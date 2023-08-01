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Даниил Полоников

Стало известно, почему нельзя втягивать живот

4:44
Здоровье

У многих людей из-за неуверенности в своей внешности вырабатывается привычка регулярно втягивать живот. Экспертам и медикам давно известно, что определенные эмоциональные состояния и стресс могут вызывать дисбаланс в мышцах брюшного пресса. Постоянное втягивание живота может привести к развитию так называемого "синдрома песочных часов".

Стало известно, почему нельзя втягивать живот
Фото: litora.jp

Под этим состоянием понимается патологическое изменение структуры брюшной стенки, приводящее к образованию заметной жировой складки в области середины живота. Помимо непривлекательного косметического эффекта, такое изменение негативно сказывается на состоянии внутренних органов и других частей тела. В этой статье мы рассмотрим четыре основные причины возникновения упомянутого синдрома и приведем эффективные способы его профилактики и лечения.

Понятие "синдрома песочных часов"

Синдром песочных часов" — это состояние, характеризующееся наличием заметных жировых отложений в области середины живота, напоминающих по форме песочные часы. Это явление возникает в основном под влиянием четырёх основных факторов:

1. Негативный образ тела

Одним из основных факторов, способствующих возникновению "синдрома песочных часов", является недостаток самопринятия и негативный образ тела. Люди, недовольные своим внешним видом, могут прибегать к постоянному втягиванию живота, пытаясь казаться стройнее. Однако такое постоянное сокращение мышц может привести к развитию жировых отложений, напоминающих песочные часы.

2. Эмоциональный дистресс

Эмоциональный стресс, тревога и другие психические расстройства также могут играть значительную роль в развитии "синдрома песочных часов". В периоды повышенного стресса организм выделяет кортизол — гормон стресса, который может влиять на распределение жира в области живота.

3. Сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни, лишенный регулярной физической активности, может способствовать слабости мышц брюшного пресса и накоплению жира в области живота. Недостаток движения может привести к снижению мышечного тонуса, что усложняет задачу поддержания плоского живота.

4. Неправильная осанка

Неправильная осанка, особенно в течение длительного времени, может оказывать давление на мышцы живота и приводить к их ослаблению. Со временем это может привести к образованию жировой складки, напоминающей песочные часы.

Профилактика и лечение "синдрома песочных часов"

Профилактика и лечение "синдрома песочных часов" включает в себя сочетание изменения образа жизни и целенаправленных упражнений, направленных на укрепление основных мышц. Вот несколько эффективных стратегий, которые помогут вам преодолеть это состояние:

1. Принять позитивный образ тела

Культивируйте позитивный образ тела и практикуйте самопринятие. Отмечайте уникальность своего тела и концентрируйтесь на тех качествах, которые позволяют вам чувствовать себя уверенно и уверенно. Занятия, повышающие самооценку, могут уменьшить желание постоянно втягивать живот.

2. Включить физическую активность

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, такими как аэробика, йога и пилатес. Эти упражнения не только способствуют улучшению общего самочувствия, но и помогают укрепить основные мышцы, в том числе мышцы брюшного пресса. Главное — постоянство, поэтому старайтесь уделять физическим упражнениям не менее 30 минут в течение нескольких дней в неделю.

3. Улучшение осанки

Следите за своей осанкой в течение дня. Старайтесь стоять и сидеть прямо, выравнивая позвоночник. Эргономичные стул и рабочее место могут существенно улучшить осанку.

4. Борьба со стрессом

Найдите здоровые способы борьбы со стрессом и эмоциональными расстройствами. Медитация, упражнения на глубокое дыхание и отдых на природе помогут снизить уровень кортизола и положительно повлияют на общее состояние здоровья.

5. Соблюдать сбалансированную диету

Придерживайтесь сбалансированной диеты, включающей разнообразные продукты, богатые питательными веществами. Избегайте чрезмерного потребления обработанных продуктов и сахара, так как они могут способствовать увеличению массы тела и накоплению жира в брюшной полости.

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Опасно втягивать живот
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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