Кефир: Друг ЖКТ или враг?

Свежий кефир — настоящий подарок природы, обогащенный питательными веществами и пробиотиками, способствующими пищеварению и здоровью кишечника.
В сравнении с йогуртом, многие отдают предпочтение именно этому напитку, ведь он приносит ощутимую пользу организму.
Однако следует помнить, что кефир — это не всегда безопасный выбор, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Согласно словам Елены Соломатиной, употребление кефира требует осторожности, особенно с возрастом.
Этот молочный напиток, обладающий множеством полезных свойств, может стать опасным, когда он "созревает". По словам экспертов, свежий "молодой" кефир обладает нежным вкусом и даже подходит для детей. Однако по мере времени бактерии внутри кефира начинают производить все больше сахаров и кислот, превращая напиток во что-то более кислое и даже агрессивное.
Для людей с проблемами ЖКТ, особенно страдающих от гастрита, язвы или панкреатита, кефир может стать вызывающим раздражение продуктом.
Более того, наличие этанола — алкоголя, который образуется в кефире со временем, делает его нежелательным для употребления водителями непосредственно перед вождением.
Каждый из нас хочет извлечь максимум пользы из продуктов, которые мы употребляем. Однако стоит помнить, что даже такой полезный напиток, как кефир, имеет свой срок годности. С возрастом он становится менее дружелюбным к ЖКТ и организму в целом.
Итак, кефир — это действительно богатый источник многих питательных веществ, которые благоприятно влияют на здоровье. Однако, учитывая его эволюцию со временем, необходимо быть внимательным и осторожным при его употреблении. Особенно важно помнить ограничения для людей с проблемами ЖКТ и водителей.
Чашка обезжиренного кефира — настоящий кладезь питательных веществ. Она предоставляет организму следующие элементы:
Кроме того, кефир содержит около 104 ккал, 11.6 грамма углеводов и 2-3 грамма жира, в зависимости от вида молока.
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