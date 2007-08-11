Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Плюнул на асфальт – наплевал на здоровье

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Вы никогда не задавались вопросом, почему у нас такие заплеванные улицы, мостовые и парковые аллеи? Мало того, что ходишь, как по минному полю, так еще и эстетическое «удовольствие», мягко говоря, ниже среднего. А на фоне сообщений о поднявшем голову туберкулезе, становится даже страшновато. Так почему же мы плюемся, и чем эти плевки грозят нашему здоровью?

Плюнул на асфальт – наплевал на здоровье

Конечно, первое, что приходит в голову – это мысль о российском бескультурье. Безусловно, оно имеет место быть, но не в таких же масштабах! И кстати, почему чаще плюются особи мужского пола, нежели женского?

Как выясняется не только потому, что мужики

  • часто простужены,
  • много курят,
  • выпивают,

а значит с утра у них во рту полная помойка, которую хочется скорее выплюнуть. Кандидат биологических наук, физиолог Ринад Минвалеев считает, что мужская привычка сплевывать сродни инстинкту самцов животных метить свою и чужую территорию, таким образом, заявляя о себе и предупреждая других «самцов» - не связывайтесь!

Впрочем, окружающим от осознания этих древних инстинктов не легче. В конце концов, какая разница, принесешь ты в дом заразу, зная о них или нет.

«Заразиться, например, туберкулезом, если вы наступили на чей-то плевок и принесли частицы чужой слюны домой, теоретически можно, - говорит кардиопульмонолог Наталия Гуревич. – От продолжительного воздействия солнечного света палочка Коха гибнет, но время, чтобы успеть ее занести в квартиру на ботинке, есть.

Но такая возможность есть в теории, а на практике никто подобных исследований не проводил. Сегодня заразиться туберкулезом гораздо проще в общественном транспорте. Однако, чтобы не подвергать себя дополнительному риску, особенно если организм ослаблен или в доме живут дети, лучше внимательно смотреть под ноги».

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Елена Андреева
Темы туберкулез ринад минвалеев
Новости
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Под Курском шестилетний мальчик за рулём насмерть сбил свою маму
Полиция Берлина не разрешила шествие "Бессмертного полка" 9 мая
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Захарова рассказала о шагах России после отключения от SWIFT
Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму
Парламент Армении не избрал Пашиняна, чтобы начать самороспуск
В Турции объяснили необходимость признания Крыма российским
После 30 лет диеты бессильны
Последние материалы
Раздельное питание отучает нас переваривать пищу
Уринотерапия: не внутрь, так в глаз!
«Мы едим то, что до нас уже один раз пережевали»
Тибетская медицина и математика помогут создавать лекарства
Закаливание холодом может обрушить ваш иммунитет
Высунутый язык лечит больное горло
Причина агрессивности – раздельное питание
Пять йоговских асан помогут выспаться за 3 часа
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Чтобы сердце укрепить, надо деревом побыть
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Кое-что о мужицких сплетнях
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников