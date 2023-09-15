Доктор Мейнерт исследовал долгожителей

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Кто из нас не хочет дожить хотя бы до ста лет. Зачем — это тоже вопрос. Хотя в постсоветской России появилось достаточно врачевателей, которые были готовы нам заменить "кремлёвскую" клинику. Когда-то одна из российских газетёнок давала рекламу от провидицы Дарьи. А сколько их было. Если перечислить все те болячки, которые она была готова излечить, полагаю, в анатомии человека не нашлось бы столько органов. Приятно, что её "зарядки" шли в десятках столичных кинотеатрах. И как утверждалось — бесплатно.

Фото: 24smi.org

Но, как как думал Чубайс и иже с ними, в постсоветской России и чирий за бесплатно не вскочет. Хотя он и удрал, но, судя по нынешним реалиям, он по-прежнему в наших сердцах, как и в сердцах нашего руководства и провидицы Дарьи, которые нам желают дожить до ста лет.

Всё, что сыплется из стариков, потребляют будущие поколения

И всё же помогают нам не провидцы, а мы сами. И наши предки, на примере которых нам надо учиться. Неслучайно более сотни лет велись и ведутся исследования по изучению нашей генетики, истории человечества. В некоторых клиниках десятки лет бережно хранятся медицинские карты, по которым можно понять, как можно докатиться до векового юбилея.

Так что исследования по выявлению главных признаков долголетия велись уже пару сотен лет на "высокохудожественном уровне" во многих университетах и клиниках разных стран. И немцы здесь когда-то были впереди планеты всей. "Дизели" и "мерседесы" — это немцы. Фрейды и законодатели психологии — тоже немцы. Как, кстати, и круппы. Да и обеспеченные русские до революции предпочитали лечиться в Германии. Как тот же генерал Брусилов. Но Отечество они всё же любили больше и возвращались домой.

Одним из столпов психологии и медицины прошлого был дрезденский доктор Мейнерт, который провёл ряд исследований. А они актуальны и будут актуальны для человечества всегда. Цель исследований — как вы докатились до 90-100-летнего возраста. Ведь речь шла не о кавказских старожилах, вскормленных "хванчкарой" и шашлыком, а о самых упёртых европейцах. А это немцы. Сейчас всё это, конечно, кануло в лету. Там, как и у нас, традиции забыты, а ислам всё больше оттирает христиан на обочину истории.

Мейнерт, затратив годы на свои исследования, установил старейших по возрасту саксонцев. Отрадно, что ему на помощь пришло правительство. Интернета тогда не было, как и госуслуг, и стариков надо было ещё искать. И вот функционеры по карточкам нашли более ста старожилов. Но, как я уже отмечал, ответы стариков весьма актуальны и для наших современников. В числе долгожителей оказалось более 30 мужчин, все когда-то женатые, и более 50 женщин, в основном тоже замужние.

Ответы на опросники чаще давали домашние врачи. Это и понятно. Сегодня от тех, кому за пятьдесят, уже несёт маразмом. Интересно, что по вероисповеданию среди старожилов оказались пара иудеев, семь католиков, остальные протестанты. Наших, понятно, в то время ещё не было.

Важным оказалось и то, что у стариков и родители были долгожители. Типичен был такой случай. Один 90-летний старик был самым младшим в семье — девятым по счёту. Когда он родился, его отцу, дожившему до ста лет, было восемьдесят. Но и давно уже немолодая мама долго кормила его грудным молоком.

Многодетная семья — залог долголетия

Большинство попавших под исследование стриков были среднего роста. Понятно, что сегодня даже японцы и китайцы за столетие неплохо подросли. По цвету волос немцы были в основном блондины с хорошей когда-то шевелюрой. В ходе исследований они практически все растеряли зубы, но имели твёрдое нёбо. Что опровергало утверждение другого немецкого ученого Гуфланда — мол, потеря зубов вызывает проблемы с пищеварением и приводит к преждевременной смерти.

Чаще всего старцы читали без очков (близорукость и дальнозоркость, у кого как), хотя слух у многих был нормальным, но большинство были всё же глухи. Понятно, одни двигаются, другие нет. Одни ещё ухаживали за розами, другие предпочитали лежать на диване. Но внимательное отношение к своему капиталу было бронебойным. Так, один из древних стариков продолжал самостоятельно резать ценные бумаги (ваучеры, акции, ценные письма). Он это мотивировал весьма справедливо: "Если я выпущу управление своим состоянием из моих рук, а мои дети умрут, то это для меня будет большим затруднением по жизни". Так что, чтобы не заморачиваться со своими капиталами в ценных бумагах, храните деньги в трёхлитровых банках. Шучу…

Чтобы дожить до глубокой старости утверждалось, что спать надо по восемь-девять часов.

Доктор Мейнерт также отмечал, что для долголетия важное значение имеет и ваш темперамент. Из стариков только пятеро оказались уж очень серьёзными по жизни. Все остальные были весёлого нрава. А некоторые ещё в юности были отчаянными оторвами.

Немаловажно, что среди немецких старожилов практически не было бедняков. Последние во все времена умирали намного раньше обеспеченных. Такова капиталистическая жизнь. Если не хуже. К тому же, как отмечал Мейнерт, за некоторыми был очень хороший уход слуг и сиделок, что стоит немалых средств.

И, вероятно, очень важное условие для нашего долголетия. В семье должно быть несколько детей. Среди исследуемых стариков лишь трое оказались единственными детьми в семье. Причём именно эти трое оказались самыми проблематичными. Один отказался отвечать на любые вопросы, другая, помещенная в дом для престарелых, как и старая балерина, оказались весьма сварливыми бабками.

Забавно, что доктор отметил нелюбовь стариков к своей гигиене. Большинство не любило полоскаться в воде, а принятие ванны было для них событием. Да и воздух в их комнате, который отнюдь не "шанель", они принимали спокойно. Их это не тревожило. Зато у них всегда были хороший аппетит и неплохое пищеварение. Многие предпочитали растительную пищу и сладкое. Также некоторые были неравнодушны и к алкоголю, по утверждению Мейнерта. Впрочем приведённые цифры немецкого доктора, ввели меня в ступор. Да это же дневная норма русского старика.

Надеюсь, в постсоветской России найдётся ещё человек сто, кому за восемьдесят. Если есть те, кто уже не работает. Так вот, именно им доктор Мейнерт всё время напоминал бы, берегитесь курения, эта пагуба очень плохо влияет на систему сосудов. Ведь большинство людей пожилого возраста умирает не от старости, а от изношенности сосудов. Даже старикам надо помнить: главное — сохранить здоровым своё сердце.