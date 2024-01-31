Спиртные напитки лечат или полезны для профилактики, если они в меру

В течение времени понятия людей о вреде и пользе методов садоводства или вариантов питания нередко сильно менялись.
"Многие бабочки не выносят запаха конопли и не откладывают яйца на растении, находящегося близко от нее, поэтому под каждым деревом на всей территории садового участка или огорода следует выращивать по 2-3 растения конопли". Это чёрный юмор? Отнюдь. Нормальные советы садоводам 40-летней давности из открытой печати.
Сегодня за такие советы если не посадят, то оштрафуют точно. Что уж говорить о несчастном маке для вкусных пирожков...
Также уже за последние полвека менялось отношение и к кофе, и к чаю. Одни маститые знахари утверждали одно, другие — не менее маститые врачи — другое. Почему? Ответа однозначного нет. Есть, конечно, заявления и жалобы от массы потребителей на боли в желудке или расшатанном сердце. Но в разное время и в разных регионах. Откуда мы знаем, может быть, теперь в чай или кофе стали больше класть разного суррогата или химии? Но это уже претензии к производителям. ГОСТы у нас уже давно похоронили.
Конечно, есть политическая составляющая. Зачем гражданам есть те продукты, на которые у вас или денег нет, или они исчезают из продажи? Из общедоступной. Красноречивый пример с гречкой, когда накануне повышения цен на эту крупу вдруг появилось немало заявлений от врачей до политиков, что она просто вредна для русского человека. Сказали бы это они нашим царям полтора века назад. Также и совсем недавно было немало вбросов по ТВ или по широким сетям Интернета, что есть яйца — это очень вредно!
А сколько у нас писали о вреде пальмового масла? Хотя как клали, так и кладут. Вероятно, с растительным у нас не всё ладно. Вот и появляются статейки, которые я увидел в одной из московских газеток — да полезно пальмовое. Ведь никто не умер от него пока. Действительно, пока.
В разное время у нас было и отношение к винно-водочным изделиям. Мне, например, врач из "кремлевской" поликлиники ещё десятилетия назад говорила: "После работы, грамм сто — не повредит. Время-то какое". А судя по быстро исчезающей водке на полках магазинов — вероятно, где-то, как-то и в определённых количествах это полезно.
Насчет хорошего "зелёного змия" у нас на Руси было своё мнение. В меру полезно всё. Извините, и черной икрой можно обожраться и протянуть ноги. Особенно врачи упирали на потребление вина и водки в дореволюционное время, когда, например, холера выкашивала десятки тысяч жителей Российской империи. И, кстати, и в Европе. А почему холера? Потому что, к сожалению, она сопровождает человечество тысячи лет. Как мы не можем уничтожить на планете тараканов, сусликов, как в разных странах разное отношение к санитарии и здравоохранению, как у нас мелькают сообщения об экзотических болезнях, привозимых в России извне, так и к холере спрос особый.
В начале прошлого века как у нас, так и в Европе искали средство от это страшной заразной болезни. Проводя опыты, отнюдь не безопасные, учёные выяснили, что в борьбе с различными болезнетворными микробами — холерными запятыми, тифозными бациллами — большую роль играют те среды, в которых проходит жизнь этих микроорганизмов. Опытами было установлено, что для бацилл щелочные жидкости представляют наиболее благоприятную среду. И в этом отношении врачи утверждали, что потребление различных минеральных вод, особенно во время развития болезни, только усугубит ваше здоровье. А холерные "запятые" в любой минералке будут размножаться ещё сильнее.
Вред микробам несут кислотные среды. Если они их и не убивают, но затормаживают их жизнедеятельность. И дают вашему организму преодолеть болезнь. На этом основано благотворное влияние простокваши (давно ли вы ее пили), молочная кислота которой парализует находящихся в кишечнике микробов. То же самое можно сказать и винных кислотах — виннокаменной и дубильной (танин). Проведя опыты, врачи отметили, что двадцатипроцентный раствор виннокаменной кислоты достаточен для уничтожения холерных и тифозных бацилл. В первую очередь, к главным врачевателям страшных болезней (мы не берем в расчет искусственно выведенные учеными препараты) относят красное вино.
В своё время в ходе берлинских опытов профессор Грюбер, бактериолог Бабер и венский доктор Пик выяснили, что красное вино обладает энергичными антисептическими свойствами. Об этом можно было судить хотя бы потому, что в воду, отравленную холерными запятыми, вливали красное вино. И после пяти минут её можно было пить совершенно спокойно. Вот и рекомендовали врачи в холерных районах пить накануне эпидемии для профилактики красное вино. Но не везде оно есть, и не обязательно в нужном количестве. Также отмечалось, что обычно холера не наблюдается в зонах виноградарства. Там этой болезнью не заражаются. Но, как подчеркивали уже русские врачи, у нас к сильным антисептикам можно смело отнести хлебный квас. Другое дело, что свой, домашний — это понятно. Но вот популярный у нас квас из сетевых магазинов — это надо ещё проверить.
Какой антисептик водка — хорошо известно. Иначе не было такого понятия, как "медицинский спирт". Хорошо известна байка, которую преподаватели НВП в советских школах рассказывали старшеклассникам. Мол, после атомного взрыва в живых остаются тараканы и злоупотребляющие алкоголем, не поддающиеся никакой радиации. Главное знать меру, чтобы не спиться до атомного апокалипсиса.
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