Плюнул на асфальт – наплевал на здоровье

Вы никогда не задавались вопросом, почему у нас такие заплеванные улицы, мостовые и парковые аллеи? Мало того, что ходишь, как по минному полю, так еще и эстетическое «удовольствие», мягко говоря, ниже среднего. А на фоне сообщений о поднявшем голову туберкулезе, становится даже страшновато. Так почему же мы плюемся, и чем эти плевки грозят нашему здоровью?

Конечно, первое, что приходит в голову – это мысль о российском бескультурье. Безусловно, оно имеет место быть, но не в таких же масштабах! И кстати, почему чаще плюются особи мужского пола, нежели женского?

Как выясняется не только потому, что мужики

часто простужены,

много курят,

выпивают,

а значит с утра у них во рту полная помойка, которую хочется скорее выплюнуть. Кандидат биологических наук, физиолог Ринад Минвалеев считает, что мужская привычка сплевывать сродни инстинкту самцов животных метить свою и чужую территорию, таким образом, заявляя о себе и предупреждая других «самцов» - не связывайтесь!

Впрочем, окружающим от осознания этих древних инстинктов не легче. В конце концов, какая разница, принесешь ты в дом заразу, зная о них или нет.

«Заразиться, например, туберкулезом, если вы наступили на чей-то плевок и принесли частицы чужой слюны домой, теоретически можно, - говорит кардиопульмонолог Наталия Гуревич. – От продолжительного воздействия солнечного света палочка Коха гибнет, но время, чтобы успеть ее занести в квартиру на ботинке, есть.

Но такая возможность есть в теории, а на практике никто подобных исследований не проводил. Сегодня заразиться туберкулезом гораздо проще в общественном транспорте. Однако, чтобы не подвергать себя дополнительному риску, особенно если организм ослаблен или в доме живут дети, лучше внимательно смотреть под ноги».