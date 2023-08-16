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Илья Панфёров

Британский стоматолог Паял Бхалла рассказала о том, как надо чистить зубы

Здоровье

Уход за зубами включает в себя не только регулярную чистку два раза в день, напоминают ведущие стоматологи. Британский стоматолог Паял Бхалла рассказал The Sun о некоторых распространённых ошибках, которые пациенты совершают при чистке зубов.

Британский стоматолог Паял Бхалла рассказала о том, как надо чистить зубы
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Недостаточное время

Каждый из нас знает, что стоит уделять две минуты чистке зубов два раза в день, используя при этом и зубную нить.

"Безусловно, утром все мы спешим, но важно уделить время уходу за полостью рта. Часто люди чистят зубы всего 30 секунд, что явно недостаточно. Две минуты обычно считаются оптимальным временем для эффективной чистки каждого зуба, удаления налёта и остатков пищи", — советует эксперт.

Чистка языка

Уделите внимание не только зубам, но и языку — это важно для поддержания здоровья рта и борьбы с неприятным запахом. Поверхность языка покрыта мельчайшими бугорками, между которыми могут скапливаться бактерии и пищевые остатки, придавая языку беловатый вид. Эти отложения могут стать источником неприятного запаха изо рта.

"После чистки зубов не забудьте протереть язык щеткой, чтобы удалить накопившуюся грязь. Вы также можете использовать жидкость для полоскания рта — это поможет очистить всю полость рта, включая язык, и уничтожить остатки бактерий и налёта", — подчеркивает стоматолог.

Сила чистки

При чистке зубов не стоит сильно давить на щетку, советует врач.

"Многие думают, что нужно приложить много усилий, чтобы избавиться от налёта, но важнее правильное движение, а не сила давления. Не забывайте, что чрезмерная жёсткость может повредить зубную эмаль, вызвать ее истирание, а также спровоцировать чувствительность и проблемы с деснами. Очень жёсткая чистка может даже вызвать кровотечение десен", — предупреждает специалист.

Чрезмерное давление при чистке может привести к повреждению эмали, чувствительности зубов и даже потере цвета зубов. Для правильной чистки используйте небольшие круговые движения сверху, сзади и спереди. Также не забывайте о деснах.

Разнообразие в чистке

По мнению Бхалла, при чистке зубов стоит менять область рта, с которой начинаете каждый раз.

"Если вы всегда следуете одной и той же последовательности — например, начинаете с верхних левых зубов и заканчиваете нижними правыми, — это может привести к недостаточной чистке определённых участков. Чтобы избежать этого, меняйте порядок чистки. Это может потребовать некоторого времени, но таким образом вы сможете обеспечить равномерную чистку всей полости рта", — советует эксперт.

Регулярная смена щетки

Помните о том, что зубную щетку следует менять каждые три месяца.

"Если вы используете электрическую щетку, не забывайте менять насадку так же регулярно. Это не только гигиенично, но и эффективность чистки снижается со временем. Если щетина потеряла форму, это явный сигнал к приобретению новой щётки", — завершает врач.

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Чистка зубов ©
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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