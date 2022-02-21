Врач-гериатр: население резко постарело, а 100 лет назад это был мир молодых людей

Правда ли, что сто лет назад коклюш лечили керосином, почему в Гражданскую войну погибло 9 миллионов от сыпняка (военного эпидемического сыпного тифа), есть ли заслуга медицины в том, что сейчас люди выглядят на 10 лет моложе своих родителей в том же возрасте, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой врач-гериатр Валерий Новосёлов.

Мир стареет

— Валерий Михайлович, сейчас мы боремся с коронавирусом. А как жили люди среди вирусов 100 лет назад? Они больше болели и умирали от инфекций?

— Население планеты 100 лет назад составляло всего 1 млрд 700 миллионов человек. А сегодня — почти 8 миллиардов. И тут не просто количественная разница.

Мир резко постарел. Сто лет назад был мир молодых людей.

Эпидемиолог Новосельцев Сергей Александрович занимался продолжительностью жизни в Российской империи. Он указывал, что 55% в общей смертности давали дети до 5 лет. То есть доживало до старости очень мало людей. В России на 1 января 2021 года 8,5 миллионов людей старше 75 лет (начало старости). То есть каждый 17-й человек в стране старше 75 лет. В Ленинграде 90 лет назад население было 2 млн 700 тысяч человек. Сейчас в 2 раза увеличилось население. А количество людей старше 85 лет выросло в 65 раз. Тогда это было всего лишь 4100 человек — 0,15 %. А сегодня это 265 тысяч человек.

Мир стал старым, и он хочет жить ещё больше. Сегодня люди хотят жить дольше, быть здоровыми, им интересно жить. Мы живём в тот период, когда много что знаем. А, например, в 1918 году, когда пришла испанка в Россию, мы не знали даже, что это вирус. Потому что вирус гриппа был открыт в 1933 году.

— А почему заставляли маски надевать во время испанки? Значит, понимали, что он заразен?

— В тот момент считали, что это гемофильная палочка Пфайфера. Большевики провели опросы врачей. Большая часть врачей предполагали, что это воздушно-капельная передача. Но доказательств не было, потому что сам вирус ещё не был известен. 20 октября 1918 года выдающиеся врачи России провели грандиозное собрание. Сегодня любой чиновник принимает решение:

носить ли маски,

изолировать ли людей.

А тогда 1500 врачей собрались и приняли коллегиальное решение, как себя вести. Они не знали, что это грипп. Врачам дали свободу: выработать общее поведение. Испанка началась как эпидемия в Москве в середине октября 1918 года, а в феврале её уже не было. Интересная особенность: всегда грипп через территорию Россию (он назывался "инфлюэнца") шёл с востока на запад. Испанка шла наоборот: с юго-запада на северо-восток. Предположение, общепринятое в мире: вирус возник в США, на территории военных лагерей, потом попал с кораблями во Францию.

Но я считаю, что изначально испанка возникла в Китае, потому что ничем не отличалась от русского гриппа (это эпидемия 1889-1892 годов).

Вирус испанки попал с рабочими, которые строили железные дороги в Калифорнии. Тогда экономика Америки была тесно связана с Китаем. Было постоянное пароходное сообщение. Вирус попал из Китая, где было много птицы. То есть птичий грипп пришёл на запад США. Потом попал в военные лагеря в Техасе на восточное побережье, потом пошёл во Францию и так далее.

Вирус гриппа был каждый год. Просто мир был другой. Грипп — это заболевание больших масс людей. А города тогда были маленькие. Москва, например, заканчивалась на момент революции недалеко за Павелецким (тогда Саратовским) вокзалом. Потом стали расти города, на стыке XIX и XX веков произошло развитие железных дорог. Это повлияло на логистику вируса.

Прогресс в медицине

— Была ещё страшная эпидемия в XV-XVI веках — "английский пот". Эта болезнь выкашивала города. Это тоже был грипп, и лечили его кровопусканием. Как меняются методы лечения вирусов?

— В начале XX века коклюш лечили тем, что капали детям керосин в постель. А у Булгакова, помните, доктор Стравинский говорил: попробуйте кислород, когда бездомного госпитализируют с алкогольным кризом. Это кислород не в сосуды, а под кожу. Были очень необычные методы лечения. Например, метод органотерапии. Была школа доктора Пеля и сыновей, известная в России в 1920-х годах: брали органы животных и использовали для лечения людей. Например, печёнку морской свинки использовали от плохого настроения.

А в гражданскую войну погибло до 9 миллионов от сыпняка — это военный эпидемический сыпной тиф. Виноваты вши.

— Всё снять, сжечь, надеть новое. Или не было нового?

— Ничего не было. Горячей воды не было. Шло огромное количество дезертиров. Мешочники тиф разносили — как и испанку. Раньше города были городами, а деревни — деревнями, более изолированными. Когда городские пошли за питанием в деревни, то принесли испанку — грипп А, H1N1, и несли его по всей стране.

Сейчас медицина очень далеко ушла вперёд. И когда мы с высоты спектрального анализа или секвенирования генома смотрим в те времена, мы должны понимать, что это другие времена. Мы живём дольше, потому что справились с инфекциями, детской смертностью.

Люди выглядят на 10 лет моложе, чем их родители в том же возрасте.

Это отметила Всемирная организация здравоохранения. Есть доклад 2016 года на 300 страниц, где указано, что сегодня очень много людей в преклонном возрасте, так называемых сеньоров, которые физически и интеллектуально находятся на уровне молодых людей. Доклад на русском языке (официальном языке ВОЗ) можно найти в открытом доступе в интернете.

ВОЗ сделала действительно интересный доклад, пока не сошла с ума с коронавирусом. В пандемию генеральный директор ВОЗ нарушил все принципы поведения в чрезвычайных ситуациях. Любой полковник медицинской службы справился бы с ситуацией лучше, чем этот генеральный менеджер, который в прямом и переносном смысле запустил такую ситуацию. Это не дело, когда великие страны:

Россия,

Китай,

США

выбирают чиновника (даже не врача) из бедной страны Эфиопии на границе с Джибути, из Мэкэле как организатора здравоохранения всей планеты. Когда большие дяди дерутся между собой, получается только всем хуже. Потому что так, как он сделал, это надо было постараться.