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Автор Александра Балан-Сенчук

Как проявляется дегенерация жёлтого пятна: признаки и симптомы

Здоровье » Зрение

Дегенерация желтого пятна — состояние здоровья, которое включает потерю центрального зрения в результате повреждения сетчатки глаза. Существует несколько других симптомов состояния, которые будут подробно описаны в этой статье.

Как проявляется дегенерация жёлтого пятна: признаки и симптомы

Общие симптомы дегенерации жёлтого пятна

Первоначальные симптомы заболевания обычно связаны с размытостью изображения в центре поля зрения, при этом периферическое не затрагивается. Обычно это состояние не связано с болью, а сами пациенты в первую очередь замечают визуальные эффекты.

Наблюдается явная потеря остроты зрения. Отдельным людям трудно сосредоточиться на мелких деталях, что затрудняет такие действия, как чтение и вождение. Чувствительность к контрасту также снижается из-за потери способности различать объекты фокусировки и фона, например, лица на фоне.

Другие признаки и симптомы включают в себя:

  • Затуманенное зрение.
  • Друзы — накопление внеклеточного материала на сетчатке.
  • Изменения в пигментации.
  • Искажение зрения.
  • Медленное восстановление от фотостресса (например, при ярком освещении).
  • Снижение остроты зрения.
  • Центральные скотомы — слепые участки в поле зрения, не связанные с его периферическими границами.
  • Нечувствительность к контрасту.

Существуют две формы дегенерации желтого пятна: влажная и сухая. Сухая форма обычно проявляется сначала с более тонкими симптомами, а затем пациенты, как правило, переходят во влажную форму с более глубокими симптомами.

Симптомы сухой дегенерации жёлтого пятна

Пациенты с сухой дегенерацией желтого пятна обычно могут продолжать нормальную деятельность в своей повседневной жизни на протяжении 5-10 лет после возникновения заболевания. Во многих случаях состояние прогрессирует больше в одном глазу, и пациенты полагаются на зрение своего здорового глаза, что удлиняет период времени, прежде чем потеря зрения будет ощутимой.

Ранние симптомы включают:

  • Опору на яркий свет при чтении.
  • Размытый текст при чтении.
  • Менее яркие цвета.
  • Сложность распознавания лиц.
  • Менее определенное видение.
дегенерация желтого пятна
 

Эти ранние признаки сухой макулярной дегенерации указывают на то, что может потребоваться медицинское вмешательство, чтобы замедлить прогрессирование состояния.

Симптомы влажной дегенерации жёлтого пятна

Влажная макулярная дегенерация обычно возникает у пациентов, которые ранее испытывали симптомы сухой макулярной дегенерации. Эта стадия состояния характеризуется внезапным ухудшением зрения в центральном поле зрения.

Общие симптомы включают:

  • Искажение зрения (например, неправильную форму изображений, текста или лиц).
  • Слепые пятна в зрении, как правило, в центре поля зрения.
  • Галлюцинации зрительных форм.

Пациенты с влажной макулярной дегенерацией должны немедленно получить медицинскую помощь, чтобы предотвратить ухудшение зрения.

Фото: novi.ba

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Лечение дегенерации желтого пятна: причины, симптомы, виды, стадии
Редактор: Ольга Алексеева
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Как проявляется дегенерация жёлтого пятна: признаки и симптомы
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