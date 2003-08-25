Делаем сами замороженные маски

В конце лета самое время запасать на зиму овощи и фрукты, чтобы круглый год баловать себя натуральными косметическими средствами. Рассказывает косметолог московского салона моды и красоты "Inessa Gerard" Марина Сунцова.

Огородная косметика

— Какими бы дорогими и эффективными средствами не был заставлен туалетный столик — летом мы не прочь разнообразить уход за собой фруктовыми, овощными масками. Ведь какой прекрасный цвет лица дарит клубника. А как отлично борется с морщинками тыква.

А вы не задумывались, что и зимой можно наслаждаться натуральной косметикой? Это несложно — нужно только правильно запасти впрок летние дары природы.

Экзотические фрукты-овощи — бананы, киви, ананасы — для ухода за собой запасать не стоит. Плоды, которые произрастают в родном климате, лучше воспринимаются организмом, реже "иноземцев" вызывают аллергию.

Идеальный вариант — для косметических заготовок использовать выращенный собственными руками урожай, если, конечно, есть такая возможность. Ведь дары приусадебных участков не перенасыщены химическими удобрениями.

Если какой-либо плод вызывает аллергию при употреблении его в пищу, то и в косметических целях его запасать не стоит.

Ледяные заготовки

Черная и красная смородина, клюква, земляника, крыжовник, яблоки, помидоры, морковь, тыква — эти плоды лучше хранить в замороженном виде. Они отлично будут себя чувствовать в морозильной камере вашего холодильника — в самом прохладном ее отделении.

Перед замораживанием ягоды следует перебрать, промыть. Потом хотя бы немного просушить, разложив на целлофане — иначе в морозилке вместо отдельных плодов может образоваться ягодная льдина. Затем ягоды можно сложить в полиэтиленовый пакет, предназначенный для пищевых продуктов, — все, запас готов.

Яблоки лучше замораживать очищенными от кожицы и мелко нарезанными. Их тоже следует упаковать в "пищевой" целлофан.

Морковь и тыкву перед тем, как "заточить" их в морозильную камеру, стоит потереть на терке. Если замораживать крупными кусками — то после оттаивания измельчить их будет трудно.

Помидоры можно подготовить к заморозке так. Сначала нужно очистить их от кожицы — чтобы облегчить себе работу, плоды следует обдать кипятком. Затем помидоры мелко режут и смешивают с небольшим количеством растительного масла. Теперь томатную кашицу складывают в обрезанные пластиковые бутылки из-под минеральной воды. Только бутылки нужно заполнять не полностью — иначе объем помидорной смеси, замерзнув, увеличится и может разорвать пластик.

Размораживать продукты нужно при комнатной температуре. Не вздумайте для ускорения процесса заливать их кипятком. Потому что любая термическая обработка отнимает у продукта много витаминов.

Витаминная недостаточность настигнет ваши запасы и в том случае, если вы будете их часто размораживать-замораживать. Поэтому из целлофанового пакета или пластиковой бутылки извлекать нужно только то количество "косметики", которое вы намереваетесь использовать немедленно. Оставшиеся запасы нужно немедленно вернуть в морозильник.

Замороженные продукты после оттаивания становятся немного мягче и выделяют небольшое количество сока. Пугаться этих изменений не надо — они вовсе не означают, что продукт испорчен. Наоборот, растаявшие плоды становятся очень удобными в использовании. Попробуйте для приготовления маски ложкой растереть в кашицу свежее яблоко. А с размороженным это сделать совсем несложно.

Сушим без солнца

Засушивать хорошо малину, клюкву, черную и красную смородину, корни и зелень петрушки, ревень, листья черной смородины, листья яблони. Плоды, коренья и зелень тщательно промывают. Затем мелко режут, конечно, все, кроме ягод. А затем раскладывают в темном, хорошо проветриваемом месте. Избегать солнца следует потому, что его лучи обедняют продукты витаминами и микроэлементами. А хорошая вентиляция помещения необходима, чтобы не было образования плесени. Хорошо просушенные продукты лучше хранить в закрытой стеклянной таре.

