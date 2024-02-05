Советы от экспертов прошлого, как правильно жевать, чтобы долго жить и быть здоровым

Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок

0:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

В последние десятилетия в тренде материалы о полных людях. Или очень худых. Одни толстеют, другие худеют.

Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

И те, и другие люди больные. Хотя и при деньгах. Ничего не есть или есть очень много даже врачи не могут запретить. Как писали наши предки, самой главной болезнью "нашего века" является несварение желудка. Причин находили много. Например, нравственные страдания. А это не только горе и тоска, но и заботы о труде и делах. Ну прямо как сейчас.

Медленно и немного — это про еду

А ведь действительно... Гастрит как-то отходит на второй план, когда вы отправляетесь в отпуск. На дачу, на море. И вновь все пищевые страдания возвращаются к вам, когда время забвения проходит. От забот никак не отделаться, худой вы или полный. Но всё же желудок, чем бы вы его ни наполняли, должен работать в нормальных условиях. Может быть, поэтому великий физиолог Иван Павлов доказал, что для успешного пищеварения надо есть с удовольствием. Если вы нервничаете, отказываетесь от еды, слюна и желудочный сок ищет в вашем организме место, которое должно быть переварено. Пищеварения нет, зато есть язва и дальнейшие проблемы со здоровьем.

Диетологи прошлого утверждали (а этой профессии - изучения, как правильно поесть - уже не одна сотня лет): нужно не только иметь хороший стол, но и уметь правильно питаться. Чаще всего в сытом обществе люди едят быстро и много. Качество еды это уже другая тема. Одним некогда, они спешат. Другие, обладая хорошим аппетитом, проглатывают всё быстро, не разжевывая пищу. Значит, ваши зубы не разжёвывают пищу, не принимают участие в важном процессе пищеварения, а куски мяса в целости и сохранности пролетают вниз. Желудочному соку приходится весьма трудно, и он начинает "питаться" чем полегче, стенками вашего желудка.

В свое время Горацио Флетчер, автор весьма популярной когда-то книги в Европе "Азбука нашего питания", наглядно доказал это на своем желудке. А тогда никакими гамбургерами в мире и не пахло. Все натурально и только из-под коровки.

Любую пищу Флетчер жевал до превращения её в кашицу. Даже молоко, бульон, вино он подолгу держал во рту. Таким образом, любая пища подвергалась процессу алкализации, ощелочению благодаря действию слюны. Также в его рту подвергались такому процессу и кислые фрукты — крыжовник и виноград. Вскоре он заметил, что тщательное пережёвывание облегчает пищеварению. Самочувствие после еды стало лучше. Не было усталости после еды, признаков невралгии. Ну кто из нас после обильного стола не хочет отдышаться часок или прилечь вздремнуть? А это всё, по его словам, ни что иное, как признаки отравления непереваренной пищей. От этого страдают многие люди уже пожилого возраста.

По его стопам пошел и американский профессор Читтенден. Он набрал группу волонтёров из студентов, солдат и своих коллег по кафедре, разделив их на две группы. Одна питалась как мы, по старинке, другая по методу Флетчера. Самые сильные, дисциплинированные жевали медленно. При этом они съедали лишь половину от принимаемой ими, и, как им казалось, необходимой для них ранее пищи. Причем, не желая, они ограничили приём мяса. Продукта, который любой диетолог даже в наше время назовёт весьма неудобным для организма. Понятно, что "веселее, живее" становилась вторая группа.

Надо ежедневно уменьшать свою дневную порцию

У древних было изречение — "обжорство губит больше, чем меч". Ещё в XVI веке известный венецианец Луиджи Корнаро, проведя молодость в пьянках и обжорстве, решился, достигнув 40-летия, изменить образ жизни и стать аскетом. Каждый день он уменьшал порцию и довел своё питание до 340 грамм твёрдой пищи и 400 грамм вина в день. Результат проявился позже. В 70 лет он разбил себе голову и поломал кости, упав из кареты. Но остался жив, несмотря на преклонный возраст. Даже шейка бедра осталась цела. Он признавался, что когда-то он хотел увеличить ежедневную порцию, но почувствовал себя хуже. К тому же и характер при умеренной пище у Корнаро стал спокойным и уравновешенным. Уже в 83 года он написал трактат, как можно безболезненно прожить долго. Дожил он до ста лет.

В этом случае также можно привести пример полярного исследователя Жана Шарко, который отпускал своим товарищам лишь половину пищи от заявленной. Самочувствие у всех было хорошее. Но, вернувшись на корабль, и съев положенную порцию, все заболели несварением желудка.

Так сколько же надо нам для того, чтобы не умереть с голода? Уилбур Атуотер - американский ученый, известный своими исследованиями в области питания и процессов метаболизма - проведя многолетние опыты, считал, что для поддержания жизни в состоянии спокойствия нам необходимо 2 300 калорий в сутки или 33 на килограмм. Он также обратил внимание, что люди, не занимающиеся ручным трудом, поглощают гораздо больше еды, чем необходимо для жизни.

Конечно, для каждого возраста - и свой объём пищи. Молодые легче переносят обжорство. Может повышаться температура, позывы к излишней деятельности. Становимся старше — вроде бы полнокровны, но появляется тучность, проблемы с сердцем, ревматизм и прочие радости чревоугодия. Диетологи прошлого не советовали садиться на физиологическую диету. Это либо мелко нарезанные кусочки мяса, или невкусные для вас блюда. Надо иметь простой, но вкусный стол. Но вот какой и за сколько — мнения здесь за века разнятся.

Флетчер уверял, что тот, кто ест мало и медленно, через несколько месяцев будет переваривать и камни. Попробуйте, вдруг получится. Но не завтра, а как у Корнаро, к 80 годам.

Автор Сергей Лебедев Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Щербаков Сергей Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин Специалист Елисеева Виктория Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия

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