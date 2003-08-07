Как и что видит наш глаз?

Глаза помогают человеку ориентироваться в пространстве, узнавать ранее неизвестное, испытывать удовольствие от увиденного. Большую часть информации мы получаем именно с помощью зрения. Зрение — достаточно сложный процесс, в котором задействованы не только глазные яблоки, но и мозг.

Строение глаза человека

Устройство глаза можно сравнить с мощной линзой

Передняя часть глаза называется роговицей, она собирает на себе лучи света, которые проходят сквозь нее и попадают на радужную оболочку. На радужной оболочке находится зрачок. Благодаря тому, что зрачок может сужаться и расширяться в зависимости от освещения, человеческий глаз способен привыкать к разной интенсивности освещения. Из зрачка лучи света попадают на хрусталик. Хрусталик преломляет поступающие к нему лучи и фокусирует изображение. У хрусталика есть специальные мышцы. За хрусталиком расположено стекловидное тело, оно обеспечивает упругость глазному яблоку. Когда свет сфокусировался с помощью хрусталика, то он попадает на сетчатку. Там проецируется изображение, правда, в перевернутом виде. Информация, которую мы получаем светочувствительными клетками, передается по нервным тканям в мозг. Мозг анализирует ее и выдает изображение в привычном для нас виде.

Проблемы зрения

Познакомимся с наиболее распространенными проблемами, связанными с нарушением зрения.

Близорукость (миопия) — заболевание глаз, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Дальнозоркость (гиперметропия) — нарушение зрения, при котором человек хорошо видит только вдали, вблизи же — расплывчато, мутно. Амблиопия — нарушение зрения, по причинам изменений в коре головного мозга, развивается исключительно у детей. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД). С латинского термин "макула" обозначает "пятно", но именно она отвечает за остроту зрения. Отслойка сетчатки — отделение светочувствительного слоя сетчатки от сосудистой ткани. Глаукома - основная причина слепоты. Глаукома возникает в результате повреждение зрительного нерва. Катаракта - помутнение хрусталика.

Упражнения для поддержания зрения

"Беречь свое зрение не сложно" — утверждает Игорь Борисович Медведев, ученик Святослава Федорова.

Чтобы не терять способность видеть хорошо вдали и вблизи, нужно тренировать глазные мышцы, выполняя регулярно следующее упражнение: концентрировать взгляд то на дальних, то на близких предметах.

Усталым глазам полезно смотреть на зелень

Изображение предмета, который мы видим, получается на сетчатке — светочувствительной части глаза — резко уменьшенным и перевернутым вверх ногами и справа налево. Когда мы переводим взгляд от дерева за окном на строчки книги, происходит изменение кривизны хрусталика. Ресничные мышцы сокращаются и заставляют его становиться то более, то менее выпуклым. Поэтому мы видим буквы так же четко, как дальние предметы.

Если же постоянно сосредоточиваться на тексте книги или экране компьютера, то мышцы, управляющие хрусталиком, станут вялыми и слабыми. Как и всякие мышцы, которым не приходится работать, они теряют форму.

Попав на сетчатку, свет возбуждает фоточувствительные клетки — палочки и колбочки. Они содержат светочувствительный пигмент, с помощью которого мы видим. С возрастом этот пигмент разрушается, и острота зрения падает.

"Глаза работают благодаря мускулам, а мускулы надо тренировать, — рассказывает врач-офтальмолог — Движения глазами лучше делать утром или вечером, перед сном. Каждое упражнение повторяйте по 5-30 раз, начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. Движения плавные, без рывков, между упражнениями полезно поморгать. И не забудьте снять очки или контактные линзы".

Лучшие упражнения для поддержания, восстановления и улучшения зрения:

Упражнение 1. Шторки

Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует улучшению кровообращения.

Упражнение 2. Смотрим в окно

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно усложнить нагрузки — фокусироваться на четырех разноудаленных объектах.

Упражнение 3. Большие глаза

Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз.

Упражнение 4. Массаж

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.

Упражнение 5. Гидромассаж

Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром — сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном порядке: промываем холодной, потом горячей водой.

Упражнение 6. Рисуем картинку

Первая помощь для глаз — закройте их на несколько минут и представьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее.

Читайте также: Как улучшить зрение в домашних условиях

Особенности зрения человека

Чтобы замедлить этот процесс, нужно регулярно есть продукты, содержащие витамин А:

морковь,

молоко,

мясо,

рыбу,

яйца.

Витамин А растворяется только в жире, поэтому в морковный салат лучше добавить сметаны или подсолнечного масла. И не избегать иногда жирного мяса и рыбы, а молоко пить не только обезжиренное. Особое вещество, восстанавливающее зрительный пигмент, есть в свежей чернике. Постарайтесь летом побаловать себя этими ягодами и запастись на зиму.

Питание и дыхание клеток осуществляется с помощью кровеносных сосудов. Сетчатка страдает при малейших нарушениях кровообращения. Именно эти нарушения пытаются увидеть офтальмологи, когда исследуют глазное дно.

Поэтому так важно регулярно проходить это обследование. Ведь нарушения кровообращения или травмы сетчатки ведут к тяжелым заболеваниям.

Не полезны для сосудов сетчатки:

перепады давления,

долгое пребывание в парилке или сауне,

процедуры в барокамере.

Об этом следует помнить тем, у кого слабое зрение.

Не перегружайте глаза

В месте, где расположен диск зрительного нерва, то есть место его выхода из глаза, сетчатка "слепая". А самая большая острота зрения в центральной ямке желтого пятна — области, где расположено больше всего фоточувствительных колбочек — клеток, отвечающих за восприятие цвета и пространственных отношений предметов. Именно они позволяют нам наслаждаться созерцанием картин и пейзажей. Цвет предметов воспринимается лучше всего в центре желтого пятна.

Чтобы поберечь свои светочувствительные клетки, нужно защищать глаза от слишком яркого света солнцезащитными очками, не пытаться рассматривать мелкие предметы и читать при недостаточном освещении.

По мере удаления от желтого пятна острота зрения и способность различать цвет падает, так как колбочки заменяются палочками. Благодаря палочкам мы видим в сумерках и в темноте. Они менее чувствительны к свету и не способны воспринимать цвета. Поэтому нам кажется, что "ночью все кошки серы".

Однако и эти клетки очень важны. Нарушение их работы приводит к "куриной слепоте", невозможности видеть в сумерках. При поражении колбочек человек видит при слабом свете, но слепнет при ярком.

Для ясности зрения очень важна также чистота прозрачных оболочек, через которые проходит луч света, отраженный от предметов. Они омываются специальной влагой, поэтому мы хуже видим, когда глаза сухие.

Для остроты зрения немного поплакать даже полезно, кстати, и для нервной системы тоже. А если плакать не можете — подойдут специальные капли для глаз, по составу близкие к слезам.

Читайте также:

Выбираем очки, проверяя их центровку

Болезни глаз. Как правильно питаться?

Что такое рефракционная хирургия