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Америка поставила себя против всех
Автор Петр Дерябин

Катаракта: Можно ли вылечить ее без операции?

Здоровье » Зрение » Профилактика

Наверное, все те люди или их близкие, кому поставлен диагноз "катаракта" (помутнение хрусталика глаза) знают, что сегодня лучший выход из положения — операция по замене этого самого хрусталика. Но есть ситуации, когда операция невозможна или нежелательна (нет врача в зоне доступности, слишком велик букет сопутствующих заболеваний и риск послеоперационных осложнений и т. п.). Что можно предпринять в этом случае, чтобы не потерять зрение.

Лечение катаракты без операции

Современные методы хирургического лечения катаракты

Катаракта настигает, в основном, людей пожилого возраста, поскольку болезнь:

  • развивается постепенно в течение долгих лет
  • большую часть времени практически без характерных симптомов.

А как известно, чем дольше живет человек, тем сильнее изнашивается его организм и тем больше у него хронических заболеваний. Поэтому многие просто боятся оперировать катаракту, опасаясь осложнений, в том числе и такого грозного, как отслоение сетчатки глаза.

"Современные методы хирургического лечения катаракты позволяют проводить операции практически во всех офтальмологических стационарах России, — считает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Виктор Быков.

— Риск возникновения осложнений, как правило, не высок, хотя, конечно, он существует. Это хирургия малых разрезов, в пределах нескольких миллиметров. После этого даже наложения швов не требуется. И если раньше врачи ждали, когда катаракта "созреет", то сегодня операция возможна на ранних стадиях болезни. Главный критерий — ухудшение зрения больного.

В тех случаях, когда общее состояние здоровья пациента:

  • не соответствует норме
  • и вызывает опасения

операцию лучше делать в многопрофильной клинике, где помимо офтальмологов имеются другие специалисты, способные при необходимости оказать квалифицированную помощь.

Если же человек по тем или иным причинам отказывается от операции, то, прежде всего, он должен забыть о самостоятельном назначении себе лекарств, глазных капель и так далее. Терапия катаракты строго индивидуально, и только врач может подобрать препарат, соответствующий состоянию именно этого больного.

Неплохо зарекомендовали себя при лечении катаракты и некоторые народные средства:

  • отвары
  • настои
  • компрессы.
Катаракта: Можно ли вылечить ее без операции?. катаракта
Если же человек по тем или иным причинам отказывается от операции, то, прежде всего, он должен забыть о самостоятельном назначении себе лекарств

Витамин А, особенно полезный для глаз, содержится во всех:

  • фруктах
  • и овощах красно-оранжевого цвета.

В первую очередь в:

  • моркови
  • красном перце
  • облепихе
  • помидорах
  • а также в цитрусовых — апельсинах, лимонах, грейпфрутах.

Но и здесь все строго индивидуально и без консультации с врачом не обойтись. При этом нужно помнить, что лекарства, которое бы полностью излечивало болезнь, пока не существует.

При катаракте нужно пользоваться солнцезащитными очками, но при этом следить, чтобы глазам было комфортно и линзы очков были качественными. По мнению многих специалистов, лучше использовать линзы зеленого или синего цвета.

Консервативное лечение, конечно, замедляет процесс развития катаракты. Этому же способствует регулярное ежегодное посещение офтальмолога, ношение коррегирующих очков и соблюдение правил гигиены".

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Темы катаракта хрусталик офтальмолог сетчатка глаз
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