Врач рассказал, почему прикорм промышленного производства лучше домашнего

Что такое "правильное пищевое поведение", как с детства сформировать у ребёнка здоровые пищевые привычки и почему грудному младенцу лучше предлагать первый прикорм не домашнего, а промышленного производства, рассказала Pravda.Ru доктор медицинских наук Мария Гмошинская.

— Мария Владимировна, какое пищевое поведение является правильным?

— Это когда семья ежедневно получает источники белка животного и растительного происхождения, жиры и углеводы. За счет этих продуктов мы получаем:

витамины,

минеральные вещества.

То есть, в рационе должны быть обязательно молоко и молочные продукты, мясо различное — курица, говядина, свинина; крупы, жиры, хлеб, немного кондитерских изделий, овощи и фрукты, на которые мы делаем большой акцент. Творог, яйца мы употребляем 3-4 раза в неделю. Все остальные продукты вышеперечисленные мы употребляем ежедневно.

— Как научить малыша правильному пищевому поведению?

— Первое, это грудное вскармливание. Продолжительность должна быть исключительно только грудного молока — 4-6 месяцев. В эти сроки начинаем вводить прикорм — предпочтительно промышленного выпуска, потому что это — гарантированное качество.

Если мама живет в экологически чистом районе, она может готовить сама. Но если мама живет в большом городе, желательно начинать с прикорма промышленного выпуска — каш и овощных пюре.

А дальше вводятся мясо, кисломолочные продукты, желток. К году малыш получает большой ассортимент продуктов.

Если есть грудное молоко, мама продолжает кормить малыша грудью, после того как покормила его основной едой. Прикорм вводится постепенно, где-то за 2 недели мы заменяем одно грудное кормление на полноценную еду: кашу, овощное пюре. Потом мясо включаем в обеденное время. Утреннее и вечернее кормления остаются за мамой. Если у нее есть молоко, то можно сохранить кормление до 2 лет.

Надо, чтобы вся семья понимала, что ребёнок остаётся ребёнком, даже когда в школу пойдёт. И ему нужно особое питание. Давать ему красный перец, копчёную колбасу, солёный огурец совершенно нельзя.

Не забывайте ребёнка поить, в том числе, грудничка. Нужно приучить малыша пить обычную воду, когда он чувствует жажду.