Дегенерация желтого пятна — состояние здоровья, которое включает потерю центрального зрения в результате повреждения сетчатки глаза. Существует несколько других симптомов состояния, которые будут подробно описаны в этой статье.
Первоначальные симптомы заболевания обычно связаны с размытостью изображения в центре поля зрения, при этом периферическое не затрагивается. Обычно это состояние не связано с болью, а сами пациенты в первую очередь замечают визуальные эффекты.
Наблюдается явная потеря остроты зрения. Отдельным людям трудно сосредоточиться на мелких деталях, что затрудняет такие действия, как чтение и вождение. Чувствительность к контрасту также снижается из-за потери способности различать объекты фокусировки и фона, например, лица на фоне.
Другие признаки и симптомы включают в себя:
Существуют две формы дегенерации желтого пятна: влажная и сухая. Сухая форма обычно проявляется сначала с более тонкими симптомами, а затем пациенты, как правило, переходят во влажную форму с более глубокими симптомами.
Пациенты с сухой дегенерацией желтого пятна обычно могут продолжать нормальную деятельность в своей повседневной жизни на протяжении 5-10 лет после возникновения заболевания. Во многих случаях состояние прогрессирует больше в одном глазу, и пациенты полагаются на зрение своего здорового глаза, что удлиняет период времени, прежде чем потеря зрения будет ощутимой.
Ранние симптомы включают:
Эти ранние признаки сухой макулярной дегенерации указывают на то, что может потребоваться медицинское вмешательство, чтобы замедлить прогрессирование состояния.
Влажная макулярная дегенерация обычно возникает у пациентов, которые ранее испытывали симптомы сухой макулярной дегенерации. Эта стадия состояния характеризуется внезапным ухудшением зрения в центральном поле зрения.
Общие симптомы включают:
Пациенты с влажной макулярной дегенерацией должны немедленно получить медицинскую помощь, чтобы предотвратить ухудшение зрения.
Фото: novi.ba
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