Врач Чуич: "Стрессы, соль и калорийная пища — главные провокаторы гипертонии"

Гипертоническая болезнь часто развивается постепенно, исподволь, с размытыми границами необратимых изменений, разрушая тело и неотвратимо приводя к фатальным осложнениям. Гипертоническую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика гипертонии является задачей первой необходимости. О методах профилактики гипертонии рассказала читателям Pravda.Ru врач-кардиолог медицинской клиники НАКФФ Наталья Чуич.

Гипертония: факторы риска

В развитии болезни и ее осложнений значимую роль, по мнению ученых, играют факторы риска, выявление и коррекция которых составляет основу профилактических мероприятий. Для профилактики развития заболевания наибольший интерес представляют так называемые модифицируемые факторы риска, поддающиеся как немедикаментозной, так и медикаментозной коррекции. Формирование важнейших модифицируемых факторов риска (хроническое психоэмоциональное напряжение, низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса тела, курение) связано с определенными семейными традициями. Сформировавшиеся модифицируемые факторы риска с раннего возраста определяют образ жизни человека и оказывают существенное влияние на развитие хронических болезней, в том числе артериальной гипертонии. Сочетание двух и более факторов риска приводит к значительному увеличению количества случаев внезапной смерти и инфаркта миокарда.

Профилактика гипертонии

Повышение стрессоустойчивости

Важнейшим фактором риска гипертонической болезни является длительное психоэмоциональное напряжение. Ссоры, конфликты, недостаточный сон, тревоги, ошибки и провалы, чрезмерные эмоциональные нагрузки — все это неизбежные атрибуты современной жизни. И не надейтесь избавиться от этого "букета" стрессорных факторов. Здоровый и физически крепкий и эмоционально устойчивый организм преодолеет и решит любые сложные проблемы. Но ведь повышенное артериальное давление не является "врагом" нашему организму, эволюционно повышение артериального давления помогало приспособиться к стрессовым условиям среды.

Испытывая чувство волнения и эмоционального напряжения, организм реагирует выбросом множества гормонов. Адреналин, норадреналин и кортизол приводят к учащению сердцебиения, повышению давления, увеличению скорости кровотока, росту уровня глюкозы в крови. Такие изменения приводят к улучшению кровоснабжения мозга и мышц, повышается концентрация внимания, сосредоточенность, увеличивается скорость реакции, а значит, человек становится максимально собранным и готовым противостоять любым психоэмоциональным и физическим нагрузкам.

Таким образом, с помощью стресса организм успешно адаптируется к нагрузкам, а затем возвращается к стабильному состоянию. Однако череда стрессовых воздействий не позволяет организму полноценно восстанавливаться, что приводит к хроническому повышению уровня стрессовых гормонов в крови, а эти гормоны в свою очередь способствуют поддержанию повышенного давления на протяжении долгого времени. В итоге происходит срыв адаптации, организм воспринимает постоянно повышенное давление нормой. Так сделан шаг к развитию гипертонической болезни. Можно этого избежать, ведь эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость тренируются, как и любые мышцы в нашем теле.

Уделяйте время хорошему отдыху и по возможности полноценному сну.

Дозированная физическая активность отлично "сжигает" гормоны стресса.

Уделяйте внимание построению межличностных взаимоотношений — это важный аспект в комплексе мер по повышению стрессоустойчивости.

Не накапливайте негатив, отрицательные эмоции вдвойне "ядовиты", если копить их в течение продолжительного времени.

Изучите свои сильные и слабые стороны, это позволит лучше понять, как повысить стрессоустойчивость и в каком направлении стоит поработать над собой, чтобы повысить самооценку.

Совершенствуйтесь, развивайте новые навыки, получайте новые знания, повышайте свою профессиональную квалификацию, это прямой путь для повышения самооценки и, как следствие, повышения стрессоустойчивости.

Задача не избегать стрессов, игнорировать очевидное, а адекватно их принимать, преодолевать, научиться переживать потери, быть готовым к любым потрясениям. Все наши потери содержат только частицу нас самих, однако это не мы сами. Ничего не потеряно, когда человек не теряет себя.

