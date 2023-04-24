Изучайте астрономию, чтобы получить нужный пол ребёнка

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В разное время вопрос зачатия нужного вам пола интересовал не только родителей, но и учёных-медиков. Ведь нередко и они бывали в роли родителей. Правда, попытки разгадать тайну, окружающую произведение полов на свет, делались неоднократно, но всегда безуспешно. Не только у шарлатанов, но и у учёных мужей.

Мальчик или девочка на заказ

Одним их таких новаторов был немецкий профессор Шенк, который объявил, что нашёл способ зачатия ребенка нужного вам пола. Проведя ряд "научных" опытов, он попытался найти причины, влияющие на рождение мальчиков или девочек. По его мнению, пол ребёнка определяется количественным соотношением "кровяных шариков" в мужском и женском организме.

Эритроциты (красные кровяные тельца) — это наиболее многочисленный клеточный компонент крови. В красных кровяных тельцах содержится гемоглобин, который связывает кислород в лёгких и транспортирует его в ткани. Основная цель красных кровяных телец — обеспечивать нормальное снабжение кислородом тканей и органов. По его мнению, родитель, обладающий большим гемоглобином, и получит свой пол при рождении

Шенк здесь был не одинок. Когда-то его коллега из Франции Мантегаца Бертон высказал предположение, что на пол вашего ребёнка при зачатии влияет Луна. Известное нам светило, которое влияет и на капусту с морковкой. Неслучайно селяне сажают свои семена на грядку, наблюдая за фазами луны. На основании своих наблюдений Бертон уверял, что если женщина рожает мальчика во время полнолуния, а девочку — во время новолуния, то можете быть уверенным, что это отношение не изменится в течение всей продолжительности лунных периодов. Он говорил:

"Я видел, что некоторые матери до 5 или 6 раз производят один и тот же пол. И в этих случаях роды всегда приходились на одну и ту же четверть Луны".

Медик заявил, что здесь не может быть и речи о каком-то мистическом влиянии Луны в духе астрологов Средневековья. А его открытие может быть понято только в том смысле, что подобно тому, как фазы Луны отличаются постоянной периодичностью, такая же периодичность есть и у рождающихся мальчиков и девочек.

Приводилось и такое утверждение: у каждой матери есть свои особые месяцы. Если первый мальчик рождён в апреле, и к тому же месяцу ожидается второй ребёнок, то с определённой уверенностью можно сказать, что тоже родится ребёнок мужского пола. И также, если первая девочка родилась в феврале, то через год в этом же месяце появится на свет её сестра.

А если попробовать по-крокодильи

Не менее интересные ассоциации при заложении тайны пола связали с американским аллигатором. Было замечено, что самка крокодила, подыскивая место для кладки яиц, определяет пол потомства. Если в норе будет больше 33 градусов, то из яиц вылупятся только мальчики. А при пониженной температуре — появятся девочки.

Пол аллигаторов, как и многих видов крокодилов, определяется, в первую очередь, термочувствительным белком TRPV4, содержащимся в гонадах (половых железах) эмбрионов. При высокой температуре окружающей среды он открывает доступ в клетки ионам кальция, что в свою очередь активирует гены, которые обеспечивают развитие по мужскому типу — участки ДНК, кодирующие антимюллеров гормон, и ген Sox9. Биологи считают, что регуляция пола потомства позволяет крокодилам поддерживать оптимальное для выживания вида соотношение, когда на десять самок приходится один самец.

Хорошо известно, что у человека диспропорция числа мальчиков и девочек при рождении противоположная (103 к 100), а прямых способов повлиять на пол при зачатии не найдено. Не берём в расчёт стрессовые времена. Например, войну.

Напомним здесь об изысканиях группы учёных под руководством кембриджского генетика Стивена Орзака. После ряда опытов, выяснилось, что при искусственном оплодотворении мальчиков и девочек зачинается поровну, а эмбрионы женского пола так же часто гибнут в период внутриутробного развития.

Мальчики умирают в первые недели беременности и на сроке 28-35 недель, для девочек чаще оказывается фатальным второй триместр беременности. Орзак думает, что эти результаты можно перенести и на оплодотворение естественным путём, что опровергает теорию о выносливости женских эмбрионов.

Многие способы получения нужного пола ребёнка чаще не имеют под собой никакой научной основы. Но и сама наука здесь не преуспела. Поэтому будущим родителям, которые стремятся "получить" мальчика или девочку, надо знать главное — дочь или сын, прежде всего, должны родиться здоровыми.

Не будем уповать на диеты или на особенную технику зачатия. Но недавно опять обратили внимание на "лунный" календарь. Правда, оговаривая при этом и возраст мамы. Что будем сажать, морковку или капустку. "Мужскими" теперь считаются месяцы с ноября по январь. А "женскими" — с мая по июль. И часто рождение мальчиков выпадает у 18-летних мам. А с возрастом всё чаще на свет появляются девочки. Потом гендерные шансы уравниваются. А кому за 40-50 лет — ожидайте мальчиков.

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