Засушенные ягоды в декоративных стеклянных бутылочках — отличное украшение вашей кухни или столовой.

Из засушенных плодов, кореньев и зелени делают настои. Их заваривают кипятком из расчета 1:10. Затем настаивают 15 минут. Когда настой охладится — он готов служить вашей красоте.

Фитоподсказки

Конечно, запасать все перечисленные продукты вряд ли имеет смысл. Заготавливать стоит лишь те, которые могут помочь в решении ваших косметических проблем. Если вы уже пользовались натуральными средствами и знаете, что вам необходимо для ухода за собой, — прекрасно. А если опыт применения фитокосметики у вас небольшой — не беда. Ниже вы найдете подсказку — косметические свойства некоторых даров природы и способы их применения.

Рецепты с использованием замороженных плодов

Клюква используется при уходе за жирной кожей и лечении розовых угрей.

Рецепт: соком растолченных ягод клюквы пропитывается хлопчатобумажная салфетка. Ягодная аппликация накладывается на лицо. Процедуры проводятся через день. Курс — 10-15 масок. Если при контакте кожи с клюквой возникает пощипывание — ягодный сок разбавляют сначала в соотношении 1:3, а затем, по мере привыкания, — 1:2.

Красная смородина хороша для очищения увядающей жирной кожи лица.

Рецепт: кашица из ягод накладывается на лицо. Чтобы витамины лучше усваивались кожей, можно добавить в маску несколько капель растительного масла — желательно оливкового — или немного сметаны.

Все маски накладывают на 15-20 минут, а затем смывают теплой водой.

Черная смородина чрезвычайно богата витамином С, за счет чего хорошо отбеливает кожу и производит легкий пилинг. Маски из черной смородины делают кожу гладкой, выравнивают цвет лица.

Рецепт: в кашицу из черной смородины обладательницам сухой кожи стоит добавить 1 чайную ложку сметаны, сливок или оливкового масла. А для жирной кожи те же ингредиенты стоит вводить в меньшем объеме — на кончике ножа.

Земляника питает, увлажняет, немного отбеливает кожу. Подходит для ухода за сухой увядающей и/или пигментированной кожей.

Рецепт: 3 столовые ложки растертой земляники необходимо смешать с 1 чайной ложкой меда, таким же количеством сливок и желтком.

Неспелый крыжовник придает тонус увядающей коже, отбеливает пигментацию.

Рецепт: 3 столовые ложки растертых в кашицу ягод смешать с 1 чайной ложкой сметаны или сливок. Маску лучше использовать в течение двух месяцев, по 1-2 раза в неделю. Яблоки улучшают тонус кожи, хорошо очищают ее. Подходят для ухода за любой кожей. Рецепт: кашица из сырого яблока, смешанная с чайной ложкой майонеза, моментально улучшает цвет лица, возвращает румянец, делает тон кожи ровным.

При уходе за лицом нельзя забывать о шее, области декольте и руках. Да-да, любую маску стоит наносить и на тыльную сторону рук. Ведь именно кисти зачастую выдают возраст женщины.

Томаты делают кожу мягкой, эластичной, свежей, хорошо очищают ее, способствуют быстрому восстановлению клеток. Отличное средство для жирной, потерявшей тонус кожи.

Рецепт: 3 столовые ложки помидорной кашицы смешать с 1 столовой ложкой творога. Для сухой кожи можно взять жирный творог, а для жирной — постный.

Морковь применяется для предупреждения раннего увядания кожи, лечения пигментации.

Рецепт: 2-3 чайные ложки измельченной на мелкой терке моркови смешивают с 1 яичным желтком и сметаной. Перед нанесением маски хорошо протереть лицо морковным соком. Тыква стимулирует кровообращение, улучшает упругость мышц. Маски из этого плода — профилактика увядания кожи. Рецепт: кашицу из сырой тыквы смешивают с 1 чайной ложкой сметаны. Маску лучше применять курсом — 10-15 процедур. По 2 маски в неделю.

Натуральная косметика дает эффект, если применять ее постоянно.

Наталья СЕНЮТИНА

"Женское здоровье"

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