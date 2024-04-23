Советы знаменитых медиков прошлого о том, как правильно пить воду. Очень актуально и сегодня

Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого

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Надо ли говорить прописные истины, что человеку нужно пить воду? Она необходима для жизни, да и мы состоим практически из одной воды, которая циркулирует в течение нашей жизни по организму.

Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Правда, вода имеет свои особенности. Одна речная, пресная, другая морская, солёная, третья может быть в виде бульона. Последний весьма полезен для пищеварения, может быть поэтому в течение тысячелетий человек начинал свой обед именно с бульона. Именно эта "вода" помогает нам обильно выделять желудочный сок.

К тому же человек, в отличие от животных, всегда искал и экспериментировал с напитками, которые могли его взбодрить или поднять настроение. Это кофе, чай, какао, алкоголь. О последнем ещё поговорим. Но пока остановимся на воде, которая является основой всего того, что мы пьём и едим. И нашей жизни.

Здоровье нашего желудка напрямую зависит от потребляемой жидкости

Обратимся к нашим медикам, не к сегодняшним. А к прошлым. К сожалению, сегодняшняя медицина хромает и весьма напоминает эскулапов Средневековья, которые ориентировались на гороскопы. Времена Пирогова, Сеченова, Бакулева или Бурденко больше вызывают уважение. Так вот, подкрепим наши знания выводами Московского международного медицинского конгресса начала прошлого века.

Каждые полчаса наш желудок освобождается от пол-литра воды, в то время как тяжёлая мясная пища застревает там на целых три часа. Понятно, что разные напитки могут осваиваться разными желудками отнюдь не полчаса. Также отмечалось, что вода по времени задерживается в нашем желудке в зависимости от температуры. Горячая и холодная вода быстро сокращает желудок и просится наружу.

А вот тёплая вода уменьшает сокращение желудка и нередко приводит к тошноте. Наилучшая температура воды для потребления где-то 13 градусов. Зато ледяная вода слишком ослабляет деятельность желудка и может привести к воспалению кишок. Конечно, всё зависит от возраста и вашего здоровья. В детстве я на улице не раз пил ледяную воду из колонок. Но когда это было... А с язвами и с нынешней экологией уже придерживаюсь советов старых медиков.

Зная нашу любовь к любым газировкам, стоит отметить, что газированная вода хорошо растягивает желудок, увеличивая его объём и задерживая его опорожнение. Даже после двух часов газировка всё еще держится у нас в желудке.

Стоит подчеркнуть, что искусственные газы приносят нам больше вреда, нежели "газировка" из природных источников. Насколько нынешние "тарзаны" с пузырьками оригинальны — это уже к нашим минторговским химикам.

Говоря о шоколаде и молоке (хорошем), скажем — полезные продукты. Перевариваются легко и быстро. Через пару часов по желудку можно кататься на коньках. Никакого следа выпитого. Также быстро улетучивается какао, кофе и чай.

Пить воду надо спокойно, малыми глотками и лучше кипячёную

Немало медики дали советов, как пить воду. Оказалось, так же, как и есть пищу. Потихоньку. Профессор физиологии Иван Павлов говорил, что наш желудок ещё до принятия пищи уже выделяет желудочный сок. Если выпитый напиток принадлежит к питательной пище — он быстро переварится. Если нет (тот же алкоголь) то лучше вперёд, к гастроэнтерологу.

Другое любопытное замечание из прошлого, на которое мы теперь просто не обращаем внимание, настолько это прочно уже вошло в нашу жизнь. Банальные сегодня соломинки, из которых мы пьем не только коктейли, но и соки. Тамошние врачи предложили пить нашим предкам из тростниковых или соломенных трубочек.

Почему? Оказывается, соломинки весьма полезны при потреблении холодных напитков. С их помощью холодная жидкость поступает в нас маленькими дозами, что и предохраняет человека от расстройства пищеварения.

Также надо оговориться, что при употреблении даже воды важно для нашего здоровья и количество. Даже самая свежая, экологически чистая вода, в большом количестве отнюдь не безвредна. В первую очередь, она разжижает желудочный сок, задерживает пищеварение и отягощает желудок. Врачи рекомендовали пить не более 800 граммов в день. Хотя по своему опыту знаю, сегодня речь идёт уже о полутора литрах. Вероятно, надо попробовать. Хотя пробовать или рисковать будет наш желудок.

И здесь следует добавить, что и кипячёная вода (ну, что делать, времена такие) не всегда безвредна. Хотя до 1991 года я пил воду исключительно из-под крана. Оказывается, при кипячении вода теряет углекислоту. А это не только потеря вкуса и минеральных солей, но и тяжесть для желудка.

Хотя тот же профессор Мечников ратовал за исключительно кипячёную воду. А это смерть и для глистных яиц и прочей гадости, которую мы можем выпить где угодно. Тем более, что и сегодня холерные эмбрионы не такая уж редкость в Поволжье, а с засильем мигрантов в России из Средней Азии и прочих — лучше прокипятить.

Любопытно, что медики в этом случае обращали внимание на "жёлтую" расу. Китайцев. Из-за скученности и перенаселения они не имели возможности пить чистую воду. Пили исключительно слабый чай. Но и здесь эскулапы прошлого предостерегали европейцев: чай возбуждает, и это лишний риск для нашего сердца.

И наконец, главный совет. Воздержание от воды невольно сдерживает и ослабляет аппетит. Поэтому во время обеда вполне достаточно одного стакана воды. А после трёх часов можно повторить. Это будет уже полдник. Проверено на собственном желудке.

Автор Сергей Лебедев Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Сафина Айгуль Заведующая отделением терапии, ревматолог Специалист Смитиенко Анна Врач-терапевт, пульмонолог Специалист Романовская Ксения Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)

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