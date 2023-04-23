Физкультура не только отодвигает нашу старость, но и омолаживает

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Евгений Ачкасов, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета в беседе с журналистом Правды.Ру подробно ответил на вопросы о важности физических нагрузок для продления активного образа жизни вплоть до глубокой старости.

10 вопросов реабилитологу: Евгений Ачкасов

По его словам, «занимаясь физкультурой мы можем омолодить наш организм и замедлить процесс старения».

У людей, ведущих активный образ жизни, биологический возраст отстает на пять, а то и десять лет от фактического. Все это, конечно отрадно, но опасности начинающего физкультурника поджидают сразу на первом этапе тренировок. Это травмы голеностопов, суставов и позвоночника. Профессор рекомендует людям старшего возраста перед занятиями спортом, пройти обследование у врача и разработать индивидуальный комплекс упражнений, исходя из индивидуальных особенностях организма.

Евгений Ачкасов, говоря о пробежках, предупредил, что бегать не следует вдоль крупных трас и автодорог. Необходимо выбирать места с чистым воздухом – это парки, стадионы. Он подробно рассказал о технике «скандинавской ходьбы» с помощью палок. На своей кафедре с 90- х годов профессор проводит исследования влияние образа жизни на строение тела. Была замечена тревожная тенденция – у мужчин стали бедра шире, а плечи уже. У женщин наблюдается обратная картина – плечи у слабого пола стали шире, а бедра, напротив, уже. Такое строение тела опасно для женщин, так как делает процесс родов более тяжелым.

Мало кто знает, что в России возрождается советская система ГТО (Готов к Труду и Обороне). Приняты новые стандарты тренировок и система зачетов. Теперь все физкультурники делятся по возрастным категориям. Соответственно для каждой категории разработан свой комплекс упражнений, объем нагрузок и нормативы для сдачи зачетов.

По мнению нашего гостя, СМИ мало занимаются пропагандой спорта и здорового образа жизни. Совместно с профессором мы придумали лайфхак, помогающий объединять людей для совместного занятия спортом. Не только обо всем вышесказанном вы узнаете в эфире с профессором, но и многое другое, не менее интересное и эксклюзивное.

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