Звёздный дизайнер объяснила, как омолодилась Пугачёва

Популярный дизайнер Аника Керимова раскрыла секрет помолодевшей Аллы Пугачёвой. Аника уверена, что Примадонна прибегла к так называемой модной пластике.

Алла Пугачёва выглядит значительно моложе своих лет. Каждое появление народной артистки СССР на публике вызывает восторг и недоумение. В 72 года маститой певице удаётся выглядеть на сорок. Алла Борисовна похудела и следит за модными трендами.

Хирурги предполагают, что столь заметного результата Примадонна смогла добиться благодаря пластике, которую якобы сделала за границей. Известный дизайнер Аника Керимова убеждена, что Алла использует иное тайное оружие.

"Алла Борисовна, действительно, в последнее время преобразилась, — цитирует слова Аники "Собеседник". — Мы виделись пару лет назад на премьере фильма. Алла Борисовна выглядит словно конфетка. И я могу вам сказать абсолютно точно: в её случае имеет место в первую очередь модная пластика".

По мнению Керимовой, Пугачёва блистает благодаря работе талантливых стилистов, которые помогают артистке быть женщиной без возраста.

"С помощью грамотно подобранной одежды можно убавить лет 15-20. Алла Борисовна — женщина уникальная, в последние годы поняла это и стала применять в жизни. Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что Алла Борисовна следит за модными тенденциями, не пренебрегает яркими цветами, модными аксессуарами. Благодаря этому выглядит лет на 40 максимум. Алле Борисовне модная перезагрузка пошла на пользу", — объяснила Аника.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.