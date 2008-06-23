Когда сексуальное желание превращается в болезнь

Сексуально озабоченные, извращенцы, развратники, нимфоманки — так обычно называют людей, имеющих какую-либо сексуальную патологию. Болезненное сексуальное влечение "поражает" как мужчин, так и женщин вне зависимости от возраста и характеризуется постоянными навязчивыми мыслями и фантазиями на сексуальную тему и стремлением к сексуальным контактам с любым человеком.

Это психологическое состояние мучительно для человека: оно мешает работать, учиться, заниматься домашними делами.

Патологическое сексуальное влечение — это болезнь

Она разрушает личность человека, его поведение в обществе оценивается негативно. Болезнь проявляется в подростковом возрасте, когда человек, еще не сформировавшийся как личность, пытается таким образом решить свои психологические проблемы.

"И, действительно, активная сексуальная жизнь снимает психологическое напряжение", — подтверждает психотерапевт Адербал Вейра Жуниор представляющий "Программу помощи зависимым" Unifesp.

По его мнению, сформировавшаяся со временем привычка снимать психологическое напряжение сексом перерастает в болезненную зависимость, что приводит к разрушению человека как личности. "Сексозависимый" человек понимает, что себя не контролирует.

"Он стремится к сексуальным отношениям даже когда понимает, что это не подходящий момент и даже с партнером, который ему неприятен", — комментирует специалист.

Количество актов или сексуальных фантазий не является определяющим фактором для диагностирования болезни.

"Если сексуальные отношения приносят вам моральное удовлетворение и не приводят к конфликтам и душевной дисгармонии, значит вы ведете нормальную половую жизнь", — отмечает эксперт.

Патологическое сексуальное влечение отрицательно влияет на семейную жизнь

Американский актер Майкл Дуглас публично заявил о том, что страдает этой болезнью. Перед свадьбой с голливудской звездой Кэтрин Зета-Джонс он подписал брачный контракт, в котором был утвержден лимит на количество половых актов между супругами.

"Анонимные сексоголики"

Первый шаг к выздоровлению — признаться самому себе в том, что вы не можете контролировать свое сексуальное желание и обратиться к психотерапевту, который должен "покопаться" в вашей жизни и определить корни проблемы.

извращенец

По аналогии с другими зависимыми во многих странах, в том числе и в России, созданы группы "Анонимные сексоголики". В России программа действует с 1999 года. В "АС" нет ни вступительных, ни членских взносов. "Анонимные сексоголики" не связаны с какой-либо религиозной сектой, вероисповеданием, политической организацией или учреждением, не поддерживают и не оспаривают чьи-либо интересы.

Применяется и медикаментозное лечение, которое назначает психотерапевт. Лекарства снижают либидо. Посещать психотерапевта надо по крайней мере два раза в неделю, и период лечения может продолжаться несколько лет. "Лечение будет только тогда эффективным, если не будет прерываться, и доведено до конца", — советует Жуниор.

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