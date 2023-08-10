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Илья Панфёров

Красный рис как естественный способ снижения холестерина

4:07
Здоровье

Снижение уровня холестерина — актуальная проблема, которая волнует многих.

Красный рис как естественный способ снижения холестерина
Фото: pixabay.com

И, хотя в китайской кухне и традиционной медицине красный рис использовался уже веками, наибольший интерес он привлек в последние десятилетия благодаря своей способности снижать холестерин.

Если у вас есть проблемы с высоким уровнем холестерина или гиперлипидемией, красный рис может стать естественной альтернативой статинам, имеющей потенциал улучшить ваш липидный профиль. Но стоит ли им пользоваться?

Происхождение и использование

Красный рис получается путем брожения дрожжей Monascus purpureus на рисе. В разных странах его называют по-разному: в Китае — "хонг ку", в Японии и Китае — "анг кхак", в Японии — "бени коу", "рэд коу" или просто "коу", а в Соединенных Штатах — "красная плесень" или "красный рис".

Польза красного риса

Исследования показывают, что уровень холестерина в крови у людей с гиперлипидемией уменьшается при употреблении красного риса. За 2 месяца участники, принимавшие его ежедневно, заметили снижение общего уровня холестерина на 22,7% и уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) на 30,9%.

В другом исследовании ученым удалось доказать, что у здоровых добровольцев с гиперлипидемией, которые не принимали липидоснижающие препараты, уровень ЛПНП и общий уровень холестерина значительно снизились после 8 недельного приема красного риса в дозе 2,4 г.

Уровни холестерина высокой плотности (ЛПВП) остались неизменными.

Монаколин К и его схожесть с ловастатином

Красный рис содержит биоактивное вещество, известное как монаколины. Из них особенно выделяется монаколин К, который химически идентичен статиновому препарату ловастатину. Подобно ловастатину, этот монаколин также способствует снижению уровня холестерина в организме.

Европейская служба по безопасности пищи подтверждает, что препараты на основе красного риса, содержащие 10 мг или больше монаколина К, способствуют нормализации уровней холестерина в крови.

Прочие питательные вещества в красном рисе, снижающие холестерин

Помимо монаколинов, красный рис также содержит изофлавоны, фитостеролы и несахаристые жирные кислоты.

Все это также может оказывать влияние на снижение холестерина. Исследователи отмечают, что количество монаколина в красном рисе ниже, чем в статиновых препаратах, но эффект сравним.

Например, в среднем на 5 мг красного риса приходится 0,2% монаколина К. В то время как дозы рецептурных статиновых препаратов, таких как ловастатин, составляют 20-40 мг. Это свидетельствует о возможности благоприятного воздействия других веществ на уровень холестерина.

К тому же красный рис содержит стеролы растительного происхождения, такие как бета-ситостерол и кампестерол, которые регулируют поглощение холестерина в кишечнике. Также в его состав входят волокна, магний и витамины группы В, такие как ниацин, способствующие снижению уровня липидов в крови.

Красный рис — альтернатива для непереносимости статинов

Препараты статинов иногда вызывают побочные эффекты, такие как слабость или мышечная боль. Это может серьезно повлиять на жизнь некоторых людей и затруднить постоянный прием статинов. Исследования, проведенные Национальным центром по альтернативной и интегративной медицине, показали, что прием красного риса не вызывал аналогичных проблем для данной группы людей.

Иными словами, это может стать хорошей надеждой для тех, кто не переносит обычные статиновые препараты.

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КРАСНЫЙ РИС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СОСУДОВ. ПЛОВ ИЗ КРАСНОГО РИСА. ПП РЕЦЕПТЫ ОТ КАРДИОЛОГА. КАРДИОПИТАНИЕ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы здоровье
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