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Илья Панфёров

Кефир: Друг ЖКТ или враг?

2:56
Здоровье

Свежий кефир — настоящий подарок природы, обогащенный питательными веществами и пробиотиками, способствующими пищеварению и здоровью кишечника.

Кефир: Друг ЖКТ или враг?
Фото: "kefir" by secretlondon123 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В сравнении с йогуртом, многие отдают предпочтение именно этому напитку, ведь он приносит ощутимую пользу организму.

Кефир и проблемы ЖКТ: Будьте бдительны!

Однако следует помнить, что кефир — это не всегда безопасный выбор, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Согласно словам Елены Соломатиной, употребление кефира требует осторожности, особенно с возрастом.

Эволюция кефира: От "молодого" к "старому"

Этот молочный напиток, обладающий множеством полезных свойств, может стать опасным, когда он "созревает". По словам экспертов, свежий "молодой" кефир обладает нежным вкусом и даже подходит для детей. Однако по мере времени бактерии внутри кефира начинают производить все больше сахаров и кислот, превращая напиток во что-то более кислое и даже агрессивное.

Кефир: Друг желудка или враг?

Для людей с проблемами ЖКТ, особенно страдающих от гастрита, язвы или панкреатита, кефир может стать вызывающим раздражение продуктом.

Более того, наличие этанола — алкоголя, который образуется в кефире со временем, делает его нежелательным для употребления водителями непосредственно перед вождением.

Будьте внимательны к сроку годности

Каждый из нас хочет извлечь максимум пользы из продуктов, которые мы употребляем. Однако стоит помнить, что даже такой полезный напиток, как кефир, имеет свой срок годности. С возрастом он становится менее дружелюбным к ЖКТ и организму в целом.

Подводя итоги: Кефир — друг или враг?

Итак, кефир — это действительно богатый источник многих питательных веществ, которые благоприятно влияют на здоровье. Однако, учитывая его эволюцию со временем, необходимо быть внимательным и осторожным при его употреблении. Особенно важно помнить ограничения для людей с проблемами ЖКТ и водителей.

Богатый состав кефира

Чашка обезжиренного кефира — настоящий кладезь питательных веществ. Она предоставляет организму следующие элементы:

  • Белок: 9 граммов
  • Витамин B12: 29% от суточной нормы
  • Витамин B2 (Рибофлавин): 25% от суточной нормы
  • Витамин D: 12% от суточной нормы
  • Кальций: 24% от суточной нормы
  • Магний: 7% от суточной нормы
  • Фосфор: 20% от суточной нормы

Кроме того, кефир содержит около 104 ккал, 11.6 грамма углеводов и 2-3 грамма жира, в зависимости от вида молока.

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Когда нельзя пить кефир? Названо самое лучшее время для того, чтобы выпить кефир
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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