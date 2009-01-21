Полезно ли привыкать к холоду?

Известны случаи, когда люди, подвергшиеся сильнейшему переохлаждению, не только не погибали, но и вообще не получали никакого ущерба для здоровья. Ученые считают, что из-за мозгового шока биохимические процессы в организме замедляются, и жизнедеятельность поддерживается в состоянии анабиоза.

Холод способен омолодить организм

Разумеется, чудо происходит далеко не всегда: все зависит от конкретных особенностей каждого организма. Кроме того, "замороженных" порой спасают неправильно: если человек долгое время пробыл в сильном холоде, ему ни в коем случае нельзя соприкасаться с горячим, пострадавшего следует согревать постепенно, при помощи умеренного тепла.

Российский ученый Максим Кислов уверял, что холод способен омолодить организм и продлить период физической и умственной активности. Исследователь писал, что

"умело поставленное замораживание обязательно откроет грядущим поколениям двери, ведущие к бессмертию".

В качестве аргумента Кислов приводил случай с одним из своих пациентов, полтавчанином Тарасом Пыхановым, который в 9-летнем возрасте провалился под лед и целый час пробыл в холодной воде. Он получил воспаление легких, но когда ему исполнилось 55 лет, выглядел на 20. Скончался Пыханов, перешагнув столетний рубеж. До последнего дня он продолжал работать типографским наборщиком. Доктор Кислов предположил, что холод каким-то образом "консервирует" жизнь.

Закаливание тоже продлевает жизнь?

Конечно, подобный способ продления жизни достаточно экстремален. Однако ведь существует такая вещь, как закаливание. Все мы слышали о его пользе: известно, что закаленный человек меньше болеет и ощущает себя бодрее. Но нередко, начав обливаться по утрам холодной водой или ходить по улице без верхней одежды, сторонник здорового образа жизни быстро заболевает и уже не вспоминает об этом радикальном методе оздоровления.

Ошибка в том, что к холоду нужно привыкать постепенно: сначала изо дня в день снижать температуру воды, затем применять контрастный душ, учиться спать в прохладном помещении с открытой форточкой, и только потом пытаться разгуливать без шапки в 20-градусный мороз или купаться в проруби…

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