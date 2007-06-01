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Автор Петр Дерябин

Как предупредить летние простуды у детей

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
Родители знают, что ребенок может простудиться в любой момент — хоть холодной осенью, хоть знойным летом. Есть ли особенности у простуд, которые приходят к нашим детям в теплое время года?

Закаливание против простуды

На самом деле, все простудные заболевания — вирусные. А вирусы воздействуют на слизистую оболочку, носоглотку, на трахею, бронхи, легкие совершенно одинаково, что зимой, что весной, что летом. Все различие болезней зависит от того, куда именно вирус проник:

Закаливание детей
  • если попал на носоглотку — будет фарингит
  • на слизистую оболочку трахеи — трахеит
  • на бронхи — разовьется бронхит.

Многое зависит от иммунитета ребенка. Если он силен, то простудные вирусы не принесут особого вреда — все закончится легким насморком.

"Механизм заболевания всегда один, — говорит детский врач-инфекционист высшей категории Леонид Раскин. — Происходит либо переохлаждение, либо перегрев организма. Летом дети особенно часто мерзнут в воде во время купания, а перегреваются на солнце. И то и другое ослабляет иммунитет и разрушает защиту от вирусов.

Но сильнее всего ослабляют организм частые заболевания. Поэтому родителям стоит позаботиться об укреплении иммунитета своего малыша. Причем, я считаю, что делать это нужно не с помощью подстегивающих иммунную защиту лекарств и горстей витаминов, а заняться элементарной закалкой ребенка.

Прежде всего, нужно использовать естественные природные факторы:

  • воздух
  • солнце
  • воду.

Воздействуя на кожу ребенка понижением температуры воды или воздуха, мы тренируем внешние капилляры и нервные окончания, которыми пронизано всё наше тело, и тем самым готовим организм к неожиданной встрече с холодом.

Тогда не будет спазма сосудов при охлаждении, и нервные окончания среагируют по-иному. Основные правила закаливания просты:

  • последовательность и постепенность
  • индивидуальный подход.

Ни в коем случае не надо бояться свежего воздуха. Даже в холодное время года надо многократно в течении дня по 10-20 минут проветривать комнату, где проводит время ребёнок. Также в любой сезон он должен достаточно времени проводить на открытом воздухе: дети до 2-х лет — не менее 4 часов в сутки, дети старше 2-х лет — в общей сложности 5-6 часов в сутки.

На улице детей нельзя кутать. Лёгкий насморк при нормальной температуре — вовсе не причина для отмены прогулки. Надо хорошо высморкать нос и последить за ребёнком. Обычно советуют начинать закаливание летом.

Как предупредить летние простуды у детей. Летняя простуда
Закаливание — главный способ в борьбе с простудными заболеваниями

Закаливание водой

Особенно эффективно закаливание водой. Его можно начинать с 3-4-х месячного возраста — с влажных обтираний после утреннего сна. Детям после года можно обливать ноги, постепенно снижая температуру воды с 28 до 16 градусов.

Умываться утром тоже лучше прохладной водой — начинать с 20 градусов и постепенно её снижать: до 16 градусов — для детей первых трех лет жизни; до 14 градусов — для детей от 3 до 7 лет.

Общие обливания (или душ) оказывают к тому же и тонизирующее воздействие на нервную систему.

Начинать лучше с щадящих температур — с 33-32 и понижать до 16-14 градусов. Закаливание полезно всем детям, даже ослабленным и болезненным, только действовать в таком случае надо особенно осторожно, лучше всего, посоветовавшись с врачом. Важно всегда учитывать индивидуальность и состояние ребёнка в каждый конкретный момент.

Если ребёнок заболел, обливание и другие закаливающие процедуры следует прекратить, а по выздоровлении к ним вернуться, принимая во внимание этот перерыв. Главное в закаливании — постепенность и систематичность, желательно не пропускать ни одного дня.

Воздушные ванны

Воздушные или водные ванны должны вызывать у ребёнка только радость и хорошее настроение. Если он плачет во время обливаний, значит, что-то вы делаете не так.

Со временем у ребёнка появляется привычка к холодной воде и характерная реакция организма: вместо "гусиной кожи" — её лёгкое покраснение. Сразу после обливаний быстро возвращается нормальная температура тела, ребёнок чувствует прилив бодрости и энергии. Причем, до периода полового созревания никакой разницы в закаливании мальчиков и девочек нет.

И, наконец, я бы не советовал обливать детей холодной водой с головой. Зачем вам нужен спазм мозговых сосудов или переохлаждение мозговой ткани у ребёнка? Всё это может спровоцировать инфекцию уха, инфекцию горла, инфекцию носа, а продолжением станет острый отит, который может привести к менингиту. Таковы возможные последствия. Мне кажется, лучше не рисковать".

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