиртовой компресс или приматываю смоченный теплой водой горчичник, повернув его обратной стороной к коже".

Ирина Резник, Москва

"В пору простуд и эпидемий я разбрызгиваю по комнатам ароматические масла:

  • пихты,
  • эвкалипта,
  • кориандра,
  • шалфея,
  • грейпфрута.

Для этого добавляю в пульверизатор вместе с водой по капельке каждого масла. Когда остаются корки от апельсинов, завариваю их кипятком, пока свежие, и этим раствором протираю стены и пол. Апельсиновое масло не только освежает и ароматизирует воздух в комнате, но и "прогоняет" микробы".

Светлана Немирова, Белгород

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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