Физические упражнения

Любые физические упражнения способствуют повышению физической работоспособности и укрепляют нервную систему. Упражнения, направленные на тренировку выносливости (общеразвивающие, дыхательные упражнения, занятия на тренажерах, плавание, ходьба, бег, танцы), приводят к заметному антигипертензивному эффекту. В любом возрасте и с любыми заболеваниями можно найти соответствующий комплекс физических упражнений.

Ограничение калорийности рациона

Статистика показывает, что многие люди, имеющие повышенное артериальное давление, имеют также и избыточный вес. Если вес тела превышает рекомендуемый для пола/возраста (это можно узнать, рассчитав ИМТ — индекс массы тела), следует уменьшить калорийность суточного рациона питания. Прежде всего, необходимо ограничить потребление:

жирной, жареной пищи,

сладкого,

мучных изделий.

Стоит напомнить, что избыточный вес является фактором риска для целого ряда заболеваний. Поэтому снижение лишнего веса способствует не только нормализации артериального давления, но и укрепляет здоровье, улучшает общее качество жизни и эмоциональный фон.

Ограничение животных жиров

Уменьшение содержания в рационе животных жиров служит одновременно двум целям: снижению калорийности и профилактике атеросклероза, который, как известно, является одним из факторов риска неблагоприятного течения гипертонической болезни.

В ежедневном рационе рекомендуется ограничивать животные жиры и отдавать предпочтение обезжиренным продуктам, в том числе — молочным. Жареные котлеты, колбасы, сало, жирные сорта сыров, сметаны лучше постепенно убирать из рациона, одновременно добавляя к нему разнообразные свежие овощи и фрукты, растительное масло, рыбу. Таким образом можно поддерживать в норме уровень холестерина, вес, а также обогатить свой рацион калием, который очень полезен при гипертонии.

Ограничение соли

Повышенное содержание натрия в крови также увеличивает давление, поскольку сердце за одно сокращение выбрасывает больше крови, чем обычно. Количество поваренной соли следует ограничить до 5 г (1 чайная ложка) в день.

Нужно учитывать, что многие готовые продукты, такие как: копчености и соления, колбасные изделия, колбасы, сыр, консервы, майонез и другие соусы, — сами по себе содержат много соли. Поэтому регулярно употребляя их в пищу, можно уже превысить ежедневную норму соли. Поэтому очень полезно убрать солонку со стола и сформировать новую привычку не досаливать уже готовые блюда. Почувствуйте вкус хлеба, ведь он сам по себе достаточно соленый. Соль можно заменить пряными травами, чесноком или другими специями.

Отказ от вредных привычек

Привычка курить — сложная психосоматическая зависимость. Табачный дым содержит множество ингредиентов, оказывающих на здоровье человека негативное влияние. Регулярное табакокурение становится причиной развития ряда болезней. Больше всего страдает сердечно-сосудистая система. Никотин повышает давление у курильщика, оказывает токсическое воздействие на сердце, ухудшает его кровоснабжение и способствует развитию атеросклероза. Вещества, входящие в состав табачного дыма, вызывают спазм сосудов и активацию работы надпочечников, выбрасывающих в кровь большое количество гормонов стресса. Все указанные факторы ведут к повышению артериального давления, а со временем и формированию гипертонической болезни. Отказ от курения — абсолютно необходимая мера для профилактики гипертонической болезни.

Измерение артериального давления

Приобретайте привычку вести мониторинг артериального давления. Делайте это ежедневно или при плохом самочувствии, а полученные цифры записывайте, чтобы можно было показывать своему лечащему врачу. Так вы сможете своевременно отреагировать на повышение артериального давления.

Самым же главным фактором, положительно влияющим на прогноз при повышенном артериальном давлении, всегда будет оставаться отношение самого пациента к своему состоянию и его готовность точно и последовательно выполнять предписания лечащего врача.

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