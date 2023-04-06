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Сергей Лебедев

Прокажённых называли "живыми мертвецами"

5:33
Здоровье

В последние годы мир застращали ковидом. А тут ещё вспомнили про когда-то позабытый ящур, свиную чуму и о других болячках, от чего наше настроение не повышается. Но есть и более страшная болезнь, история которой насчитывает тысячелетия.

Прокажённых называли "живыми мертвецами"

"Львиное лицо" — пора обращаться к врачу

Проказа, существовавшая уже в глубокой древности, принадлежит к числу тех страшных болезней, против которой у медицины нет приёмов. С ней может соревноваться только онкология.

В течение тысячелетий проказа неизлечима. Также мы ничего не сумели изобрести, чтобы уменьшить или сократить страдания прокажённого. Даже соприкоснувшись с такими эпидемиями, как холера или чума, человек всегда пасовал перед проказой.

Как описывал эту многовековую чуму "Вестник российского общества "Красного креста", проказа обычно начинается обычным недомоганием и появлением сыпи медно-красного цвета. Вскоре здесь появляются бугорки и язвы, имеющие вид коры буровато-чёрного цвета. Язвы начинают разрушать тело, нос, глаза. А медное окрашивание лица, опухлость и утолщение щёк, носа, ушей, выпадение бровей, ресниц, придают лицу человека нечто львиное. Эти симптомы достигают своего развития через полгода. А дальше — больше.

Могут за короткое время "отлетать" пальцы рук, ног, даже голени. То же самое происходит и с лицом. А это, в первую очередь, глаза, носоглотка. Страшно, что при определённом уходе больные проказой могут прожить продолжительное время. Организм человека могуч, если мы его не испортим сами.

В России, как и во всём мире, к прокажённым было однозначное отношение — их не должно быть рядом с нами. И это не только нежелание видеть рядом страшно больных, но и боязнь заразиться. Хотя медики до сих пор не могут определиться с заразностью этой болезни. У нас прокажённые, чаще всего, встречались в отдалённых регионах. В Якутии до революции им отводили дома. Причём, сами якуты даже отказывались говорить с больными, а рыбу, которую вылавливали прокажённые, они также считали больной.

Но удивляться этому не стоит. Современные лепрозории для прокажённых также строятся в отдалённых местах или островах, которые люди обычно стараются избегать. Но это наследие времён. Такое, на первый взгляд, жестокое и не гуманное отношение к больным выработалось веками. К таким средствам прибегали и в Европе, где считали проказу занесённой болезнью из Египта и Иудеи в годы крестовых походов. Хотя, как обычно, европейцы кривили душой. Уже первые законы по изоляции прокажённых были приняты во Франции в IX веке. Тогда же появились и первые лепрозории для больных. Вскоре подобные гетто появляются в Италии, Испании, Англии, Нидерландах, Норвегии и Швейцарии.

В России всегда милосердно относились к больным

В России проказа известна давно, как и в Европе. Считается, что она была завезена к нам ещё в XIII веке немецкими поселенцами из Прибалтики. А уже в XVIII веке эта болезнь проявилась на южных окраинах России с появлением мусульманского населения с Востока.

Прокажённые в России не были так обделены, как на Западе. Их избегали, чурались, но близкие и родственники безропотно несли свой крест, ухаживая за больными, поэтому, как утверждали медики, они и могли подцепить эту заразу. Может быть, поэтому у нас и не было лепрозориев, специальных приютов, как и опыта обращения с больными. В дореволюционной России такие больные в Средней Азии спокойно разгуливали по кишлакам и городским улицам. Даже на территории Войска Донского прокажённые не имели статуса отверженных.

Насущная проблема изолирования больных как-то решалась. В российской Финляндии строятся несколько лепрозориев, появляются они и в Петербургской губернии. Царь Александр II даже выделил 10 тысяч рублей на один такой приют в Ямбургском уезде. Позже появляется лепрозорий и в Якутске.

Понятно, что это не эпидемия той же холеры и нам неизвестен (по крайней мере, власть ничего не говорит о проказе) прогресс этой страшной болезни, но ещё в начале прошлого века специалисты отмечали, что число прокажённых увеличивается. И с каждым годом растёт число "живых мертвецов". Впрочем, в открытых источниках утверждается, что, начиная с 2000 года, заболевание проказой ликвидировано в глобальных масштабах (достигнут показатель распространённости менее одного случая заболевания на 10000 человек).

На начало 2020 года в Российской Федерации состояло на учёте 202 больных лепрой, более 60 процентов из которых — жители Астраханской области.

Не будем говорить о достоверности этой информации, когда вновь появляются информации о "прогрессе" в новой России сифилиса, туберкулёза и прочей гадости, о которой мы десятки лет назад уже забыли.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы россия болезни история медицина астраханская область
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