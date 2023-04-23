Ходьба — отличный вариант тренировки, который может помочь вам похудеть и оставаться здоровым.
Проводились исследования в ходе которых было выявлено, что вы должны проходить не менее 10 000 шагов в день, чтобы оставаться здоровым. Однако, если вы хотите похудеть с помощью ходьбы, вам может потребоваться увеличить это число. Количество шагов, которые вам нужно проходить ежедневно, чтобы похудеть, зависит от вашей диеты и другой активности.
Чтобы похудеть при ходьбе, нужно ходить в умеренном темпе по 30 и более минут не менее пяти дней в неделю. Тем не менее, ходьба в течение более длительных периодов времени с большей интенсивностью может привести к лучшим результатам.
Ходьба — один из самых простых способов добавить активности в свой день. При ходьбе для похудения все, что вам нужно, это удобная обувь и одежда и безопасное и удобное место для ходьбы. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать ходьбу регулярной частью вашего распорядка дня:
Добавление большего количества прогулок в свой распорядок дня — отличный способ повысить физическую активность. Но при ходьбе для похудения вам, возможно, придется сделать шаг вперед, чтобы достичь своих целей в фитнесе. После получения разрешения от врача попробуйте одну или все из этих тренировок по ходьбе, чтобы ваши прогулки были интересными и эффективными:
Ходьба на беговой дорожке: с тренировкой ходьбы на беговой дорожке вам никогда не придется беспокоиться о погоде, которая испортит ваши тренировки. Запланируйте 30-минутную тренировку. Во-первых, начните с того, что стоит уменьшить наклон до 0% и темп до 5 км в час в течение 2 минут, чтобы восстановиться. Увеличьте наклон до 5% и темп до 6 км в час в течение 5 минут, а затем восстановитесь в течение 2 минут.
Повторяйте эту схему, увеличивая наклон на 2% и поддерживая темп на уровне 6 км в час для каждого интервала. Как только вы достигнете наклона в 15%, начните снижать наклон на 2% и поддерживать темп на уровне 5 км в час для каждого интервала. Закончите 5-минутной заминкой на скорости 2 км в час и без наклона.
Тренировки с интервальной ходьбой могут помочь увеличить интенсивность ваших прогулок и помочь вам сжечь больше калорий за меньшее время. Начните с 5-минутной разминки в умеренном темпе.
Затем идите так быстро, как можете, в течение 1 минуты, затем идите медленнее 2 минуты, чтобы восстановиться. Повторите эту схему 5 раз.
Для следующего интервала идите так быстро, как может 2 минуты , затем отдыхайте также, 2 минуты. Повторите эту схему 4 раза.
Наконец, идите так быстро, как можете, в течение 3 минут, затем восстанавливайтесь 3 минуты. Повторите эту схему 3 раза. Закончите 5-минутной заминкой в умеренном темпе.
Чтобы сделать прогулки более приятными, пробуйте разные маршруты, слушайте музыку или гуляйте с друзьями. С правильным мышлением и приверженностью вы можете сделать ходьбу регулярной частью своего образа жизни и достичь своих целей по снижению веса, улучшая при этом общее состояние здоровья и самочувствие.
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