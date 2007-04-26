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Автор Петр Дерябин

Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения

Здоровье » Зрение

Несмотря на множество магазинов "Оптика", не слишком состоятельные граждане продолжают покупать очки на рынках, в электричках и прочих малоприспособленных местах. Как не ошибиться с выбором?

Очки
Очки

Как подобрать очки: что нужно знать

Обращая внимание на оправу или цвет стекол, мы забываем о том, что основное предназначение этого оптического прибора — коррекция зрения. И неверный подбор линз может лишь навредить ему.

"Каждая очковая линза имеет оптический центр, и четкое видение изображения обоими глазами возможно лишь при правильном расположении этих центров напротив зрачков, — рассказал врач-офтальмолог Игорь Бондарев. — Для точного подбора очков нужно знать расстояние между своими глазами и центрами очков, которые покупаешь.

Если они не совпадут, неизбежно появятся:

  • боль в глазах,
  • головокружения,
  • чувство преждевременной усталости.

Более того, нарушение зрения нередко начинает прогрессировать, будь то близорукость или дальнозоркость.

К сожалению, продавец на рынке или в метро, чтобы продать товар, часто называет нужный вам размер, даже если он таковым и не является. Иной раз можно услышать откровенную чушь, что очки суперсовременные с "плавающими центрами" и сами приспособятся к глазам.

Как проверить центровку очков

Даже очки с обозначенными центрами при проверке дают разброс в 4-10 мм. Поэтому врач советует научиться самим проверять центровку очков перед их покупкой.

Сместите очки на кончик носа и взглядом поверх очков отыщите любую вертикальную линию:

  • край окна для очков "вдаль",
  • или край книги для очков "вблизи".

Зажмурив один глаз и смещая голову из стороны в сторону, добейтесь совпадения вертикальной линии, которую вы выбрали над линзой, с продолжением этой вертикали, видимой в самой линзе. Теперь, зажмурив смотрящий глаз и открыв другой, уловите, насколько сместилось продолжение вертикали в этой линзе.

Если смещения нет, то центровка очков правильная. Если разница есть, то эти очки лучше не брать или заменить, особенно, если расхождение большое, а линзы "сильные".

Кстати, если очки все время съезжают на нос, есть смысл их тоже поменять, найдя оптимальный загиб заушных дужек. Иначе нарушенная центровка по горизонтали навредит вашему зрению".

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Подбор очков для зрения. Ошибки, которые не стоит допускать при подборе очков для зрения.
Редактор: Ольга Алексеева
Темы очки глаза зрение близорукость коррекция зрения линзы дальнозоркость
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