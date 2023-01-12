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Ирина Шлионская

Чтобы похудеть, надо есть рано и по расписанию

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Считается, что нельзя есть после 18-19 часов вечера. Во всяком случае, плотную пищу. Не так давно в журнале Cell Metabolism были опубликованы результаты нового исследования американских диетологов, которые решили проверить, действительно ли время приёмов пищи влияет на набор веса.

Чтобы похудеть, надо есть рано и по расписанию

Разница во времени

В ходе эксперимента 16 добровольцев разбили на две команды — "жаворонков" и "сов". Все участники должны были в течение определённого времени есть совершенно одинаковые продукты. Однако, пищу они принимали в разное время. При этом, испытуемые постоянно находились под жёстким контролем, так что съесть ничего лишнего или не в то время суток они просто не могли.

Если говорить о деталях, то добровольцам трижды в день предлагались наборы из одинаковых по размеру блюд. Но "жаворонки" завтракали через час после пробуждения (пробуждались они в разное время, но все — до 7 часов утра). Обедали они через 5 часов 10 минут после пробуждения, а ужинали — через 9 часов 20 минут после него. В последний раз они ели за 6 часов 40 минут до сна.

"Совы" (те, кто вставал в 7 утра или позже) вообще не завтракали. Кстати, многие люди утверждают, что по утрам у них отсутствует аппетит. Впервые они принимали пищу спустя 5 часов 10 минут после пробуждения. Получалось, если человек просыпался в 7 часов, ел он только в 12.10. Второй раз он принимал пищу через 9 часов 20 минут после подъёма, то есть в 16 часов 20 минут. Наконец, третий и последний приём пищи происходил через 13 часов 30 минут, то есть если считать с 7 утра, то в 20 часов 30 минут. Спать эти люди ложились через 2,5 часа после ужина, то есть в 23.00. Для тех, кто вставал позднее 7.00, время питания соответственно сдвигалось.

Риск ожирения

Выяснилось, что у членов второй группы чаще наблюдались проблемы с весом. Специалисты пришли к выводам, что поздние приёмы пищи приводят к следующим результатам:

  • в крови снижается уровень лептина (гормона сытости) и повышается уровень грелина (гормона голода), так что человеку сильнее хочется есть;
  • снижается расход энергии во время бодрствования;
  • снижается температура тела;
  • увеличивается активность генов, отвечающих за накопление липидов (жиров) и тормозящих липолиз (их распад).

Если человек постоянно ведёт такой образ жизни, то риски ожирения существенно повышаются.

Эффект аутофагии

В обоих случаях речь шла о так называемом интервальном питании. Суть его в том, что приёмы пищи в течение суток укладываются в достаточно короткое временное окно — около 9-10 часов. При этом, между ужином и завтраком очень большой перерыв — около 15 часов.

По мнению экспертов, вес должен снижаться за счёт аутофагии. Не получив пищи, организм начинает "поедать" собственные запасы. Но оказалось, что большого интервала между приёмами пищи недостаточно — важно, когда эту пищу принимать. Если люди ели поздно, то процесс аутофагии приостанавливался.

Диетологи рекомендуют ужинать за 6-7 часов до сна. Конечно, если вы ходите на работу или учитесь, соблюдать такой режим будет непросто. Но если у вас свободный график, то вполне можно поужинать в 18.00 и лечь спать в 00.00 или позднее.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета наука болезни здоровье исследование правильное питание
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