1. Как часто вы занимаетесь спортом или делаете физические упражнения? — "Я редко занимаюсь спортом, не хватает:
даже на элементарные упражнения".
Да — 0 очков. Нет — 15 очков.
2. При выборе профессии лишь единицы задумываются о том, какое влияние этот выбор может оказать на здоровье. Ваша профессия предполагает:
Да — 0 очков. Нет — 10 очков.
3. Когда вы чувствуете усталость в ногах, выполняете ли вы специальную гимнастику для ног?
Да — 10 очков. Нет — 0 очков.
4. Контрастный душ помогает поддерживать вены ног в здоровом состоянии. Является ли контрастный душ частью ваших ежедневных водных процедур?
Да — 10 очков. Нет — 0 очков.
5. Ответьте честно, есть ли у вас лишний вес? Каждый дополнительный килограмм оказывает большое давление на вены ног.
Да — 0 очков. Нет — 15 очков.
6. Частые и продолжительные:
негативно сказываются на состоянии вен. Часто ли вы подвергаете ноги таким испытаниям?
Да — 0 очков. Нет — 10 очков.
7. Тесная одежда, корсеты, узкие юбки, высокие каблуки — нередко люди, стремящиеся выглядеть модно, не задумываются о последствиях таких действий для здоровья. Часто ли вы носите:
Да — 0 очков. Нет — 10 очков.
8. К вечеру лодыжки и ноги распухают так, что привычная обувь кажется тесной, а ноги становятся тяжелыми, как свинец. Вы часто чувствуете тяжесть в ногах и отеки к концу дня?
Да — 0 очков. Нет — 15 очков.
Если вы набрали более 25 очков — поздравляем! Значит, в настоящее время состояние ваших вен не вызывает опасения.
Если у вас менее 25 очков, будьте внимательны: риск развития венозных заболеваний очень высок. Не откладывайте визит к специалисту.
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