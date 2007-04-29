Проверьте, здоровы ли ваши ноги

О варикозном расширении вен сказано и написано немало. Но обычно проблему замечают, когда она уже видна невооруженным глазом. Этот тест поможет вам узнать, не находитесь ли вы в группе риска по варикозу.

Тест на риск возникновения варикоза

1. Как часто вы занимаетесь спортом или делаете физические упражнения? — "Я редко занимаюсь спортом, не хватает:

ВАРИКОЗ НА НОГАХ

сил

и времени

даже на элементарные упражнения".

Да — 0 очков. Нет — 15 очков.

2. При выборе профессии лишь единицы задумываются о том, какое влияние этот выбор может оказать на здоровье. Ваша профессия предполагает:

длительное пребывание стоя или сидя?

частые или длительные перелеты?

Да — 0 очков. Нет — 10 очков.

3. Когда вы чувствуете усталость в ногах, выполняете ли вы специальную гимнастику для ног?

Да — 10 очков. Нет — 0 очков.

4. Контрастный душ помогает поддерживать вены ног в здоровом состоянии. Является ли контрастный душ частью ваших ежедневных водных процедур?

Да — 10 очков. Нет — 0 очков.

5. Ответьте честно, есть ли у вас лишний вес? Каждый дополнительный килограмм оказывает большое давление на вены ног.

Обычно проблему варикоза замечают, когда она уже видна невооруженным глазом

Да — 0 очков. Нет — 15 очков.

6. Частые и продолжительные:

солнечные ванны

пребывание в бане

пребывание в сауне

негативно сказываются на состоянии вен. Часто ли вы подвергаете ноги таким испытаниям?

Да — 0 очков. Нет — 10 очков.

7. Тесная одежда, корсеты, узкие юбки, высокие каблуки — нередко люди, стремящиеся выглядеть модно, не задумываются о последствиях таких действий для здоровья. Часто ли вы носите:

узкую одежду

обувь на высоких каблуках?

Да — 0 очков. Нет — 10 очков.

8. К вечеру лодыжки и ноги распухают так, что привычная обувь кажется тесной, а ноги становятся тяжелыми, как свинец. Вы часто чувствуете тяжесть в ногах и отеки к концу дня?

Да — 0 очков. Нет — 15 очков.

Если вы набрали более 25 очков — поздравляем! Значит, в настоящее время состояние ваших вен не вызывает опасения.

Если у вас менее 25 очков, будьте внимательны: риск развития венозных заболеваний очень высок. Не откладывайте визит к специалисту.

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