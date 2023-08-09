Витамин К: разновидности, источники и роль в организме

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин К известен многим как необходимый элемент для свертываемости крови, но немногие знают, что это не один отдельный питательный элемент — это группа растворимых в жирах витаминов.

Фото: yavtope.ru

Самые распространенные виды витамина К, встречающиеся в человеческой диете:

Витамин К1 и Витамин К2

Взрослым мужчинам требуется 120 мкг витамина К, а женщинам — 90 мкг в день, даже во время беременности или грудного вскармливания.

Для витамина K1 и K2 не установлены индивидуальные рекомендованные или достаточные уровни потребления.

Недостаток витамина К может вызвать избыточное кровотечение из ран, десен, пищеварительного тракта или носа, а также обильные менструации и потерю плотности костей.

Разновидности Витамина К

Витамин К1 (Филлохинон)

K1, или филлохинон, является естественной формой витамина К, составляющей 75-90% всего потребляемого человеком витамина К.

Витамин К2 (Менакиноны)

Витамин К2 представляет собой группу химических соединений, известных как менакиноны или МК, включая МК-4 до МК-13, в зависимости от длины изопреноидной боковой цепи. Наиболее известные из них — МК-4 и МК-7.

Каждая из этих разновидностей играет важную роль в нескольких критических функциях организма.

Источники витаминов К1 и К2

Витамин К1 в растительных продуктах

Витамин К1 находится в овощах, зелени и растительных маслах. Чем зеленее овощи, тем больше в них содержится витамина К1. Фрукты и кожура овощей также богаты этим витамином.

Витамин К2 в животных продуктах и ферментированных продуктах

Источники витамина К2 включают животные продукты, такие как мясо травоядных животных, мясные деликатесы, молочные продукты (непастеризованные) и яйца, а также ферментированные продукты, такие как сыр, квашеная капуста, мисо и кимчи.

Однако не все разновидности витамина K2 содержатся в одном источнике или в большом количестве.

Усвоение витаминов К1 и К2

Витамин К2 лучше усваивается и циркулирует в организме, чем витамин К1.

Уровень выгоды, полученной из определенного питательного элемента, зависит не только от количества его потребления, но и от его биодоступности — то есть от того, насколько хорошо питательный элемент усваивается и как долго он остается в циркуляции.

Витамин К играет важную роль в множестве функций организма, начиная от свертываемости крови до поддержания здоровья костей.

Правильное питание, включающее разнообразные источники витамина К1 и К2, может помочь поддержать ваше общее здоровье и благополучие.

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