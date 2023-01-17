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Александр Приходько

Отечественные разработки – подспорье врачей для здоровья москвичей

Здоровье

ИИ на страже здоровья москвичей: около 40 отечественных разработок успешно работают в системе здравоохранения столицы

Отечественные разработки – подспорье врачей для здоровья москвичей

Научно-технический прогресс не стоит на месте и Москва, как самый передовой российский город, идет в ногу с ним. Так, новейшие техники и технологии затронули, пожалуй, все сферы жизни горожан. Система здравоохранения — не исключение. Искусственный интеллект уже давно помогает столичным врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, а с начала 2022 года число сервисов на основе нейросетей увеличилось почти вдвое. Примечательно, что 90% из них являются отечественными разработками.

О том, как Москва одной из первых среди мировых мегаполисов стала внедрять сервисы на базе ИИ в практическое здравоохранение, рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

"Мы сразу взяли курс не на импортозамещение, а на импортоопережение: в области искусственного интеллекта для медицины создаются не аналоги зарубежных технологий, а уникальные отечественные ИТ-решения. Были созданы условия для здоровой конкуренции разработчиков и постоянного совершенствования алгоритмов на основе обратной связи от столичных врачей и экспертов. Прозрачная методология тестирования и апробации нейросетей, инфраструктура организационной и финансовой поддержки позволили сформировать в России рынок решений на основе искусственного интеллекта в лучевой диагностике", — отметил он.

По словам Тырова, умные алгоритмы на сегодняшний день помогают медикам в поиске заболеваний уже по 17 направлениям. Их число будет и дальше расти. ИИ способен заметить мельчайшее отклонение от нормы, которое может не подметить человеческий глаз, а также подсвечивают те области, на которые врачу следует обратить особое внимание. Причем в Москве это не дополнительная привилегия, а то, что доступно любому местному жителю, если у него есть полис обязательного медстрахования.

Еще одна уникальная отечественная разработка тоже применяется в медицинской сфере, хотя и относится к ней опосредованно. Речь об индивидуальных лечебных рационах. Идея возникла в период распространения пандемии COVID-19, когда появилась острая необходимость минимизировать контакты между людьми.

"Организация питания в пандемию — один из самых сложных вопросов. Раньше мы готовили на пищеблоке, уже несколько лет эта услуга у нас на аутсорсе. Но эпидемиологи были категорически против приготовления еды в больнице, потому что это подразумевает наличие вентиляции. В связи с эпидемиологическими требованиями вентиляцию пришлось полностью вывести из процесса. Мы имели дело с новой, очень опасной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Поэтому было принято решение перейти на "индивидуальные лечебные рационы". Их разработали специалисты компании "АВК", — ранее рассказывала замглавврача по лечебной работе городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова, Оксана Шапсигова.

В случае с индивидуальными лечебными рационами поднос со сбалансированным, правильным питанием стали приносить пациентам прямо в палату. Каждое блюдо упаковано в специальной безопасной среде, промаркировано, описан состав и срок годности. Передача готовки на аутсорс не только снизила нагрузку на медицинское звено, но и стала определенным прорывом: еда стала не просто едой, а одним из элементов, который в общей структуре направлен на выздоровление пациентов. Меню для таких рационов разработано ведущими диетологами и нутрициологами страны, а готовку на себя взяли профессиональные повара комбинатов питания. Такой формат очень понравился и врачам, и самим больным, так что он прижился и в ряде медучреждений продолжают кормить по этой схеме. Например, в крупнейшем в России перинатальном центре на базе больницы №67 имени Ворохобова.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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