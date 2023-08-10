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Илья Панфёров

Как правильно выбирать продукты в супермаркете

4:32
Здоровье

Среди такого большого количества искусных маркетологов иногда сложно отличить действительно полезные продукты от "фальшивых" или вредных.

Как правильно выбирать продукты в супермаркете
Фото: pixabay.com

Будьте бдительны, большинство продуктов, которые вы покупаете в супермаркетах, могут быть подделками и представлять серьезную угрозу для вашего здоровья.

Ключ к тому, чтобы на свою сторону повернуть шансы на пользу питания, когда вы посещаете супермаркет, — это не поддаваться соблазну красивой упаковки и ярких слоганов. Вместо этого научитесь читать между строк на этикетках.

И хотя мы не призываем вас следить за содержимым своей корзины для покупок, вот список из 9 пунктов, которые стоит исключить из вашего следующего списка продуктов в магазине, и что следует включить вместо них, если вы действительно хотите оставаться на пике игры в здоровом питании.

Хлеб из цельных зёрен / цельная пшеница

Покупной хлеб из цельных зерен часто содержит просто зерна и добавки, смешанные в белом хлебе из рафинированной муки.

Хлеб, который продают на полках, часто является источником добавленных (не натуральных) волокон, рафинированных зерён, натрия и искусственных консервантов. В большинстве случаев вы просто получаете несколько зёрен, добавленных в обычный рафинированный белый хлеб. Приглядитесь к списку ингредиентов, и вы также обнаружите, что кусок хлеба из цельной пшеницы содержит хорошую порцию патоки и сиропа из кукурузы с высоким содержанием фруктозы — очень плохой выбор для тех, кто хочет улучшить свою диету.

Выберите вместо этого как лучший вариант буханку хлеба из проросших зерен из морозильного отдела. Хотя он заморожен, он никогда не подвергался рафинированию, на самом деле состоит из цельных зерен и полностью лишен рафинированной муки. Или, что ещё лучше, вообще откажитесь от хлеба и наслаждайтесь цельными зернами, выбрав ячмень, киноа, коричневый рис или овсянку на воде.

Отцеженное арахисовое масло

Отцеженное арахисовое масло часто полно лишнего сахара, что особенно вредно для тех, кто следит за весом.

Тем, кто следит за весом, стоит быть бдительными. Когда компании удаляют из арахисового масла жир, который, кстати, абсолютно натуральный, они заменяют его искусственными добавками, чтобы придать еде вкус. В данном случае это несколько порций лишнего сахара. Забудьте о разрушении ваших решений о потере веса, это вызовет совершенно другой набор осложнений, таких как диабет.

Выберите вместо этого просто обычное арахисовое масло. Содержание жира на самом деле является "полезным" типом — тем, который очень полезен для вашего сердца. К тому же вы получите много пищевых волокон без искусственной сладости.

Ароматизированный нежирный йогурт

Выбор ароматизированного нежирного йогурта лишает вашу диету полезных жиров и добавляет лишний сахар.

Йогурт полезен, но только до тех пор, пока компании не начинают добавлять в него искусственные красители и ароматизаторы, чтобы привлечь больше покупателей.

Ароматизированные разновидности йогурта, такие как миндальный и кокосовый, содержат искусственные подсластители, которые содержат больше сахара, чем порция мороженого.

Пропускание полезных жиров в йогурте на самом деле может привести к набору веса. Полезные жиры делают ваш желудок полным, потому что они дольше перевариваются.

Выбирая ароматизированный нежирный йогурт, вы фактически убираете жир из молочных продуктов и добавляете избыточный сахар. Это делает ваш йогурт далеко не умным диетическим выбором, потому что это только вызовет колебания уровня сахара в крови и заставит вас объедаться нездоровой едой позже в течение дня.

Что лучше вместо этого

Йогурт в своей чистейшей форме — отличный источник кальция, полезных пробиотиков и белка. Поэтому более разумно выбирать нежирные или полножирные разновидности йогурта. Специалисты по питанию согласны, что оба варианта являются здоровыми. Приправьте его фруктами, щепоткой корицы или даже несколькими каплями меда. Таким образом, вы контролируете сладость и калории. 

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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