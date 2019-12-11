Как улучшить зрение в домашних условиях

При долгой работе за компьютером глаза устают, напрягаются, возникает дискомфорт. Этому подвержен почти каждый человек на планете. У пользователя, который смотрит на экран монитора, мышцы глаз остаются неподвижными. По своей природе они динамичны. Продолжительность работы и повышенная концентрация внимания — это дополнительная нагрузка на зрение. В результате появляются головные боли, раздражительность, нервное напряжение и стресс. Наиболее важным побочным эффектом сидения за компьютером является его способность приводить к развитию близорукости.

Поэтому давайте поговорим о том, как улучшить зрение в домашних условиях, как поддержать глаза, какие профилактические меры необходимо предпринять для поддержания остроты зрения и здоровья глаз в целом.

Более высокое разрешение монитора менее агрессивно действует на глаза. В этом случае усталость глаз уменьшается. Периодически, в качестве профилактической меры, нужно отводить глаза от монитора в сторону, а также делать простые гимнастические упражнения для глаз.

Упражнения для глаз

Упражнения для глаз эффективны только в том случае, если они выполняются ежедневно. Количество повторений — не менее 15 раз. В среднем упражнения для глаз нужно делать каждый день по 15-20 минут. Это не займет много времени. Их можно делать, когда выдалась свободная минутка, на обеденном перерыве, перед сном.

Упражнение 1

Следствием непрерывной работы на компьютере является "синдром сухого глаза", что означает высыхание поверхности глаза.

Для профилактики рекомендуется следующее упражнение: зажмурьтесь, а затем откройте глаза через 2-3 секунды. Повторите 10-20 раз. Каждый час стоит уделить всего 2-3 минуты на это простое упражнение, и это поможет сохранить зрение.

Упражнение 2

Нужно быстро и легко моргать 2 минуты. Способствует улучшению кровообращения.

Упражнение 3

Нужно смотреть попеременно, то на окно, то на пейзаж за окном. Несколько секунд смотреть вдаль, потом переводить взгляд на окно. Это развивает глазные мышцы.

Хорошо чередовать упражнения с легким массажем глаз. Слегка надавите на несколько секунд на закрытые глаза двумя или тремя пальцами (не кончиками, а всей поверхностью). Этот массаж снижает внутриглазное давление. Нажмите, удерживайте несколько секунд, отпустите. Повторите несколько раз.

Компрессы для глаз

Можно делать марлевые компрессы для глаз, попеременно смачивая марлю то в холодной, то в горячей воде. Вместо воды можно использовать настои трав, например, ромашки.

Витамины для глаз

Для профилактики полезно вводить в рацион продукты, содержащие необходимые для глаз витамины.

Для того чтобы глаза оставались здоровыми, им необходимы такие витамины:

— Витамин А — укрепляет роговицу, улучшает остроту зрения, сохраняет возможность отчетливо видеть в сумерках.

— Витамин С — поддерживает тонус глазных мышц, предотвращает быструю усталость глаз.

— Витамин Е — предотвращает развитие близорукости и помутнения хрусталика.

— Витамины группы В — нормализует внутриглазное давление, отвечает за состояние зрачка, качество передачи нервных импульсов от мозга к органам зрения, противостоит глаукоме.

— Витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты класса омега предотвращают развитие дегенерации сетчатки.

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