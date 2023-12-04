Вирусная волна накрывает мир: суперковид или просто тридемия?

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По Сети гуляют новости-страшилки про "новый и неизвестный китайский убийственный вирус". По сути, яркое проявление тридемии превращается в слухи про "миллионы заболевших" и страх новой пандемии "со смертями и локдаунами".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

При этом специалисты ВОЗ подтвердили, что "ОРВИ этого года даже не требует масок". Все эпитеты класса "крайне заразный" не выдерживают критики, поскольку ролики из парочки больниц буквально во всех сообщениях малоубедительны.

Также, как выясняется, в Китае нет приказов "перевести больницы в режим пандемии", "увеличить продолжительность работы", закрытия школ или "бьющихся от кашля и температуры китайцев".

Сообщается, что всплеск заболеваемости зарегистрирован в одном округе штата Огайо (США). Местные политики, естественно, "бьют в набат" и требуют немедленно выяснить, не китайцы ли снова "запустили вирус".

Также, по данным ряда СМИ, Дания, Франция и Нидерланды сообщили о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae.

Да, в Китае (как и в России, США и ЕС) сейчас активно идёт тридемия, это пандемия, состоящая из трёх частей одновременно:

то, что российские медики и граждане всегда называют ОРВИ (ОРЗ);

сезонный грипп различных штаммов;

"ковид" различных штаммов.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также призывает россиян не паниковать в связи с возможным приходом вируса.

По его словам, "китайские исследователи ничего нового пока не нашли: они выявляют у заболевших известные возбудители респираторных заболеваний".

При этом, конечно, в соцсетях ехидничают — дескать, в "доковидное" время на федеральных каналах с опровержениями "утечки то ли китайского коронавируса, то ли американского в Китае" и его опасности уже выступали ведущие и врачи.

Закончилось всё это переполненными больницами и трагедиями, да и установка и рекомендации ВОЗ сразу поменялись на алармистские, стоило эпидемии начать поедать страны.

Впрочем после тяжелейшей пандемии COVID-19, унесшей жизнь миллионов людей и приведшей к карантинам и локдаунам, люди во всём мире боятся пандемий и охотно верят в страшилки.

Примерно так же жители множества стран пугались любых новостей о радиации после аварии на ЧАЭС или любых слухов про террористов после терактов в РФ, Европе, США.

Что же происходит на самом деле? The South China Morning Post цитирует власти Китая, которые сообщили миру, что происходит лечение граждан (и детей в том числе) с микоплазменной пневмонией.

Также имеются "заболевания, вызываемые в том числе респираторно-синцитиальным вирусом человека, аденовирусом и вирусом гриппа", — вышеописанная тридемия.

Кроме того, эксперты, врачи и власти отмечают, что "вспышка в Китае в этом году оказалась особенно серьёзной из-за устойчивости бактерий к макролидам". Проще говоря, пневмония привыкла к антибиотикам, которые используются для лечения заболеваний, вызванных микобактериальными инфекциями.

Однако антибиотиков (кроме привычных для лечения такой болячки макролидов) в мире насчитывается несколько тысяч и паника (как минимум, пока "вирус-мутант" из страшилок не стал "сверхмутантом" с огромной заразностью и летальностью) беспочвенна.

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